Un agente del ICE dispara y mata a un hombre en un operativo migratorio de Maine

Las autoridades estatales investigan lo ocurrido en Biddeford. Es el segundo tiroteo mortal relacionado con agentes migratorios en menos de una semana.

Un agente federal de inmigración disparó y mató a una persona que iba en un coche el lunes en la ciudad costera de Biddeford, Maine, según la Fiscalía General del estado. Casi ocho horas después, los detalles seguían siendo escasos y las autoridades federales no habían dado ninguna información sobre el mortal episodio.

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La gobernadora del estado, el alcalde de la ciudad y otros funcionarios dijeron que estaban recabando información y exigieron una investigación exhaustiva de lo ocurrido. Se trata del segundo tiroteo mortal en el transcurso de una semana en el que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha disparado contra un vehículo.

[Imagen a continuación: en un mapa del noreste de Estados Unidos, aparece Maine y se señala con un punto rojo el lugar del encuentro mortal, en Biddeford]

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Un video publicado en redes sociales y filmado en la madrugada del lunes mostraba a unos agentes rodeando un cuerpo inerte en un cruce de un barrio residencial de Biddeford, junto a un coche con impactos de bala en el parabrisas, mientras llegaban al lugar agentes de la policía local.

La congresista Chellie Pingree, del Partido Demócrata, dijo en una entrevista telefónica el lunes que "nos han llegado informes de que agentes del ICE dispararon a través de la ventanilla de un coche y que la persona que iba dentro murió".

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Liam LaFountain, el alcalde de Biddeford, pidió "una investigación completa, exhaustiva y transparente sobre este incidente mortal" en un comunicado, y añadió: "Obtendremos respuestas, pero aún no las tenemos".

El fiscal general de Maine, Aaron M. Frey, dijo en un comunicado el lunes por la tarde que, según los informes iniciales, un agente de deportación estaba "realizando una operación de ejecución relacionada con una orden definitiva de expulsión cuando el sujeto intentó huir en un vehículo en dirección al agente y recibió un disparo mortal".

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Dos grupos de defensa, la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine y Presente! Maine, dijeron en un comunicado conjunto que un colombiano de 26 años había fallecido en el encuentro. Project Relief, otra organización de defensa de los inmigrantes, dijo que el hombre tenía pareja y un hijo pequeño.

La fuente de la información proporcionada por los defensores no estaba clara y no pudo confirmarse en un primer momento con las autoridades.

El tiroteo se produjo en medio de un aumento marcado de las detenciones de inmigrantes en todo el país durante las últimas semanas. Las detenciones diarias de inmigrantes en Estados Unidos se duplicaron en la última semana de junio y han seguido en aumento.

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La semana pasada, agentes federales de inmigración mataron a Lorenzo Salgado Araujo, un obrero de la construcción mexicano y padre de tres hijos que llevaba más de 30 años viviendo en el país sin estatus legal. Salgado Araujo no era el objetivo inicial de los agentes que persiguieron su coche en Houston y, al igual que en Maine, parece que los agentes no llevaban cámaras corporales.

En enero comenzó una oleada de redadas por todo el estado de Maine. Los vecinos de Biddeford, una ciudad de unos 22.000 habitantes situada a unos 30 kilómetros al sur de Portland, dijeron que los agentes del ICE habían estado por allí con frecuencia en los últimos meses.

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Algunos vecinos del cruce donde se produjo el tiroteo el lunes dijeron que ocurrió sobre las 7:15 a. m. En las entrevistas, varios contaron que oyeron disparos y luego vieron un cuerpo en el suelo junto a un coche.

Mia Covino, de 26 años, que vive cerca, dijo que oyó cuatro o cinco disparos y se tiró al suelo dentro de su casa. Luego se asomó por la ventana y vio en la calle a dos agentes de las fuerzas del orden vestidos de civil con chalecos verdes, además de un coche blanco dando vueltas lentamente en la intersección.

