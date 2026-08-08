¡Querida, llama al doctor de abejas!

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En el hospital veterinario de la Universidad de Georgia, los aspirantes a médicos de animales aprenden a atender a diferentes pacientes: perros con dermatitis y caballos con cólicos, gatos diabéticos y loros desnutridos, conejos que sangran y serpientes con sibilancias.

"Lo que sea que entre saltando por la puerta", dijo Jörg Mayer, veterinario de animales exóticos en el hospital. "O reptando".

Pero una ventosa mañana de un domingo de abril, Mayer estaba en un pequeño campo cubierto de maleza, enseñando a los estudiantes cómo hacer visitas a domicilio a un grupo de pacientes que rara vez cruzaban la puerta del hospital (o el plan de estudios veterinario estándar). Los estudiantes se metieron en rígidos overoles blancos, se pusieron capuchas protectoras de malla y se prepararon para hacer las rondas a cientos de miles de abejas melíferas.

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"¿Están todos listos?", preguntó Mayer.

Durante las siguientes dos horas, los estudiantes examinaron más de una decena de colmenas, sosteniendo los panales de cera a contraluz del sol y buscando señales de enfermedades: alas atrofiadas, larvas descoloridas o ácaros minúsculos que pueden significar problemas graves para las abejas del país y, por extensión, para su suministro de alimentos.

Las abejas melíferas son superestrellas agrícolas que polinizan cada año cultivos con un valor aproximado de 15 millardos de dólares, lo que incluye más de 130 tipos de frutas, verduras y nueces cada año. También están cada vez más en peligro, plagadas de parásitos y patógenos y debilitadas por el cambio climático, los pesticidas y la desnutrición.

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Las muertes masivas se han vuelto algo común; durante la temporada 2024 a 2025, Estados Unidos perdió más de la mitad de sus colonias de abejas melíferas gestionadas. Los apicultores están "luchando una guerra para tratar de mantener vivas a sus abejas", dijo Bob Binnie, un apicultor comercial dueño de la Blue Ridge Honey Company en Lakemont, Georgia.

El programa de medicina de abejas melíferas en la Universidad de Georgia es parte de un esfuerzo incipiente, pero creciente, para reclutar veterinarios en la lucha. A la mayoría de los estudiantes de veterinaria ya se les exige dominar los conceptos básicos de la biología de una variedad de criaturas domésticas, como perros, gatos, caballos, vacas y cerdos. "Creo que la abeja melífera merece un estatus similar", dijo Mayer, profesor en la escuela de veterinaria de la universidad.

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Si la mitad de los perros del país --o de los gatos, vacas o caballos-- cayeran muertos de forma inesperada cada invierno, sería una emergencia de salud animal. "Sin embargo, en la apicultura, eso es un día cualquiera", dijo Mayer. "Se considera totalmente normal".

'Básicamente microganado'

Mayer, quien creció en un diminuto pueblo agrícola en el suroeste de Alemania, pasó gran parte de su infancia rodeado de animales de granja. Pero cuando comenzó la escuela de veterinaria en Budapest, se sintió atraído por las aves, los lagartos y las criaturas exóticas sobre las que se sabía mucho menos.

También se enamoró de las abejas melíferas. A diferencia de Estados Unidos, muchas escuelas de veterinaria europeas incluían la salud de las abejas melíferas como parte del plan de estudios, y presentaban a los invertebrados como "básicamente microganado", dijo Mayer.

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La medicina de abejas melíferas era lo suficientemente poco convencional como para captar su atención. "También pensé que era superromántico tener tus propias abejas, hacer tu propia miel", dijo Mayer.

Y a principios de la década de 2000, después de aceptar un trabajo como veterinario de animales exóticos en Estados Unidos, consiguió unas cuantas colmenas propias.

Para entonces, estaba claro que las abejas melíferas enfrentaban graves amenazas. Varroa destructor, un ácaro parasitario invasivo que se alimenta de abejas vivas, encabezaba la lista. Pero decenas de peligros acechaban: polillas de la cera, escarabajos de las colmenas, hongos que alteraban la digestión, virus que causaban parálisis o deformidades en las alas, bacterias que podían aniquilar a todas las crías de una colonia.

