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Este hombre de 91 años quiere recorrer el sendero de los Apalaches por segunda vez

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El primer día del verano, justo después de que amaneciera, Dale Sanders, de 91 años, se preparaba para empezar el empinado y pedregoso ascenso hacia Franconia Ridge, en las montañas Blancas de Nueva Hampshire.

El mantra de Sanders puede resonar con cualquiera que esté en su décima década de vida: "Hoy es un día de 'no caerse'", dijo, mientras se acomodaba una mochila pequeña sobre su complexión enjuta y compacta.

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El sendero de los Apalaches, de cerca de 3500 kilómetros, va desde Georgia hasta Maine. Desde septiembre, Sanders ha recorrido poco a poco el sendero, en un intento de recuperar su récord como la persona de mayor edad en transitarlo en su totalidad. (Su objetivo es completar un recorrido de punta a punta del sendero en un periodo de 12 meses, lo que es conocido en inglés como thru-hike).

Ya había completado casi el 70 por ciento del recorrido, pero aún le faltaban algunos de los kilómetros más duros. Yo lo acompañé durante dos días especialmente desafiantes.

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Las Montañas Blancas son conocidas por sus condiciones meteorológicas extremas, y Sanders contó que, durante una fuerte tormenta la semana anterior, un voluntario de mantenimiento del sendero, expresó su preocupación al verlo y le impidió seguir adelante: "Me dijo: 'Mira, si sigues adelante vas a morir'".

El tiempo se había calmado un poco, pero poco después de salir por encima de la línea de árboles y comenzar su travesía por la cresta, unas ráfagas de viento trajeron una densa niebla y una lluvia intensa que caía de lado.

Con frecuencia, la ruta exige que los senderistas tengan que trepar. Al llegar al pie de una losa rocosa, Sanders se dio cuenta de que no recordaba este obstáculo de la última vez que había recorrido el sendero. Eso fue en 2017, cuando, a los 82 años, estableció el récord por primera vez. Tras escalar con cuidado la cornisa, calculó que la ruta era el doble de difícil esta vez.

Los excursionistas que recorren el sendero de punta a punta suelen usar apodos; Sanders es más conocido como "Grey Beard". Aquella mañana había partido junto a un experimentado excursionista de 28 años de Georgia, Garrison Gandy, o "Doublewide", que se había alojado en el mismo albergue.

A pesar de las condiciones, la pareja avanzó a buen ritmo hacia el objetivo del día: un refugio aislado ubicado unos 13 kilómetros adelante, donde les esperaban una comida caliente y una litera.

A la mañana siguiente, la primera hora de caminata fue agotadora: un kilómetro y medio empinado hasta la cima del monte Lafayette. Sanders se lamentó de que, a pesar del duro entrenamiento, su forma física había llegado a un tope que no había existido en décadas anteriores. "Quería estar bastante cerca de donde estaba en 2017, y nunca lo he conseguido", dijo.

Mientras recuperaba el aliento en la cima, las nubes se habían despejado, y revelaban una vista espectacular del Pemigewasset Wilderness.

20 kilómetros por día

Fue el aliciente de batir un récord lo que hizo que Sanders visitara el sendero por primera vez.

Sanders, que vive con su esposa cerca de Memphis, Tennessee, se jubiló en 2002 tras una carrera profesional en el ámbito de los parques y actividades recreativas de la Marina. Celebró su cumpleaños número 80 convirtiéndose en la persona de más edad en recorrer en piragua toda la longitud del río Misisipi, y pronto comenzó a buscar otros récords relacionados con la edad.

Se enteró de que podía batir un récord completando el sendero de los Apalaches. Aunque nunca había pasado mucho tiempo haciendo senderismo, su espíritu competitivo se despertó.

Sanders atribuye esta faceta de su personalidad al acoso que sufrió en la escuela cuando era niño en una granja de tabaco de Kentucky, y al escape que encontró en el deporte.

