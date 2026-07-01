Para la selección de España, un toque de casa en Tennessee

Los responsables de la Real Federación Española de Fútbol querían que los 26 miembros de la selección española se sintieran a gusto mientras entrenaban muy lejos de casa entre los partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial.

Así que compraron carteles. Un montón de carteles. Todos en español. Y los colocaron en todas las instalaciones de entrenamiento del equipo, en un tranquilo campus de Chattanooga, Tennessee.

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Aitor Karanka, director técnico de desarrollo de la selección española, dijo en una entrevista que querían que los jugadores se sintieran como en casa.

Algunos carteles lucen lemas del equipo como "Vamos España". Otros están decorados con mensajes motivadores que llegan a medir dos pisos de altura. Muchos incluyen fotos de los propios jugadores.

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El Mundial es muy importante para España, cuyos patrocinadores hacen todo lo posible por potenciar el rendimiento de los jugadores. Un chef corta la fruta de los seleccionados en cubitos según especificaciones exactas. Los fisioterapeutas tratan sus músculos doloridos. Los encargados del material deportivo se ocupan de sus botines y de su equipación.

Pero a pesar de la cálida acogida que han recibido los jugadores españoles por parte de la comunidad de Chattanooga, se encuentran en suelo extranjero durante un período prolongado, en una ciudad donde solo hay un restaurante de tapas.

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Por eso, los responsables españoles se han gastado una pequeña fortuna en pancartas, vallas publicitarias y murales. La base del equipo en la Baylor School, una escuela secundaria con campos de juego impecables y vistas panorámicas al río Tennessee, ahora tiene un toque madrileño.

A los visitantes les da la bienvenida un gran cartel de malla con la frase "Selección Española de Fútbol" en letras doradas. Los campos de entrenamiento están rodeados por pancartas de vinilo con lemas como "Somos España, Somos Equipo". En las instalaciones cubiertas cercanas, que cuentan con equipamiento deportivo de alta gama, camillas de masaje y salas de reuniones, las paredes están decoradas con los logotipos del equipo.

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Lo mismo ocurre en el Embassy Suites del centro, donde la selección se aloja durante este mes. Las pancartas con el logotipo del equipo cubren una valla de seguridad de 2,5 metros de altura. Fotos gigantes de los jugadores adornan el interior del hotel. Hay carteles en español en el vestíbulo y en los pasillos.

Karanka afirmó que cuando uno pasa tres semanas en la misma habitación, es necesario estar cómodo.

La tarea de diseñar, producir e instalar toda esa señalización --unos 5300 metros cuadrados de material, casi lo suficiente para cubrir cada centímetro de un campo de fútbol americano-- recayó en SpeedPro Chattanooga, una empresa familiar especializada en proyectos de impresión de gran formato.

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Para SpeedPro, este proyecto de gran envergadura fue una carrera de dos meses.

Todo empezó a principios de abril, cuando la federación española envió una consulta a través de la web de SpeedPro, dijo Chad Mize, quien maneja el negocio junto a su esposa, Elizabeth, y su hermano, Kyle.

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Unos días después, representantes de la federación se presentaron en la oficina de SpeedPro. En una pantalla, mostraron un archivo PDF de 200 páginas con fotos del campus de Baylor y del Embassy Suites que hay cerca. Venía con las medidas exactas y los tipos de carteles que querían.

"'Va a ser un trabajo duro, pero podemos hacerlo'", Mize recuerda haberles dicho a los de la federación.

El encargo fue el proyecto más grande de SpeedPro desde que abrió en 2024. Los 10 empleados trabajaron 60 horas a la semana durante seis semanas, dijo Mize.

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"Teníamos las impresoras funcionando prácticamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana", dijo Mize. "Nunca nos dijeron: 'Queremos menos'. Siempre fue: 'Queremos más'".

Consiguieron cumplir el plazo a duras penas: Mize dijo que aún estaba colgando carteles en el hotel a las 4 a. m. del día de la llegada del equipo.

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Su esposa y él sentían una conexión especial con el proyecto. Sus dos hijas, Zoey y Sophia, jugaban al fútbol en la Baylor School, y su hijo, Thomas, está a punto de empezar segundo de secundaria allí. Los tres hijos echaron una mano, dijo Mize. Ahora toda la familia desea que España triunfe.

"Sentimos que hemos tenido un pequeño papel en todo esto", dijo Mize. "Queremos que les vaya bien".

Tim Kelly, el alcalde de Chattanooga, empezó a trabajar para traer a un equipo de la Copa del Mundo a la zona desde 2023, cuando le dijo a Chris Angel, director de la Baylor School, que el campus podría servir como campamento base.

Kelly explicó que cada una de las 48 selecciones del torneo necesitaría un centro de entrenamiento en Norteamérica durante el mes de junio de 2026. Kelly quería fervientemente que Chattanooga entrara en la pugna, pero creía que la única manera de lograrlo sería recurrir a la Baylor School, la cual, según dijo en una entrevista, "ofrece ese aislamiento increíble e idílico que tanto gusta a los equipos durante los entrenamientos". Tras visitar el campus el año pasado, España se convenció.

Desde el principio, el equipo decidió convertirlo en un segundo hogar, lo que, según Mize, supuso gastar "cientos de miles de dólares" en la señalización.

El trabajo de SpeedPro aún no ha terminado. Cuando España se marche, Mize y sus compañeros retirarán las pancartas y los murales de la escuela y se desharán de ellos.

Para cuando lleguen los estudiantes a finales de verano, puede que no quede ni rastro de que uno de los favoritos del Mundial estuvo allí.

Scott Cacciola escribe reportajes y perfiles de personas del mundo del deporte y el espectáculo para la sección Styles del Times.