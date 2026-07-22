El juicio de Nicolás Maduro comenzaría en junio de 2027

Maduro y Cilia Flores, su esposa, fueron capturados por el ejército estadounidense en enero y desde entonces han estado recluidos en una cárcel de Brooklyn. Se han declarado no culpables de los cargos en su contra.

El juez federal que preside el caso de Nicolás Maduro, el líder venezolano capturado por fuerzas estadounidenses, fijó el miércoles la fecha del juicio para junio de 2027, introduciendo así algunos plazos en un caso de alto perfil que ha avanzado lentamente.

El juez, Alvin K. Hellerstein, fijó la fecha del juicio para el 1 de junio luego de que los fiscales y los abogados de Maduro dijeran el martes por la noche que habían llegado a un acuerdo al respecto, antes de la comparecencia ante el tribunal que se realizó el miércoles.

PUBLICIDAD

Al igual que todas las fechas de juicio establecidas con tanta anticipación, el calendario es provisional y podría estar sujeto a cambios, en particular si las impugnaciones de Maduro a su caso son evaluadas por tribunales superiores.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en un recinto de Caracas durante una operación militar estadounidense en enero. Se han declarado no culpables de conspiraciones para cometer narcoterrorismo e importar cocaína, junto con otros cargos. No está claro si se presentarán otros cargos.

El miércoles, el juez Hellerstein accedió a la petición de los abogados para que los procedimientos previos al juicio se realicen en dos etapas. En primer lugar, se espera que Maduro impugne la noción de que incluso pueda ser procesado por el gobierno estadounidense, argumentando inmunidad soberana, lo que evitaría que tuviera que litigar más el caso.

PUBLICIDAD

Como explicó su abogado, Barry J. Pollack, en el tribunal el miércoles, si ese argumento u otros en la misma línea tuvieran éxito, Maduro no tendría que impugnar los detalles de la acusación.

Pollack había dicho que Maduro también impugnaría la legalidad de su captura extraordinaria y alegaría que goza de inmunidad en su calidad de jefe de Estado.

Es probable que este último argumento sea particularmente convincente y podría llegar eventualmente a la Corte Suprema. Aunque el secretario de Estado, Marco Rubio, ha repetido que Maduro no era el presidente legítimo de Venezuela, el gobierno estadounidense --y Rubio personalmente-- ha empoderado a Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro y ahora lidera Venezuela.

PUBLICIDAD

Pollack podría argumentar que al legitimar a Rodríguez, el gobierno de Donald Trump ha demostrado que Maduro era legítimo por derecho propio.

Si esos argumentos fracasan, se espera que Maduro impugne los detalles de una acusación formal que lo señala de corromper al gobierno de Venezuela y usarlo para exportar cocaína a escala mundial. Se espera que los abogados de Maduro presenten esos argumentos, si es necesario, a principios del próximo año.

Maduro compareció vistiendo un atuendo caqui y estrechó la mano de sus abogados antes de ponerse los auriculares que le permitieron escuchar las traducciones de lo que, para él, era un proceso judicial extranjero. La comparecencia duró unos 15 minutos, y salió de la sala del tribunal con un breve saludo al público.

PUBLICIDAD

El miércoles marcó su primera comparecencia ante el tribunal desde marzo. Si bien el líder venezolano todavía atrae a una multitud dentro y fuera del tribunal, sus meses de detención parecen haber disminuido en cierta medida el interés público.

La multitud afuera de la sala del tribunal del Bajo Manhattan el miércoles era más escasa que durante sus comparecencias anteriores, aunque las emociones intensas que el autócrata venezolano tiende a inspirar aún eran evidentes. Un manifestante envuelto en una bandera venezolana sostenía un cartel en el que pedía que Maduro "se pudra en prisión" y agregaba un improperio.

Jonah E. Bromwich cubre temas de justicia penal en la región de Nueva York para el Times. Su trabajo se centra en la influencia política y su impacto en el Estado de derecho en los tribunales federales y estatales del área.

PUBLICIDAD