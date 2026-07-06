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Una enfermedad estomacal grave tiene brotes en todo EE. UU.

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Los expertos en salud pública dijeron que se han registrado más casos de lo habitual de la enfermedad causada por la Cyclospora, que se transmite a través de alimentos y bebidas contaminados.

Más de 400 personas en 18 estados se han contagiado de Cyclospora, un parásito que se transmite a través de alimentos y agua contaminados con heces y que provoca retortijones, náuseas, vómitos y diarrea grave. Al menos 20 personas han sido hospitalizadas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés), y no se han registrado fallecimientos.

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Nueva York, Texas, Illinois y Míchigan son los estados con más casos hasta ahora, según los CDC y las autoridades estatales de salud.

La ciclosporosis, la enfermedad causada por el parásito, es más común durante los meses de primavera y verano, cuando la gente consume muchos productos frescos como albahaca, cilantro, espinacas y bayas, que han estado relacionados con brotes anteriores. Los casos más recientes han despertado alarma, ya que el número de casos es inusualmente alto y no se ha identificado la fuente.

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Los CDC, que hacen un seguimiento de las enfermedades infecciosas, informaron el 1 de julio que, entre el 1 de mayo y el 16 de junio, se habían registrado 145 casos en 17 estados que no estaban relacionados con viajes al extranjero. Pero la agencia reconoció que probablemente ahora haya más casos en todo Estados Unidos. Míchigan, que no figuraba entre los 17 estados que los CDC incluyeron en sus cifras más recientes, notificó más de 300 casos el jueves.

Normalmente, Míchigan solo registra 50 casos al año, dijo Teena Chopra, profesora de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal Wayne. Y es muy probable que incluso las cifras más recientes de Míchigan estén por debajo de la realidad, añadió, ya que muchas personas que están enfermas no acuden al médico ni se hacen la prueba de la enfermedad. "Esto es solo la punta del iceberg", dijo Chopra.

Las autoridades de salud de la ciudad de Nueva York dijeron que, de enero a junio de este año, se notificaron aproximadamente el doble de casos que en el mismo periodo del año pasado.

Los responsables de los CDC no estaban disponibles para una entrevista el jueves, pero la agencia dijo por correo electrónico que no había pruebas de que los brotes en todo el país procedieran de una fuente común.

Luis Marcos, profesor de medicina y especialista en enfermedades infecciosas en Stony Brook Medicine, en Nueva York, dijo que, en investigaciones anteriores de salud pública, se había rastreado el origen de los brotes hasta una única fuente, como un gran lote de productos frescos que se distribuyó en la región o en todo el país. Un brote ocurrido en Florida en 2022 se relacionó, en parte, con la lechuga romana envasada que venía en un kit para ensalada César.

Si se identifica al culpable, dijo Marcos, "sabremos qué no debemos comer".

Pero identificar el origen puede resultar complicado, ya que los síntomas pueden tardar alrededor de una semana en aparecer tras la infección, y a la gente a menudo le cuesta recordar qué comió con exactitud, dijo Chopra.

Los síntomas de la ciclosporosis incluyen retortijones, náuseas, pérdida de apetito, vómitos, fatiga, dolores corporales, fiebre baja y otros síntomas similares a los de la gripe estomacal. Aunque las personas sanas pueden superar la enfermedad sin tratamiento en cuestión de días o semanas, las personas vulnerables, como los niños pequeños, las personas adultas mayores y quienes tienen el sistema inmunitario debilitado, pueden deshidratarse y desarrollar complicaciones que requieran hospitalización. La enfermedad se puede tratar con antibióticos.

Los CDC aconsejan a la gente que se proteja y que siga las prácticas generales de higiene y seguridad alimentaria. Lávate las manos con agua y jabón antes y después de manipular productos frescos, y lava bien los productos frescos con agua corriente antes de comerlos. Frotar las frutas y verduras firmes con un cepillo para verduras y cortar las partes magulladas o dañadas también ayuda a eliminar los contaminantes.

Si tienes vómitos y diarrea, bebe mucha agua y otros líquidos para evitar la deshidratación.

Por lo general, la enfermedad no se transmite de persona a persona.

Joseph Goldstein colaboró con reportería.

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