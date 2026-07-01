No envíes cheques por correo. Simplemente no lo hagas.

Los expertos recomiendan revisar con frecuencia los movimientos de tu cuenta. Los cheques robados de los buzones pueden ser alterados y utilizados para cometer fraude.

Una práctica que hasta hace poco era común se ha vuelto cada vez más riesgosa: enviar cheques por correo. Pero si debes enviar dinero de esta forma, revisa de inmediato tus estados de cuenta.

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No seguir este consejo puede dejarte vulnerable al fraude con cheques, y también puede dificultar la recuperación del dinero si lo pierdes.

Joan K. Atchinson, de 63 años, una jubilada que vive en Washington, D.C., está pasando por eso ahora mismo.

Atchinson dijo en una entrevista telefónica que estaba intentando recuperar varios miles de dólares robados cuando alguien interceptó un cheque que envió por correo el año pasado. El cheque fue alterado para que fuera pagadero a otra persona antes de ser cobrado. Tras meses de intentos, dijo, todavía no ha recuperado el pago de ninguno de los dos bancos involucrados: Charles Schwab, donde tiene una cuenta que usó para emitir el cheque, y Chase, donde se cobró el cheque falsificado. "La verdad es que ya casi he perdido la esperanza".

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¿Cómo funciona este tipo de fraude con cheques?

Los cheques enviados por el servicio postal se han convertido en el blanco de los delincuentes en los últimos años. Aunque cada vez menos gente emite cheques, estos no han desaparecido. Dos tercios de los adultos dicen que rara vez o nunca usan cheques de papel, pero más de un quinto ha sufrido fraude con cheques o conoce a alguien que lo ha sufrido, según una encuesta de 2025 realizada por Independent Community Bankers of America, un grupo comercial.

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En algunos casos, los ladrones pueden robar uno o más cheques de buzones locales. Adam Rust, director de servicios financieros de la Consumer Federation of America, dijo que a veces los ladrones "pescan" cheques en los buzones independientes, utilizando herramientas largas con almohadillas adhesivas en los extremos para sacar las cartas. En otros casos, los delincuentes más sofisticados pueden robar grandes lotes de cheques, copiarlos y luego venderlos por internet.

A menudo, los cheques robados se alteran químicamente mediante lo que se conoce como "lavado de cheques" para borrar el nombre del destinatario. El ladrón lo sustituye por un nombre fraudulento, y a menudo aumenta el monto del cheque, antes de cobrarlo o depositarlo.

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Atchinson parece haber sido víctima de este tipo de fraude.

Dijo que emitió un cheque en abril de 2025 por 3719 dólares desde su cuenta en Charles Schwab para pagar los impuestos sobre la renta de 2024 que ella y su esposo, Brian, debían a Maryland, donde vivían anteriormente.

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Atchinson dijo que no recordaba dónde había enviado el cheque, pero que probablemente lo había echado en el buzón del vestíbulo de su edificio de apartamentos. Recordó haber notado que el pago había sido deducido de su cuenta, pero dijo que no se le había ocurrido revisar la imagen electrónica del cheque en línea.

Luego, en febrero, dijo que diez meses después de enviar el cheque, la pareja recibió un aviso de saldo pendiente del estado. (No está claro por qué tardó tanto en llegar la notificación fiscal). Atchinson dijo que había iniciado sesión en la cuenta de Schwab para obtener una imagen del cheque, con la intención de usarla como prueba de que había pagado el impuesto. Fue entonces cuando vio, para su consternación, que el cheque había sido alterado y hecho pagadero, con una letra que no reconocía, a un nombre que tampoco reconocía.

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El reverso del cheque indicaba que se había depositado electrónicamente en Chase. (Según las autoridades, los delincuentes suelen preferir opciones remotas, como el depósito móvil o los cajeros automáticos, para evitar la interacción con el personal del banco, dicen las autoridades).

Su descubrimiento la llevó a llamar y enviar correos electrónicos a ambos bancos varias veces, así como a presentar denuncias ante las fuerzas del orden, dijo, pero no está segura de si le devolverán el dinero.

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Los bancos involucrados han mantenido cierto intercambio desde mayo.

Meghan Durant, vocera de Chase, dijo en un correo electrónico: "Desafortunadamente, no recibimos comunicación del banco de la señora Atchinson hasta más de un año después de que se depositara el cheque, y no hay fondos disponibles para recuperar". Chase afirmó que no había recibido una reclamación "formal" de Schwab que indicara que Chase fuera responsable de abonar los fondos. Añadió que se tomaba estos asuntos "en serio" y que la cuenta había sido cerrada.

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Tatiana Stead, portavoz de Schwab, dijo que el banco había presentado la declaración jurada de Atchinson a Chase y recibido una respuesta el 15 de mayo "informando que no había fondos disponibles para recuperar".

