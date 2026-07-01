3 personas mueren durante las celebraciones del Mundial en Ciudad de México

Las autoridades dijeron que un hombre de 44 años y dos mujeres, de 19 y 48 años, murieron por asfixia, mientras la gente celebraba la victoria de la selección mexicana ante Ecuador.

Al menos tres personas murieron durante las celebraciones de la Copa Mundial en Ciudad de México después de que miles de aficionados al fútbol llenaran las calles para celebrar la victoria de la selección mexicana ante Ecuador, dijo el miércoles la policía de la capital.

PUBLICIDAD

Un hombre de 44 años y dos mujeres, de 19 y 48 años, fueron encontrados inconscientes en la colonia Juárez, cerca del centro de la ciudad, según declaraciones del secretario de Salud Pública de Ciudad de México. Más tarde se determinó que habían fallecido por asfixia, dijeron las autoridades.

Los medios locales informaron de una serie de fuegos artificiales tras el partido que provocaron un breve momento de pánico, lo que hizo que la gente corriera y algunos tropezaran en las calles abarrotadas.

PUBLICIDAD

Los servicios de emergencia intentaron realizar la reanimación cardiopulmonar a las tres víctimas, cuyo fallecimiento se confirmó más tarde en los hospitales de la zona, dijeron las autoridades.

Las víctimas fueron halladas en calles laterales cercanas al monumento del Ángel de la Independencia, en el Paseo de la Reforma, una zona donde se reunieron miles de aficionados después de que México derrotara a Ecuador y se clasificara para los octavos de final del Mundial de fútbol.

PUBLICIDAD

Los videos y fotos de lo ocurrido en Ciudad de México mostraban multitudes en las calles que rodean el monumento, que se convirtió en el centro de las ruidosas celebraciones de la ciudad.

Ali Watkins cubre noticias internacionales para Times desde Belfast.