"No se me daban bien los estudios", dijo. La actividad física, en cambio, "me dio algo real".

Su primer récord de edad en el sendero de los Apalaches fue batido en 2021 por un excursionista llamado M. J. Eberhart, cuyo apodo en el sendero es "Nimblewill Nomad". Sanders entabló amistad con Eberhart ese año y lo animó a batir una nueva marca.

"Estuvo a punto de renunciar varias veces", dijo Sanders. "De hecho, subí y caminé con él los últimos días para que no se rindiera. Somos muy buenos amigos".

Sin embargo, Sanders quería recuperar el récord. Para este intento, tenía previsto recorrer cerca de 20 kilómetros por día, con un día de descanso a la semana.

La mayoría de los excursionistas que recorren el sendero de punta a punta lo hacen de sur a norte, comenzando en Georgia y terminando en Maine. Pero siempre que Sanders recorra todos los tramos de la ruta, puede hacerlo en el orden y la dirección que escoja.

Para aprovechar al máximo el clima propicio para el senderismo durante el año, comenzó su recorrido dirigiéndose hacia el sur desde Harpers Ferry, Virginia Occidental, y luego regresó a ese punto para completar la mitad norte.

Aunque la mayoría de los excursionistas que recorren el sendero de punta a punta duermen en una tienda de campaña o en refugios improvisados, Sanders prefiere su cámper, un sencillo refugio bautizado como "Campamento base sobre ruedas", que se instala en la caja de una furgoneta. Varios voluntarios la manejan por turnos, también le preparan la cena y le ayudan a planificar el recorrido del día siguiente. Durante los primeros 1300 km, uno de los conductores fue Eberhart, que ahora tiene 87 años y está ayudando a romper su propio récord.

Dos amigos de su descenso por el río Misisipi, Craig y Katie Heaton, un matrimonio de unos 65 años, también forman parte del equipo Sanders.

"No te dice cómo tienes que vivir tu vida", dijo Katie Heaton, "pero lo demuestra con el ejemplo, y creo que eso es lo que más me conmueve".

Selfis y palmadas

El afán de Sanders por seguir superando sus límites a pesar de su avanzada edad le ha granjeado muchos admiradores a lo largo de la ruta.

Emma Bartlett --también conocida como "Comfy"-- ha estado caminando desde marzo cuando se detuvo para tomarse una foto cuando se cruzó con Sanders en la subida a Franconia Ridge. "Todo el mundo está hablando de ti desde Georgia", le dijo ella.

"Si yo a los 91 años sigo caminando, daré saltos de alegría", dijo Bartlett, de 23 años.

Sanders se siente cómodo haciendo senderismo solo, pero siempre prefiere tener compañía. Cuando nos separamos, encontró un compañero de ruta fortuito que lo acompañaría en la siguiente etapa.

Nicholas Loukides, de 29 años, que lleva haciendo senderismo por las Montañas Blancas desde que estaba en primaria, dijo que la oportunidad de recorrer unos cuantos kilómetros con "Grey Beard" fue uno de los momentos más importantes de su viaje. "Cada montaña que subo", explicó, "digo: 'Amigo, ¿tú hiciste esto?'".

Aún quedan obstáculos formidables, como el 100 Mile Wilderness, las "100 Millas de Bosque", de Maine, el tramo más remoto del sendero, donde habrá muy pocas oportunidades de reabastecerse o recibir ayuda del equipo durante días. Y Sanders todavía tiene que completar un tramo de las Montañas Humeantes en Carolina del Norte. Pero si continúa a su ritmo actual, el récord de edad volverá a ser suyo antes de que se cumpla el plazo de 365 días.

Sanders dijo que tiene intención de terminar, aunque se le acabe el tiempo para que su intento cuente de manera oficial. En cualquier caso, dijo que pronto tendrá que buscar un nuevo récord: "No me voy a detener a menos que, físicamente, ya no pueda seguir".

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