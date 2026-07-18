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Francia contra Inglaterra: ¿Quién se lleva el tercer puesto?

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El juego por el tercer lugar del Mundial se remonta a 1934. Algunos de esos encuentros han pasado a la historia, como el emocionante 6-3 entre Francia y Alemania Occidental en 1958. Pero la mayoría han caído en el olvido.

Inglaterra contra Francia. Dos orgullosas naciones futbolísticas con una rivalidad que se remonta a Agincourt. Y cuando se enfrenten en el Mundial el sábado, lo que está en juego no podría ser

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¿Menor?

Por desgracia, Inglaterra y Francia no disputarán la final del Mundial el domingo en Nueva Jersey. Ambas cayeron en sus respectivas semifinales, por lo que se enfrentarán en el poco apreciado y anticlimático partido por el tercer puesto cerca de Miami.

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¿Quién va a ganar? ¿A quién le importa?

Ni siquiera a los propios jugadores, al parecer. "Ninguno de nuestros jugadores ni ninguno de los franceses quiere disputar este partido", declaró sin rodeos el miércoles el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, a los periodistas.

Tiene sentido, porque ambos equipos que disputan el partido por el tercer puesto acaban de sufrir una decepción aplastante, quedándose a un paso de la gloria de la final. ¿Crees que quieren jugar otro partido?

El juego por el tercer puesto del Mundial se remonta a 1934. Algunos de esos encuentros han pasado a la historia, como el emocionante 6-3 entre Francia y Alemania Occidental en 1958. Pero la mayoría han caído en el olvido.

Es posible que el partido de 2014 haya sido el más cruel. Brasil, que jugaba en casa, aspiraba al título, pero sufrió una humillante derrota por 7-1 ante Alemania en la semifinal. Cuatro días después, se vio obligado a disputar el partido por el tercer puesto y, como era de esperar, tuvo una actuación pésima, cayendo por 3-0 ante los Países Bajos.

En los Juegos Olímpicos hay partidos por el tercer puesto, y esos encuentros tienen mayor relevancia al estar en juego la medalla de bronce. Pero en otras competiciones, estos partidos parecen bastante inútiles.

Por eso la mayoría de los torneos deportivos han eliminado los partidos por el tercer puesto, si es que alguna vez los tuvieron. El segundo mayor evento internacional de fútbol, la Eurocopa, eliminó el partido por el tercer puesto a partir de 1980. El partido por el tercer puesto más famoso de Estados Unidos, en el torneo de baloncesto de la NCAA, se suprimió a partir de 1981.

Durante un tiempo, los partidos por el tercer puesto estuvieron de moda. Durante diez años en la década de 1960, incluso la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) probó a celebrar en Miami un partido entre los dos perdedores de las semifinales. Para que sonara un poco más atractivo, lo llamaron el Playoff Bowl.

El famoso entrenador Vince Lombardi no se dejó engañar y calificó el juego como "partido de fútbol americano de tres al cuarto, celebrado en una ciudad de tres al cuarto, disputado por jugadores de tres al cuarto". Desapareció discretamente tras 1969. Sin embargo, ¡enhorabuena, Detroit, por tus tres victorias consecutivas en el Playoff Bowl! Apuesto a que no las cambiarías por un Super Bowl.

Otras competiciones internacionales han seguido aferrándose a sus partidos por el tercer puesto: la Copa del Mundo femenina y los Mundiales de baloncesto y rugby, por ejemplo. Son pocos los aficionados que disfrutan de estos partidos en cualquier deporte.

¿Quizás los periodistas estén ilusionados con el partido del sábado? No. El diario británico The Independent, por ejemplo, lo calificó como "el partido más inútil del fútbol internacional".

Y es muy probable que, cuando los jugadores franceses e ingleses salgan al campo, las jugadas se vean un poco diferente. Con tan poco en juego, ¿serán las entradas realmente tan duras? ¿Serán las discusiones tan acaloradas? ¿Darán lo mejor de sí mismas las estrellas?

¿O acaso dos equipos formados en su mayoría por suplentes se pasarán el balón de un lado a otro durante un rato y luego se darán la mano tras lo que no es más que un entrenamiento con pretensiones?

Ah, y no lo olvides: si el marcador está empatado, habrá 30 minutos más de partido por el tercer puesto y, después, quizá una tanda de penaltis para decidirlo. Vaya.

Al menos se puede apostar, ¿no? Aquí va un consejo de experto: un equipo europeo ha ganado 11 partidos consecutivos por el tercer puesto del Mundial. Por desgracia, eso no te hará ganar dinero, ya que este año ambos equipos son europeos.

Quienes busquen alguna razón para verlo podrían fijarse en la carrera por la Bota de Oro, el premio que se otorga al jugador con más goles en el Mundial. La clasificación actual muestra a Lionel Messi, de Argentina, y a Kylian Mbappé, de Francia, empatados con ocho goles cada uno.

Pero en una final muy reñida, es muy posible que Messi se quede en un solo gol o incluso en ninguno. Y sí, los goles del partido por el tercer puesto cuentan tanto como los de la final. Mbappé podría enfrentarse a una defensa inglesa debilitada y desmotivada, por lo que no sería descabellado que marcara varios goles.

Al final, el prestigioso trofeo de la Bota de Oro podría otorgarse en función del partido por el tercer puesto, que normalmente se menosprecia.

Pero, como en realidad el partido no tiene importancia para su equipo, es posible que Mbappé ni siquiera juegue. En fin.

Victor Mather, quien ha sido reportero y editor en El Times durante 25 años, cubre deportes y noticias de última hora.

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