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Durante años, los apicultores estadounidenses gestionaron los brotes casi siempre por su cuenta, diagnosticando muchas enfermedades de forma visual y luego administrando sus tratamientos preferidos. El hecho de que los apicultores pudieran comprar antibióticos de venta libre, sin consultar a un veterinario, ayudó a hacer posible esta autosuficiencia.

Pero en 2017, en medio de la preocupación por el aumento de microbios resistentes a los antibióticos, los reguladores federales restringieron el acceso a los antibióticos. De repente, los apicultores que querían usar los medicamentos necesitaban veterinarios.

Solo había un problema. "En Estados Unidos no estábamos bien capacitados para cuidar a las abejas melíferas", dijo Tracy S. Farone, una veterinaria de Grove City College en Pensilvania que tomó un año sabático en Europa para aprender más.

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Desde 2017, varias organizaciones profesionales, incluido el recién formado Consorcio Veterinario de Abejas Melíferas, han estado intentando poner al día a los veterinarios en ejercicio, creando cursos de educación continua y certificaciones especiales. El interés en el tema ha ido creciendo, según los expertos.

"Sin duda hemos logrado grandes avances", dijo Farone, quien ahora estudia y enseña sobre la salud de las abejas melíferas. "Cuando voy a conferencias de veterinaria y hablo sobre abejas melíferas, mis salas están llenas". (Añadió: "No es otra conferencia sobre diarrea canina, ¿verdad?").

Pero la brecha de conocimiento es grande. En una encuesta, realizada en 2023 y 2024, el 74 por ciento de los veterinarios dijo que no sabía cómo emitir recetas para abejas melíferas; el 89 por ciento indicó que sería incapaz de identificar las enfermedades de las abejas melíferas.

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Así que algunas escuelas de veterinaria también han estado trabajando para darle a la próxima generación de veterinarios una mejor base sobre las abejas.

"Que los veterinarios se involucren es realmente necesario porque en este momento la situación es muy difícil para las abejas y los apicultores", dijo Meghan Milbrath, quien ayudó a establecer, y ahora dirige, un programa de medicina de abejas melíferas en la Universidad Estatal de Míchigan y fue autora de la encuesta veterinaria. "Simplemente necesitamos todas las manos posibles".

Cuidando las colmenas

En la Universidad de Georgia, Mayer pensó que estaba bien posicionado para ayudar a los estudiantes de veterinaria a familiarizarse con las abejas melíferas. Después del cambio de norma de la FDA, dijo que se preguntó: "Bueno, ¿por qué no combino mi pasatiempo, la apicultura, con mi trabajo?".

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Se asoció con colegas de la escuela de agricultura de la universidad, que ya albergaba un prestigioso laboratorio de abejas y un programa de certificación de apicultores. Juntos, crearon un programa de medicina de abejas melíferas, que ahora incluye un club de abejas, un equipo de tratamiento de abejas y una rotación optativa de tres semanas.

Madison Morgan, una estudiante de cuarto año de veterinaria de Austell, Georgia, se sorprendió a sí misma al inscribirse a todo. Había llegado a la escuela sin un interés particular en las abejas. "No estaban en mi radar en lo más mínimo", confesó.

Pero cuando se enteró del club de abejas, se sintió intrigada, y el entusiasmo de Mayer la conquistó.

"Terminó siendo un amor nuevo que no esperaba", dijo Morgan, quien al final se convirtió en gerente del equipo de tratamiento de abejas. Ver a una abeja regresar a la colmena, transportando gruesos grumos de polen en sus patas, se había vuelto tan emocionante como ver a su perro aprender un truco nuevo. "Cuando las vemos llegar con pantalones de polen, nos sentimos muy orgullosos de esa abeja", dijo.

