La hermana de Lindsey Graham ocupará el cargo de él en el Senado

El nombramiento de Darline Graham Nordone ocurrió horas después de que el presidente Donald Trump indicó que la había recomendado para ocupar el puesto de su difunto hermano.

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, dijo el lunes que nombraría a Darline Graham Nordone para que termine el periodo en el Senado de su hermano, el senador Lindsey Graham, quien murió el sábado.

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De pie junto a Nordone en una rueda de prensa, McMaster dijo que era su deber, según la ley, elegir a alguien "para ocupar el puesto de este hombre incontenible, este hombre insustituible, este hombre extraordinario, durante el resto de su periodo".

"Lindsey cuidó de su hermana menor hace ya muchos años", dijo McMaster. "Es un honor para mí pedirle a su hermana menor, Darline Graham, que termine ahora el trabajo de él", dijo McMaster en una rueda de prensa celebrada en el Capitolio estatal de Columbia, Carolina del Sur.

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Nordone aceptó el nombramiento y dijo que sería un "privilegio poder terminar" parte del trabajo de su hermano durante los próximos meses.

"Creo que esto es lo que Lindsey habría querido, y pienso honrarlo de esta manera", dijo.

Añadió que extrañaba a Graham "más de lo que puedo expresar con palabras".

"Pero voy a hacerlo", dijo. "Yo me encargo".

McMaster, quien es republicano, anunció el nombramiento horas después de que el presidente Donald Trump escribiera en una publicación en redes sociales que nombrar a Nordone "sería un homenaje fabuloso a Lindsey, ¡quien la quería muchísimo!".

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McMaster dijo que le había pedido a Nordone que ocupara el escaño después de que hablaran "en la madrugada del domingo" tras la muerte de Graham, y que ella aceptó "entre lágrimas".

"Llamé al presidente después, y le pareció una idea estupenda", dijo McMaster.

Graham y Nordone tenían una relación muy cercana. Sus padres fallecieron en un periodo de 15 meses, lo que dejó a Graham, quien tenía entonces 22 años, a cargo de su hermana menor, que tenía 13. Ella fue quien lo presentó cuando él se lanzó a una campaña presidencial republicana con pocas posibilidades de éxito en las elecciones de 2016.

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Nordone, de 62 años, es madre de dos hijos y trabajaba ayudando a personas con discapacidad a encontrar empleo. No parece tener experiencia política previa, aparte del apoyo brindado a su hermano.

En la historia de la política estadounidense es habitual que las viudas de los hombres que fallecen mientras ocupan un cargo terminen sus periodos. Graham, que nunca se casó, bromeó cuando se presentó a la presidencia que, si ganaba, quizá su hermana asumiría las funciones de primera dama.

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El senador Tim Scott, republicano por Carolina del Sur, respaldó el nombramiento de Nordone en una publicación en redes sociales posterior a la de Trump. "Después de hablar con Darline, no hay nadie que entienda mejor el amor de Lindsey por la familia, nuestro estado y nuestro país", escribió. Más tarde apareció junto a McMaster y Nordone en la rueda de prensa.

Graham, que tenía 71 años y estaba en campaña para la reelección cuando falleció, iba a aparecer en las papeletas de noviembre como gran favorito para ganar su quinto periodo en el Senado.

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Ahora se celebrará una elección primaria especial del Partido Republicano el 11 de agosto. Los aspirantes podrán presentar su candidatura entre el 21 y el 28 de julio. Si ningún candidato obtiene la mayoría, habrá una segunda vuelta el 25 de agosto.

Nordone indicó que ocuparía el cargo hasta el final del periodo de Graham, pero no confirmó si se presentará a las primarias republicanas especiales del mes que viene.

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Se han barajado los nombres de varios congresistas republicanos por Carolina del Sur como posibles candidatos para las primarias del mes que viene; Mark Lynch, un empresario que quedó segundo en las primarias republicanas al Senado en junio, ya dijo que piensa presentarse.

Carolina del Sur es un estado muy conservador, así que el nuevo candidato republicano partiría con muchas posibilidades de ganar en noviembre. La candidata demócrata es Annie Andrews, una pediatra.

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Mike Baker colaboró con reportería.

Patricia Mazzei es la reportera principal del Times en Miami y cubre Florida y Puerto Rico.

Mike Baker colaboró con reportería.