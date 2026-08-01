Claudia Sheinbaum accede a reunión con representantes de la CNTE

El acercamiento de los maestros con la presidenta ocurrió al evento. (Gobierno de México)

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Durante su gira por Santiago Suchilquitongo, Oaxaca, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, accedió a recibir el próximo jueves 13 de agosto a una comitiva de representantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

La mandataria aceptó dicha propuesta luego que un grupo de docentes, liderados por la secretaria general del magisterio, Yenny Pérez Martínez, logró llegar hasta la camioneta en que se trasladaba la titular del Ejecutivo para solicitarle una mesa de trabajo para abordar los asuntos aún no resueltos con la CNTE.

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Entre las demandas de los docentes, señalan que está pendiente la reposición de los uniformes escolares del ciclo anterior, es decir del 2024-2025, y añadieron que falta por concretar temas administrativos, tales como nuevas contrataciones y categorizaciones para maestros de este gremio.

Antes del encuentro con el magisterio, la presidenta estivo en Veracruz. Crédito: Presidencia

Aún cuando la Jefa del Estado mexicano recibió los documentos en donde los maestros señalan los temas pendientes tras el acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob) a principios de junio, no se especificó si Sheinbaum Pardo estará presente en la reunión de la próxima semana, o si esta delegará el diálogo a la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez.

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