Atchinson dijo que se había puesto en contacto con Schwab en cuanto se enteró del fraude, señalando que llevaba siendo clienta "desde hace décadas", pero que no le habían derivado el caso a un especialista en fraudes hasta mayo.

Stead envió un correo electrónico a The New York Times el miércoles en el que decía, entre otras cosas: "Nos solidarizamos con Atchinson". Pero añadió: "Denunciarlo a tiempo puede mejorar significativamente la capacidad de investigar un posible fraude".

Stead dijo el jueves que a principios de semana se había enviado por correo una "carta de resolución definitiva" a Atchinson en la que se detallaba la decisión de Schwab. Atchinson dijo que aún no había recibido la carta.

La "garantía de seguridad" de Schwab, que aparece en su página web, dice que "Schwab cubrirá las pérdidas en cualquiera de tus cuentas de Schwab debidas a actividades no autorizadas". Pero la letra pequeña al final de la página señala que el reembolso "requiere que notifiques a Schwab la actividad no autorizada a tiempo", y que Schwab "no se hará responsable de pérdidas adicionales o mayores que se deriven de no haber notificado la actividad no autorizada a tiempo". Indica que hay más detalles disponibles en los contratos de las cuentas.

¿Qué debo hacer si sospecho de un fraude con un cheque?

Avisa a tu banco lo antes posible, dijo Scott Anchin, vicepresidente senior de iniciativas estratégicas y políticas en la asociación de banqueros independientes.

Los bancos suelen dar un plazo de al menos 30 días, y a veces hasta 90 días, desde el momento en que recibes el extracto para notificar un posible fraude con cheques, dijo. Consulta el contrato de tu cuenta.

(El contrato disponible en línea para una cuenta Schwab One, que parece ser el tipo de cuenta que usó Atchinson, señala un plazo todavía más estrecho para reportar fraude con cheques: 10 días. Stead, sin embargo, dijo que el plazo límite del banco es de 30 días.)

Si recibes tus estados de cuenta en línea, el plazo comienza a correr cuando se publica el estado de cuenta, incluso si todavía no lo has abierto. Revisa los estados de cuenta de inmediato, dijo Anchin, incluidas las imágenes de los cheques, porque un destinatario alterado no siempre resulta evidente a partir de una sola línea en el estado de cuenta. Los bancos suelen poner a disposición las imágenes de los cheques por internet o previa solicitud.

¿Me devolverán el dinero?

Averiguar qué banco es el responsable puede "llevar bastante tiempo", dijo Anchin. Puede depender de los detalles del incidente, como qué tipo de alteraciones se hicieron en el cheque. "Muchas cosas pasan tras bastidores", dijo, pero por lo general "el banco del cliente quiere compensarlo por completo".

¿Cómo puedo evitar el fraude con cheques?

Intenta dejar de enviar cheques por correo. "Nadie debería enviar nunca un cheque por correo", dijo Rust.

Si debes escribir un cheque, dijo, intenta entregarlo en persona o llévalo dentro de una oficina postal para enviarlo, en lugar de depender de tu propio buzón o de los buzones públicos.

La Asociación Americana de Banqueros recomienda usar bolígrafos de tinta "gel" permanente al escribir cheques para reducir el riesgo de manipulación. Revisa de inmediato tus estados de cuenta bancarios --incluidas las imágenes de cheques en línea-- en busca de cualquier cosa que parezca sospechosa. Y si todavía no lo haces, considera usar el servicio de pago de facturas en línea de tu banco.

Todos los estados ofrecen ahora algún tipo de opción de pago electrónico para los impuestos, así que considera usar el sistema de tu estado si debes dinero al momento de declarar impuestos.

¿Se está trabajando para eliminar los cheques en papel?

El gobierno federal se ha estado alejando de los cheques en papel para cosas como pagos de beneficios y reembolsos de impuestos sobre la renta, diciendo que los métodos de pago digitales son más seguros. Pero cualquier intento de eliminar por completo los cheques en papel probablemente será polémico.

El sistema de la Reserva Federal, que actúa como cámara de compensación central y procesa electrónicamente millones de cheques a diario, solicitó recientemente la opinión del público sobre posibles cambios en sus servicios de cheques.

Más de 300 personas y grupos respondieron, muchos de ellos representantes de bancos que atienden a comunidades rurales y agrícolas donde los cheques de papel siguen siendo importantes. El director ejecutivo de PriorityOne Bank, por ejemplo, un banco comunitario con sede en Magee, Misisipi, dijo en una carta de comentarios que el banco atendía a muchas comunidades rurales de ingresos bajos y moderados con acceso limitado a internet. Por eso, los pagos en línea no son una opción confiable, sobre todo para los residentes de más edad que no se sienten cómodos con la banca digital.