Trump percibió al menos 2 millardos de dólares tras volver a la Casa Blanca

La publicación de la declaración financiera obligatoria correspondiente a 2025 revela que los activos de la familia Trump, sobre todo los negocios de criptomonedas del presidente, resultaron increíblemente lucrativos.

El presidente Donald Trump se embolsó una impresionante fortuna en su primer año de vuelta en la Casa Blanca, incluyendo unos 1,4 millardos de dólares procedentes de los negocios de criptomonedas de su familia, según revela un nuevo informe.

PUBLICIDAD

En total, los ingresos del presidente ascendieron a al menos 2,2 millardos de dólares, una cifra que incluye otras partes de su vasto patrimonio, como sus activos inmobiliarios. Esto contrasta con los 622 millones de dólares como mínimo que sus empresas ingresaron durante todo el año 2024, antes de que volviera a la presidencia.

Una de sus mayores ganancias en 2025 se produjo cuando una empresa de inversión vinculada a los Emiratos Árabes Unidos compró casi la mitad de la principal empresa de criptomonedas de la familia Trump, World Liberty Financial, una operación que difuminó la línea entre la política exterior y las empresas privadas.

PUBLICIDAD

Trump también recaudó cientos de millones de dólares gracias a las ventas de su memecoin $TRUMP y a la venta por parte de World Liberty de sus propios tokens digitales.

Los resultados, detallados en el informe de la declaración financiera obligatoria de Trump correspondiente a 2025 que fue publicado este martes, revelaron las operaciones empresariales del presidente. Según el informe, sus negocios relacionados con las criptomonedas ahora se encuentran entre sus negocios más lucrativos, un giro sorprendente para alguien que en su día tachó las criptomonedas de refugio para traficantes de drogas y estafadores.

PUBLICIDAD

Las finanzas del presidente, que hasta ahora habían sido un misterio, ponen de relieve un conflicto en su negocio de criptomonedas: Trump es un importante operador del sector de las criptomonedas y, al mismo tiempo, el máximo responsable de sus políticas.

Ese no es el único problema que surge cuando un empresario ocupa la presidencia. La empresa familiar del presidente, la Organización Trump, también ha sacado partido de la popularidad de Trump en ciertas partes del mundo, pues ha cedido licencias del nombre "Trump" a propiedades en países clave para los intereses de la política exterior de Estados Unidos, como Arabia Saudita y Catar.

PUBLICIDAD

Tan solo esos dos acuerdos le reportaron a Trump más de 14 millones de dólares el año pasado, según se desprende del documento presentado.

Trump restó importancia a una pregunta sobre las preocupaciones por un posible conflicto de intereses mientras hablaba con los periodistas el miércoles por la mañana, tras la publicación de la declaración patrimonial.

PUBLICIDAD

"A propósito, nunca hablo con ninguna de las personas que manejan el dinero", dijo Trump.

"¿Sabes por qué tengo ganancias? Porque la bolsa está subiendo", añadió.

Sin embargo, The New York Times informó recientemente que se reúne con sus asesores financieros una vez al año para que lo pongan al día sobre sus cuentas. En cualquier caso, los movimientos del mercado de valores no explican la mayor parte de sus ingresos en 2025, como la inversión de los Emiratos Árabes Unidos en World Liberty Financial o los acuerdos de licencias.

PUBLICIDAD

Aunque el informe publicado el martes ofrecía cifras de ingresos de las empresas de criptomonedas e inmobiliarias de Trump, no reveló si todos los negocios obtuvieron ganancias o pérdidas, lo cual concuerda con sus declaraciones anteriores.

El informe tampoco aporta mucha claridad sobre el patrimonio neto del presidente, gran parte del cual está vinculado a valores inmobiliarios estimados y al valor contable fluctuante de los activos en criptomonedas y su cartera de acciones. En cuanto a sus activos más importantes, como las criptomonedas y los inmuebles, Trump declaró una valoración mínima de 50 millones de dólares sin límite máximo.

PUBLICIDAD

Las acciones que tiene el presidente en su propia empresa de redes sociales que cotiza en bolsa, Trump Media & Technology Group, tienen un valor de unos 875 millones de dólares, según otros documentos públicos, lo que representa una de las mayores fuentes individuales del patrimonio neto del presidente. (Esas acciones se han desplomado durante el último año, lo que ha mermado parte de su patrimonio neto).

Pero fue el negocio de las criptomonedas de Trump el que resultó ser una de las principales fuentes de ingresos.

Aunque antes era un escéptico declarado respecto a las criptomonedas, Trump se sumó al sector durante la campaña electoral de 2024 y puso en marcha una serie de iniciativas que le han reportado enormes sumas de dinero.

