Megaoperativo en Barranquilla dejó 10 personas capturadas y dos menores aprehendidos en medio de las disputas entre Los Pepes y Los Costeños

Los detalles del megaoperativo a nivel nacional (Zafiro) se revelaron el 1 de julio de 2026 - crédito Policía Nacional de Colombia

En otro de los resultados que hicieron parte de la operación Zafiro, la Policía Nacional, a través de operativos coordinados por el Gaula y la Fiscalía General de la Nación, capturó a diez personas y aprehendió a dos adolescentes señalados de integrar las estructuras criminales Los Costeños y Los Pepes, responsables de extorsión y otros delitos en Barranquilla y Soledad.

Las acciones se desarrollaron de manera simultánea en los barrios San Roque, Rebolo, El Santuario y Barlovento.

Según la investigación, los capturados estarían implicados en el cobro de extorsiones a comerciantes, mediante intimidaciones y exigencias económicas ilegales que afectaban tanto a propietarios de negocios en la capital del Atlántico como en el municipio vecino.

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Las dos organizaciones son consideradas de las más temidas en el Atlántico, y está comandadas por Jorge Eliécer Díaz, alias Castor (Los Costeños), y Digno Palomino (Los Pepes).

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron panfletos extorsivos, dinero en efectivo, cuatro teléfonos celulares, dos armas de fuego, munición y un taxi presuntamente utilizado para actividades ilícitas.

Los capturados presentan antecedentes judiciales por porte ilegal de armas, extorsión y homicidio, de acuerdo con los registros oficiales.

La operación hace parte de la estrategia nacional contra el delito de extorsión y busca debilitar las capacidades de organizaciones criminales que ejercen presión violenta sobre el sector productivo local.

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Tanto los adultos como los adolescentes aprehendidos deberán responder por los delitos de extorsión, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho relacionado con extorsión a través de las líneas de atención dispuestas, con el objetivo de seguir combatiendo estas estructuras criminales en la región Caribe a través de la línea 165.

Operación Zafiro dejó 130 capturados en ofensiva nacional contra el secuestro y la extorsión

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación ejecutaron la Operación Zafiro, un golpe coordinado que dejó 130 personas capturadas y desarticuló al menos 12 estructuras criminales en 14 departamentos y tres ciudades principales del país.

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El despliegue hace parte de las acciones encaminada dentro del Plan Cazador, y afectó organizaciones vinculadas al secuestro, la extorsión y otros delitos conexos.

El coronel Edgar Andrés Correa Tobón, director de Antisecuestro y Antiextorsión, afirmó luego de los resultados que se lograron en declaraciones a medios de comunicación: “Nuestro compromiso es continuar asestando los más contundentes golpes a la criminalidad, a quienes persistan en afectar la convivencia y seguridad en el territorio nacional los perseguiremos con todas las capacidades del Estado para llevarlos ante la justicia”.

Alcance nacional y afectación de estructuras criminales

La ofensiva se desarrolló en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y los departamentos de Boyacá, Tolima, Risaralda, Magdalena Medio, Antioquia, Chocó, Córdoba, Meta, Casanare, Magdalena y Guajira, donde se logró el desmantelamiento o debilitamiento de organizaciones como Los Fantasmas, Los Gota a Gota, Los Vallenato, Los Palmeños, Los Cachirres, el Bloque Fabián Cortés, Los Iguaná, Los Costeños, Los Pepes, Chatas, el Clan del Golfo (Ejército Gatanista de Colombia —EGC—), así como los grupos residuales Frente 33 y Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

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Durante los procedimientos, las autoridades incautaron 1.192 elementos, incluyendo 18 armas de fuego, 2 proveedores, 990 cartuchos de diferentes calibres, 3 motocicletas, 1 vehículo y 178 celulares.

De los 130 detenidos, 87 están relacionados con extorsión, 30 con casos de secuestro y 13 por otros delitos.