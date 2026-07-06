Los pequeños rituales que te preparan para dormir

A veces, los consejos para dormir parecen más bien una larga lista de prohibiciones. No tomes café después de las 2 p. m. Evita el móvil al menos 30 minutos antes de acostarte. Nunca te quedes durmiendo hasta tarde.

Pero una cosa son las reglas y otra la realidad, y quisimos entender cómo la gente pasa realmente los últimos momentos del día.

Se ha demostrado que las rutinas nocturnas consistentes, como acostarse a horas fijas y realizar actividades relajantes como la meditación y los ejercicios de respiración, mejoran la calidad del sueño. El mes pasado, pedimos a los lectores que nos contaran sobre sus hábitos nocturnos. Más de 1100 personas respondieron.

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Algunas de nuestras respuestas favoritas revelaron pequeños placeres, momentos tiernos con la pareja (o con las plantas), pasatiempos saludables y formas de despedirse del día de hoy y hacer que el de mañana sea un poco más llevadero. Aquí las tienes, ligeramente editadas por motivos de extensión y claridad.

Me encanta pulir las encimeras de granito de mi cocina con un limpiador que huele a manzana verde. Hay algo terapéutico en ver cómo el líquido cae sobre el mesón y en sentir el aroma de las manzanas verdes frescas en la nariz. Simplemente completa mi día.Art Rosales, 55 años, Ventura, California

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Cada noche busco un nuevo video de ASMR para quedarme dormida. ¿Me da vergüenza que la mayoría de las noches esté escuchando a mujeres que no conozco decir tonterías o fingir que me están maquillando? Sí. ¿Funciona para desconectar mi cerebro? ¡También sí!Melanie Lovell, 47 años, Lynnfield, Massachusetts

Me he entrenado para usar el sudoku y calmar mi mente inquieta y conciliar el sueño. Llevo tanto tiempo haciéndolo que basta con pensar en los números del uno al nueve para que me entre sueño.Marissa Dickson, 45 años, Orlando, Florida

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Después de prepararme para irme a la cama, doy una vuelta por casa y le hablo a mis plantas. Miro si necesitan agua, si han brotado nuevas hojas o si les hace falta un poco de abono. A menudo les cuento mis preocupaciones o mis esperanzas para el día siguiente. Me ayuda a encontrar algo de paz antes de acostarme.Billy Farrell, 34 años, Anchorage, Alaska

Mi esposo y yo escuchamos audiolibros antes de dormirnos. Como a mí me hacen más efecto (me quedo dormida al instante), él me resume la historia de la noche anterior y me pregunta si me acuerdo. Le digo que sí. Los dos sabemos que no es verdad.Michala Whitmore, 30 años, Pueblo, Colorado

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Hace poco me regalaron dos libros sobre origami. Intentar hacer una nueva figura de origami cada noche en la cama antes de apagar la luz es gratificante y divertido, y me ayuda a relajarme.Christina, 62 años, Toronto, Ontario, Canadá

Soy madre soltera de una adolescente y nuestro ritual consiste en que yo preparo té. El silbido de la tetera es la señal para que ella se prepare para irse a la cama. Le llevo la taza a su habitación y cada una se mete en su propia cama. Yo leo y bebo mi té, ella escribe en su diario o dibuja y bebe el suyo. La casa de alguna manera se siente más acogedora y tranquila.Anne Seaton, 58 años, Seattle, Washington

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Me pongo mi antifaz para la luz roja y veo episodios antiguos de Love It or List It. El estrés del día se desvanece mientras escucho a Hilary Farr decirles a los propietarios que sus presupuestos son demasiado ajustados.Ben Kramer, 38 años, Nueva York

Ajusto la zona horaria de mi computadora portátil a la de las Azores para poder resolver los juegos de Connections, Wordle y Strands del día siguiente antes de acostarme.Catherine Burns, 61 años, Okemos, Míchigan

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Hago la postura de yoga de "piernas en la pared" durante 15 minutos. Es increíble cómo me alivia la tensión en las piernas y la espalda, y puedo sentir cómo se relaja todo mi cuerpo.Andrea Kulsrud, 46 años, Carmel, Indiana

Mi esposo y yo armamos un rompecabezas de 1500 piezas (tenemos un tablero especial que gira y tiene cajones para clasificar las piezas) y vemos Antiques Roadshow.Sarah Lerner, 32 años, de Durham, Carolina del Norte

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Por la noche, durante unos 20 minutos, mi familia y yo damos "la vuelta": un recorrido que pasa por la sala, el comedor y la cocina, y luego por el vestíbulo hasta volver a la sala. Es una especie de meditación caminando y me ayuda a despejar cualquier pensamiento persistente que pueda impedirme dormir bien por la noche.Boz Killebrew, 53 años, Oregon, Wisconsin

Preparo la cafetera para que esté lista para funcionar. Llevo haciendo este ritual antes de acostarme desde aquella mañana en que llené la cafetera de harina.David Blair, 59 años, condado de Wood, Virginia Occidental

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A veces leo un libro de cocina en la cama para buscar ideas sobre qué preparar durante la semana.Randall Reade, 64 años, Washington, D.C.

Casi todas las noches, justo antes de acostarme, toco música con una guitarra clásica. El instrumento vibra contra el pecho mientras tocas. El sonido y la experiencia son íntimos y relajantes.Michael Neverisky, 68 años, Amherst, New Hampshire

Hago un crucigrama, luego apago las luces y pongo La ley y el orden con el temporizador de apagado automático. Las temporadas de la 1 a la 11 ¡las más recientes parece que no funcionan!Gail Noren, 57 años, Alexandria, Virginia

Justo antes de desplomarme en la cama, hago una breve sesión de ejercicio y meditación antes de darme una ducha fría. Me acuesto y recorro mentalmente cada parte de mi cuerpo, centrándome en ralentizar mi ritmo cardíaco y bajar mi temperatura corporal, e intentando mantener ese espacio caprichoso y liminal entre la vigilia y el sueño el mayor tiempo posible.Tommy Vinh Bui, 40 años, Los Ángeles, California

Cuando apago la luz, miro mi reloj digital. Si marca, por ejemplo, las 10:38, cierro los ojos y, empezando desde el uno, voy encontrando todos los números que se pueden dividir entre 1,038. Es curiosamente relajante.Grant Brenna, 66 años, Richardson, Texas

Después de darles un beso de buenas noches a mi esposo y a mi perro y acostarlos en otra habitación, me pongo loción de magnesio en los pies, hago mi lección de Duolingo, abro mi aplicación de meditación y, por supuesto, voy al baño una última vez.Brandy Strand, 52 años, Big Lake, Minnesota

Dejo el celular al otro lado de la habitación al menos una hora antes de acostarme. Luego escribo a mano lo que llamo mi "3-2-1 nocturno": tres cosas por las que estoy agradecida, dos cosas que espero con ilusión para mañana y una cosa que he aprendido ese día.Wynne Boliek, 37 años, Greenville, Carolina del Sur

Mi pareja y yo nos acostamos uno frente al otro, nos tomamos de la mano y nos miramos a los ojos. Luego compartimos algo sobre nuestro día, cómo nos sentimos o simplemente algo que nos encanta del otro. Es un momento profundamente reconfortante y relajante que siempre me devuelve esa cálida sensación que recuerdo de la primera vez que le dije que la amaba.Andrew Dunakin, 56 años, Wyndmoor, Pensilvania