Edomex: detienen a Cristian Daniel ‘N’, tercer implicado en asesinato de alumno de la FES Zaragoza

Cristian Daniel 'N' es el tercer implicado en la muerte de un estudiante de la FES Zaragoza. Crédito: FGJEM

Guardar

Este viernes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que fue detenido Cristian Daniel ‘N’, quien presuntamente participó en la muerte de un estudiante de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza, durante un asalto a una unidad de transporte público el 16 de julio pasado. Ya son tres los detenidos por este hecho.

‘Betito’, como le decían familiares y amigos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), era uno de los pasajeros al que lo despojaron de sus pertenencias cuando la unidad circulaba sobre la autopista México-Puebla, a la altura de la colonia Santa Catarina Yecahuizot del municipio de Valle de Chalco.

PUBLICIDAD

La investigación llevada a cabo por la Fiscalía mexiquense, detalla que el día de los hechos, Cristian Daniel ‘N’, en compañía de otro hombre y una mujer, simularon ser pasajeros; ya al interior de la unidad, sacaron un arma de fuego con la que amenazaron a los pasajeros.

“En algún momento, la víctima, un estudiante de la FES- Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México, intentó resistirse al asalto, por lo que el masculino que portaba el arma de fuego le habría disparado privándolo de la vida”, dicta la investigación de la autoridades estatales.

PUBLICIDAD

Detectan banda que roba en la México-Puebla

Los trabajos de la Policía de Investigación y el análisis videográfico, así como de inteligencia, permitió a la Fiscalía del Estado de México identificar a un grupo delictivo dedicado, principalmente, al robo de transporte público que circula sobre la autopista México-Puebla.

“El análisis a las cámaras de videovigilancia de infraestructura estatal, permitió reconstruir el recorrido realizado por los probables responsables antes y después del hecho”, agrega la indagatoria de la Fiscalía del Estado de México.

PUBLICIDAD

Son tres los detenidos por la muerte de 'Betito', alumno de la FES Zaragoza. Crédito: N+

Entre las pruebas de análisis, las autoridades lograron identificar un vehículo utilizado como “muro” en los hechos del pasado jueves 16 de julio.

Identifican y detienen a otros sospechosos del asesinato de alumno de la FES Aragón

Conforme avanzaron las indagatorias, las autoridades del Estado de México pudieron identificar y detener a Fausto ‘N’ y María Luisa ‘N’, posteriormente, lograron la captura de Cristian Daniel ‘N’, sobre la carretera federal México-Puebla, con envoltorios de aparentes narcóticos.

PUBLICIDAD

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó, a través de una nota informativa, que los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad para determinar su situación jurídica.

Bloquean la México-Puebla

Luego de la muerte de ‘Betito’ –una semana después para ser exactos– transportistas que integran la organización “Rutas Hermanas”, bloquearon la autopista México-Puebla, a la altura del exbasurero de Santa Catarina.

PUBLICIDAD

En medio de la indignación, los transportistas exigieron a las autoridades que lleven a cabo operativos, porque en lo que va de este 2026, suman seis pasajeros asesinados por resistirse a ser asaltados.

Cristian Daniel 'N' fue puesto a disposición de las autoridades tras su detención. Crédito: FGJEM

Por su parte, familaires y amigos de quien fuera alumno de la FES Zaragoza, exigieron castigo para los responsables del homicidio del adolescente y se ponga un alto a la inseguridad que padecen los usuarios del transporte público que pasan por la carretera federal México-Puebla.

PUBLICIDAD

Mucho trabajo tienen las autoridades, tanto locales como federales, pero, por el momento, cayó Cristian Daniel ‘N’, tercer implicado en la muerte de un alumno de la FES Zaragoza sobre la autopista México-Puebla.