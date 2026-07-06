¿Qué sabemos de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en una boda muy bien organizada, con una temática de jardín y un montón de detalles personalizados con el logotipo "T&T". Los dos llevaban trajes de Dior, aunque todavía no se han publicado fotos.

Adam Sandler ofició la ceremonia, en la que la pareja leyó sus propios votos. Los hermanos de la pareja estuvieron a su lado como testigo de honor y padrino.

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Aunque la pareja ha confirmado pocos detalles, empieza a surgir una imagen de cómo fue la noche más repleta de estrellas en Nueva York de los últimos tiempos.

Invitados de alto perfil vestidos de gala

Enseguida quedó claro que la alfombra roja del evento nupcial contaba con una impresionante lista de asistentes, con 1000 invitados --y una variada mezcla de famosos-- a la boda. El código de vestimenta era de etiqueta, y los invitados lo interpretaron con divertidas variaciones.

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Camila Cabello lució un vestido Zimmermann de encaje rosa chillón con los hombros descubiertos, y Gigi Hadid también apostó por el rosa, mientras que su acompañante, Bradley Cooper, llevaba un clásico esmoquin negro. Karlie Kloss, quien acudió con su marido, Josh Kushner, brilló con un vestido largo y ajustado de color dorado. MGK le dio su propio toque con una cadena de cartera de acero como parte de su traje, y Ed Sheeran se decantó por el azul celeste de pies a cabeza.

Echa un vistazo a más detalles sobre los invitados aquí.

¿Qué hubo en el menú?

Aún no se ha dado a conocer el menú de los eventos repletos de estrellas del viernes, pero Sartiano's, un restaurante italiano propiedad de Scott Sartiano en el Hotel Mercer del SoHo, se encargó de la cena de ensayo para 100 personas el jueves por la noche, según una persona cercana al evento.

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El menú incluía albóndigas, cannoli de caviar, pasta paccheri rellena, espaguetis alla arrabbiata y focaccia con ricotta batida.

La cena fue al estilo familiar, según la fuente, que habló con el Times bajo condición de anonimato porque no tenía autorización para hablar públicamente.

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El miércoles por la noche, el Times vio cómo una camioneta de Sartiano's entraba en el Madison Square Garden.

A Swift y Kelce se les vio al salir del restaurante en mayo. También se sabe que suelen pasar el rato en Zero Bond, el club privado que también es propiedad de Sartiano en el barrio de NoHo.

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La decoración tenía una temática de jardín

En los días previos a la boda, se vio cómo llegaban árboles y plantas al estadio, lo que hizo pensar que la decoración podría tener un marcado estilo floral y natural.

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Varios presentadores de Good Morning America asistieron a la boda y describieron el evento al día siguiente; George Stephanopoulos dijo que la estética era un "jardín dentro del Garden".

"Era sencillamente precioso", dijo. A pesar del número de invitados y del tamaño del recinto, con capacidad para unas 20.000 personas, "cuesta imaginar que un lugar tan grande y una boda con tantas estrellas pudieran resultar tan personales e íntimos", comentó Stephanopoulos. Robin Roberts, su copresentadora, añadió que los novios habían personalizado sus votos.

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Ese mismo día, se vio cómo retiraban las máquinas recreativas del Garden. También se vio cómo cargaban en un camión un coche clásico de color granate con una matrícula que decía "JST&T MRD", según las fotos de Page Six.

Los recuerdos de boda también incluían logotipos de T&T

La cantante Maren Morris publicó lo que parecía ser un recuerdo de la boda: un pañuelo blanco bordado con el logotipo de T&T, en el que las "T" se superponían formando un doble corazón. A ambos lados del logotipo figuraban la fecha --3 de julio de 2026-- y el lugar, Nueva York. Debajo se leía la frase "So it's gonna be forever " (Así que será para siempre), una línea de la canción "Blank Space" de Swift.

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En 2024, Kelce, ala cerrada de los Jefes de Kansas City, dijo en el pódcast Bussin' With the Boys que "Blank Space" era su tema favorito de Swift y que 1989 fue el álbum que lo hizo empezar a escuchar su música.

El gráfico "T&T" de la pareja también se vio en las cajas que llevaban algunos invitados al salir de la cena de ensayo de Swift y Kelce el jueves por la noche. Las letras estilizadas recordaban al logotipo del álbum de Swift The Tortured Poets Department.

Stevie Nicks cantó

Stevie Nicks, amiga y mentora de Swift, actuó en la boda, tal y como ya informó el Times. En Good Morning America, Roberts lo confirmó sin dar más detalles.

Donna Kelce, la madre del novio, describió la noche en un video de Instagram publicado por Macy's: "La verdad es que no puedo decir gran cosa, salvo que fue mágico, de verdad, mágico".

Madison Malone Kircher es una reportera del Times que cubre la cultura de internet.

Gabriella Gershenson es una reportera que colabora en la sección de Estilos.