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Uno de los agentes se agarraba a la manilla de una de las puertas del coche, dijo Covino, "gritando: 'Intentó atropellarme'". El otro agente le decía a su compañero "que pare, que se relaje, que se calme", añadió.

Otro vehículo, que parecía pertenecer a los agentes federales, chocó contra el coche que daba vueltas y lo detuvo, dijo Covino, añadiendo que los agentes sacaron entonces a un hombre del asiento del conductor y lo tiraron al suelo. Estaba cubierto de sangre, dijo.

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Mary Hayes, que también vive cerca, dijo que se asomó a la calle sobre las 7:30 a. m., después de ver publicaciones en las redes sociales sobre el tiroteo. Vio un coche blanco con la ventanilla del lado del conductor destrozada, contó, y agujeros de bala en el parabrisas.

También había una mujer de rodillas, gritando, dijo Hayes, junto a una niña con una mochila rosa a la que otro niño consolaba.

"Oí agonía", dijo Hayes. "Oí un aullido que salía del alma, como si toda tu vida acabara de cambiar y nunca iba a volver a ser la misma".

En una rueda de prensa celebrada el lunes en Portland, el senador independiente por Maine, Angus King, dijo que había hablado con el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. "La persona a la que dispararon era el objetivo de la orden de detención, en virtud de su situación migratoria", dijo King.

"Puede que salgan a la luz datos diferentes, pero, al parecer, no hay cámaras involucradas", añadió. "Los agentes no llevaban cámaras corporales, así que no tenemos pruebas en video de lo que ocurrió en este caso".

A las 3:00 p. m., los responsables de Seguridad Nacional aún no habían facilitado ninguna información, a pesar de las repetidas peticiones de comentarios.

La gobernadora Janet Mills, del Partido Demócrata, dijo en un comunicado que la Policía Estatal de Maine y otras agencias estaban consultando con funcionarios federales "para aclarar lo sucedido esta mañana". La senadora Susan Collins, republicana por Maine, pidió "una investigación completa e imparcial".

El estado, que tiene una población que envejece, ha acogido en las últimas décadas a inmigrantes que han ayudado a dar un nuevo impulso a la economía y que ahora representan alrededor del cinco por ciento de la población.

A principios de la década de 2000, Maine recibió una gran oleada de refugiados de Somalia y, desde entonces, ha acogido a personas que huían de conflictos en otros países africanos y en Medio Oriente.

También ha atraído a un número cada vez mayor de inmigrantes de América Latina, muchos de los cuales viven en Biddeford, una localidad costera de clase trabajadora.

Talla Fall, originario de Senegal, dijo que vive cerca de donde ocurrió el tiroteo y que trabaja en un McDonald's cercano. Los agentes de ICE han estado por el barrio "todos los días, todas las semanas", comentó.

Cientos de inmigrantes fueron detenidos durante la oleada de redadas realizadas en enero, que el ICE denominó "Operation Catch of the Day" (Operación Pesca del día), en referencia a la industria pesquera y de langosta del estado.

"Todo el mundo pensaba que la campaña había terminado, pero el ICE sigue presente, y con más efectivos", dijo Anna R. Welch, directora fundadora de la clínica de refugiados y derechos humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Maine.

Lo ocurrido el lunes, dijo, "suscita serias preocupaciones sobre qué tipo de protocolo y formación reciben los agentes para garantizar que la violencia no se intensifique hasta el punto de que alguien reciba un disparo en la cabeza".

Christina Morales y Allison McCann colaboraron con la reportería.

Jacey Fortin cubre un amplio rango de temas para el Times, como el clima extremo, los casos judiciales y la política estatal en todo el país.

Miriam Jordan reporta sobre personas migrantes y su impacto en la demografía, la sociedad y la economía de Estados Unidos desde la perspectiva de base.

Christina Morales y Allison McCann colaboraron con la reportería.