Pero, en cierto modo, las abejas desafían un principio central de la medicina veterinaria, en el que importa la vida de cada animal individual. "A todos nos encantan los animales y decimos: 'Oh, queremos salvarlos a todos y cada uno de ellos'", dijo Morgan.

Ese enfoque tiene poco sentido para las abejas melíferas, que tienen esperanzas de vida que se pueden contar en semanas y que solo pueden sobrevivir como parte de una colonia más grande. Las colonias a menudo se describen como "superorganismos", en los que las abejas trabajan de manera colectiva para llevar a cabo algunas funciones biológicas básicas.

Así que, en la medicina de abejas melíferas, la abeja no es el paciente, es la colmena. El apiario de enseñanza de la escuela de veterinaria tenía 13 de ellas, cada una albergada en una torre de cajas apiladas que se hacía más alta a medida que la colonia se expandía.

Los estudiantes del equipo de tratamiento de abejas inspeccionan las colmenas todas las semanas. Comienzan examinando los desechos que se acumulan en el fondo de cada colmena. Los granos de polen y las escamas de cera son subproductos normales de una colonia sana y activa. Pero encontrar escarabajos de las colmenas, larvas de abeja momificadas o muchas motas diminutas de color marrón rojizo (los ácaros Varroa) en la tabla del fondo puede significar problemas.

Los estudiantes también evalúan los marcos de madera dentro de cada colmena, los cuales sostienen los panales de cera que las abejas usan para almacenar su comida y criar a la siguiente generación. ¿Hay suficiente polen, néctar y miel para mantener nutrida a la colonia? ¿Necesitan más espacio las abejas? ¿Hay señales de plagas o patógenos?

Salud holística

En aquella mañana de domingo con mucha brisa en abril, las inspecciones revelaron la presencia de dos ácaros Varroa, lo cual no fue motivo de pánico. Los ácaros se han vuelto tan generalizados que no es inusual encontrar algunos en una colmena; el tratamiento no sería necesario a menos que la población de ácaros aumentara.

Aunque los Varroa pueden acabar incluso con la colmena más fuerte, las colonias sanas y bien alimentadas pueden mantener "a raya" algunas plagas y patógenos por sí solas, dijo Lewis J. Bartlett, quien lidera la investigación en el laboratorio de abejas de la Universidad de Georgia y ayudó a crear el programa de medicina de abejas melíferas.

"Pero si nos quedamos sin buena comida para ellas, debido a que hemos visto pérdidas de hábitat de los polinizadores", agregó, "y las estamos envenenando con todos estos insecticidas, fungicidas y otros agroquímicos que sabemos que inhiben su sistema inmunológico, entonces se pueden producir unos enormes brotes".

Así que el programa animó a los estudiantes a pensar de forma holística sobre la salud de la colmena, enseñándoles acerca de los principios nutricionales y las condiciones ambientales que podrían proteger a las abejas, y a los apicultores, de pérdidas a gran escala.

"Si te llaman para ir a un apiario", dijo Mayer, "no quieres ser ese tipo que simplemente conduce por ahí en una camioneta familiar, hace una receta y dice: 'Hasta luego'".

Mayer no espera que sus estudiantes orienten toda su carrera en torno a las abejas, pero espera que se sientan cómodos al aceptar a los apicultores como clientes.

De hecho, Morgan decidió hace poco especializarse en cirugía. Pero, dijo, espera ser un recurso para los apicultores locales y mantener sus propias colmenas en casa.

Por supuesto, así fue como empezó Mayer, tan solo con un pasatiempo informal de apicultura y una especialidad profesional aparte. Ahora, incluso su trabajo con animales exóticos incorpora abejas: ha utilizado miel, que puede acelerar la curación de ciertas heridas, para tratar tortugas y armadillos heridos y está investigando si los productos apícolas podrían tener beneficios para los animales con cáncer. Las abejas, dijo, "se han apoderado de mi vida".

Emily Anthes es reportera científica y escribe principalmente sobre ciencia y salud animal. También cubrió la pandemia de coronavirus.