PUBLICIDAD

Junto con sus tres hijos ayudó a crear World Liberty, una empresa de criptomonedas que comercializa una moneda digital llamada $WLFI.

El año pasado, World Liberty comercializó su moneda entre inversores de todo el mundo, destinando el 75 por ciento de cada venta a una entidad empresarial de Trump, tras deducir ciertos gastos, lo que garantizaba que el presidente ganara dinero incluso si el valor del token bajaba. El presidente recibió unos 500 millones de dólares de esas ventas el año pasado, según la declaración, frente a los 57 millones de dólares que recibió en 2024.

World Liberty también enriqueció a la familia Trump de otras formas.

En enero de 2025, unos días antes de la toma de posesión de Trump, una empresa de inversión vinculada al gobierno de los Emiratos Árabes Unidos compró una participación del 49 por ciento en World Liberty, lo que suscitó un sinfín de preocupaciones éticas. Poco después, los emiratíes cerraron un acuerdo con el gobierno de Trump --a pesar de las objeciones de algunos funcionarios de seguridad nacional-- para la exportación de valiosos chips informáticos utilizados para impulsar la inteligencia artificial.

El documento publicado el martes no hacía referencia explícita al acuerdo, pero mencionaba inversiones no identificadas que generaron más de 200 millones de dólares para Trump.

La otra gran fuente de la riqueza en criptomonedas de Trump fue su memecoin, una moneda conocida como $TRUMP que empezó a vender unos días antes de su toma de posesión. Según el documento, con la venta de esta moneda ganó más de 600 millones de dólares.

El precio de la moneda se disparó brevemente antes de desplomarse, y últimamente ronda los 1,67 dólares, lo que supone una caída de aproximadamente el 80 por ciento respecto a hace un año.

La familia Trump también siguió ingresando grandes sumas de dinero gracias a acuerdos de licencias de marca inmobiliaria, según muestra el nuevo informe, incluidos algunos en Medio Oriente que generaron al menos 35 millones de dólares en ingresos el año pasado. Los acuerdos en Vietnam y Rumania, así como otros más antiguos en India, Turquía e Indonesia, sumaron al menos otros 20 millones de dólares.

Y las principales propiedades inmobiliarias del presidente en Estados Unidos, como el Trump National Golf Club cerca de Miami, generaron 122 millones de dólares en ingresos, mientras que su club Mar-a-Lago le reportó un total de 77 millones de dólares, de acuerdo con el informe.

Ahora que Trump está a rebosar de dinero y que ha resuelto algunos de los problemas legales que ha tenido desde hace tiempo, ha reducido el pasivo de su balance, entre otras cosas, después de que un tribunal de apelación anulara una sentencia de casi 500 millones de dólares derivada de un caso civil por fraude en Nueva York.

El informe de la declaración patrimonial muestra que Trump sigue debiendo más de 50 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll, quien lo acusó de abusar sexualmente de ella y de difamarla. La Corte Suprema rechazó el lunes la solicitud del presidente de revisar una de las sentencias que Carroll consiguió en su contra.

La declaración financiera recoge varias otras victorias legales de Trump, incluyendo indemnizaciones que cobró de gigantes de los medios y la tecnología como ABC News, Paramount y Meta. ABC llegó a un acuerdo en una demanda por difamación, mientras que Paramount accedió a pagarle por la edición de una entrevista en el programa de CBS News 60 Minutes. Meta llegó a un acuerdo en una demanda que él presentó por la suspensión de sus cuentas de Facebook e Instagram tras los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.

La declaración también recoge las ganancias de las inversiones de Trump en los mercados financieros. Aunque estas cifras varían mucho, lo que hace difícil identificar tendencias significativas o cantidades concretas, sugieren que Trump sigue enriqueciéndose como presidente.

Según la declaración, a finales del año pasado tenía activos de inversión por valor de al menos 857 millones de dólares, frente a un valor mínimo declarado de 236 millones de dólares el año anterior.

Zolan Kanno-Youngs colaboró con reportería.

Ben Protess es un periodista de investigación del Times y cubre al presidente Donald Trump.

Andrea Fuller es periodista de datos del Times y usa el análisis de datos para entender temas complejos.

Eric Lipton es un periodista de investigación que profundiza en una amplia gama de temas, desde el gasto del Pentágono hasta los productos químicos tóxicos.

David Yaffe-Bellany escribe sobre la industria de criptomonedas para el Times desde Nueva York. Puede ser contactado en davidyb@nytimes.com.

Zolan Kanno-Youngs colaboró con reportería.