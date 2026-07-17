Un técnico de teleprompter de la Casa Blanca apostaba a los discursos de Trump, dice Kalshi

Es la acusación más reciente de que alguien había usado información privilegiada para obtener ganancias en los mercados de predicciones como Kalshi y Polymarket.

Un operador del teleprompter de la Casa Blanca usó su cargo para ganar alrededor de 100.000 dólares haciendo apuestas en el mercado de predicciones Kalshi sobre lo que diría el presidente Trump en sus discursos, dijo la empresa el jueves.

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Fue la acusación más reciente de que alguien había usado información privilegiada para obtener ganancias en los mercados de predicciones como Kalshi y Polymarket, los cuales han crecido rápidamente y se han transformado en fenómenos culturales.

En este caso, Kalshi dijo que Gabriel Perez, un asistente técnico de Trump, había hecho apuestas sobre palabras comunes que aparecerían en los discursos del presidente, como nombres de países y términos económicos. En marzo, cuando los sistemas de vigilancia de Kalshi alertaron sobre algunas de las transacciones de Perez, la empresa congeló los fondos de su cuenta y remitió el caso a la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos, la agencia federal que regula los mercados de predicciones.

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Perez está en conversaciones con los reguladores federales para resolver las acusaciones de que usó su conocimiento privilegiado de los discursos del presidente para hacer las apuestas y se ha mostrado cooperativo, dijo una persona con conocimiento de las conversaciones.

"Hemos acusado a este individuo y hemos estado ayudando a los reguladores en este asunto y proporcionado la evidencia que recopilamos, como hacemos en cualquier remisión", dijo Robert DeNault, jefe de cumplimiento de Kalshi, en un comunicado por correo electrónico, refiriéndose a las reglas de la empresa contra el uso de información privilegiada.

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Una portavoz de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos dijo que la agencia no podía "confirmar ni negar una investigación". No se pudo contactar de inmediato a Perez para obtener comentarios. ABC News reportó el incidente anteriormente.

Los mercados de predicciones le permiten a la gente apostar sobre cualquier cosa, desde elecciones estatales hasta partidos de la Copa Mundial y quién ganará en Love Island. Las empresas han atraído miles de millones de dólares en transacciones, pero su popularidad ha suscitado preocupaciones sobre si violan las leyes estatales de juegos de azar y si están siendo manipuladas por aquellos con información privilegiada.

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En abril, se descubrió a tres candidatos políticos intentando apostar en sus propias contiendas. En junio, las autoridades federales dijeron que estaban investigando si el exrepresentante George Santos había hecho una apuesta sobre su asistencia al discurso del Estado de la Unión de Trump.

En marzo, la Casa Blanca advirtió a su personal que no usara información privilegiada para hacer apuestas en los mercados de predicciones, pocas semanas antes de que los fiscales federales acusaran a un soldado de las Fuerzas Especiales del Ejército de usar información clasificada para apostar por la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Polymarket.

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Trump tiene programado dar un discurso en horario estelar el jueves sobre seguridad electoral y máquinas de votación. En Kalshi, los usuarios están apostando que dirá "Save America Act", "fraude" e "Irán" más de tres veces, entre otras frases y temas.

En una rueda de prensa el jueves, Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que había hablado con Trump sobre los reportes de que su operador del teleprompter había estado ganando dinero con sus discursos en los mercados de predicciones y que él lo había llamado una "vergüenza".

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"Este individuo ya no estará aquí", dijo. "Esa fue una decisión del presidente".

A Leavitt también se le preguntó si había sospechas de que otros miembros del personal de la Casa Blanca estuvieran usando información privilegiada para ganar dinero en los mercados de predicciones. "Que yo sepa, no", dijo.

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Agregó: "Hay requisitos éticos muy estrictos para todo el personal y los funcionarios aquí en la Casa Blanca" en contra de esa conducta.

Shawn McCreesh colaboró con la reportería.

Lauren McCarthy es reportera del equipo de Investigaciones del Times. También ha cubierto noticias de última hora y otros temas.

Shawn McCreesh colaboró con la reportería.