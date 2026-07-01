Colombia

Megaoperativo en Barranquilla dejó 10 personas capturadas y dos menores aprehendidos en medio de las disputas entre Los Pepes y Los Costeños

Las acciones hacen parte de la operación Zafiro, una ofensiva a nivel nacional que dejó 130 detenidos en todo el país en contra de delitos como el secuestro y la extorsión

Guardar
Google icon
Los detalles del megaoperativo a nivel nacional (Zafiro) se revelaron el 1 de julio de 2026 - crédito Policía Nacional de Colombia
Los detalles del megaoperativo a nivel nacional (Zafiro) se revelaron el 1 de julio de 2026 - crédito Policía Nacional de Colombia

En otro de los resultados que hicieron parte de la operación Zafiro, la Policía Nacional, a través de operativos coordinados por el Gaula y la Fiscalía General de la Nación, capturó a diez personas y aprehendió a dos adolescentes señalados de integrar las estructuras criminales Los Costeños y Los Pepes, responsables de extorsión y otros delitos en Barranquilla y Soledad.

Las acciones se desarrollaron de manera simultánea en los barrios San Roque, Rebolo, El Santuario y Barlovento.

Según la investigación, los capturados estarían implicados en el cobro de extorsiones a comerciantes, mediante intimidaciones y exigencias económicas ilegales que afectaban tanto a propietarios de negocios en la capital del Atlántico como en el municipio vecino.

PUBLICIDAD

Las dos organizaciones son consideradas de las más temidas en el Atlántico, y está comandadas por Jorge Eliécer Díaz, alias Castor (Los Costeños), y Digno Palomino (Los Pepes).

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron panfletos extorsivos, dinero en efectivo, cuatro teléfonos celulares, dos armas de fuego, munición y un taxi presuntamente utilizado para actividades ilícitas.

Los capturados presentan antecedentes judiciales por porte ilegal de armas, extorsión y homicidio, de acuerdo con los registros oficiales.

La operación hace parte de la estrategia nacional contra el delito de extorsión y busca debilitar las capacidades de organizaciones criminales que ejercen presión violenta sobre el sector productivo local.

PUBLICIDAD

Tanto los adultos como los adolescentes aprehendidos deberán responder por los delitos de extorsión, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho relacionado con extorsión a través de las líneas de atención dispuestas, con el objetivo de seguir combatiendo estas estructuras criminales en la región Caribe a través de la línea 165.

Operación Zafiro dejó 130 capturados en ofensiva nacional contra el secuestro y la extorsión

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación ejecutaron la Operación Zafiro, un golpe coordinado que dejó 130 personas capturadas y desarticuló al menos 12 estructuras criminales en 14 departamentos y tres ciudades principales del país.

El despliegue hace parte de las acciones encaminada dentro del Plan Cazador, y afectó organizaciones vinculadas al secuestro, la extorsión y otros delitos conexos.

El coronel Edgar Andrés Correa Tobón, director de Antisecuestro y Antiextorsión, afirmó luego de los resultados que se lograron en declaraciones a medios de comunicación: “Nuestro compromiso es continuar asestando los más contundentes golpes a la criminalidad, a quienes persistan en afectar la convivencia y seguridad en el territorio nacional los perseguiremos con todas las capacidades del Estado para llevarlos ante la justicia”.

Alcance nacional y afectación de estructuras criminales

La ofensiva se desarrolló en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y los departamentos de Boyacá, Tolima, Risaralda, Magdalena Medio, Antioquia, Chocó, Córdoba, Meta, Casanare, Magdalena y Guajira, donde se logró el desmantelamiento o debilitamiento de organizaciones como Los Fantasmas, Los Gota a Gota, Los Vallenato, Los Palmeños, Los Cachirres, el Bloque Fabián Cortés, Los Iguaná, Los Costeños, Los Pepes, Chatas, el Clan del Golfo (Ejército Gatanista de Colombia —EGC—), así como los grupos residuales Frente 33 y Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron 1.192 elementos, incluyendo 18 armas de fuego, 2 proveedores, 990 cartuchos de diferentes calibres, 3 motocicletas, 1 vehículo y 178 celulares.

De los 130 detenidos, 87 están relacionados con extorsión, 30 con casos de secuestro y 13 por otros delitos.

Temas Relacionados

Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Petro respondió a denuncia sobre cifras maquilladas en el empalme y defendió su Gobierno: “Superó las metas sociales”

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, aseguró que hay preocupaciones sobre los datos entregados por la administración y afirmó que el déficit fiscal puede ser más alto

Petro respondió a denuncia sobre cifras maquilladas en el empalme y defendió su Gobierno: “Superó las metas sociales”

Sinuano Día resultados de hoy miércoles 1 de julio: ganadores del último sorteo

Como todos los miércoles, este tradicional sorteo colombiano, difundió la combinación ganadora del primer juego del día

Sinuano Día resultados de hoy miércoles 1 de julio: ganadores del último sorteo

Natalia Bedoya y los secretos de su espectáculo teatral, ‘Romance’: “Es más revolucionario hablar de amor que hablar de la guerra”

Infobae Colombia conversó con la artista colombiana acerca de su más reciente show de bolero y jazz, que reivindica el romance frente a la hiperconectividad y el avance de la inteligencia artificial

Natalia Bedoya y los secretos de su espectáculo teatral, ‘Romance’: “Es más revolucionario hablar de amor que hablar de la guerra”

Mujer fue rescatada con quemaduras en su cuerpo tras incendio en restaurante de Cali: la ciudad ya completa 173 incendios estructurales en 2026

La trabajadora sufrió fuertes afectaciones y fue llevada a un centro asistencial, mientras el Cuerpo de Bomberos Voluntarios controló las llamas en un inmueble de cuatro pisos

Mujer fue rescatada con quemaduras en su cuerpo tras incendio en restaurante de Cali: la ciudad ya completa 173 incendios estructurales en 2026

Anato expresó su preocupación por el impuesto del Ministerio de la Igualdad a tiquetes internacionales: "Podría afectar el crecimiento del turismo"

La presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo recordó que el gremio ha pedido una tarifa del IVA del 5% para los tiquetes aéreos de pasajeros y otros servicios conexos del sector

Anato expresó su preocupación por el impuesto del Ministerio de la Igualdad a tiquetes internacionales: "Podría afectar el crecimiento del turismo"
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

Shakira y su mensaje para Harry Kane, luego de su doblete con Inglaterra en el Mundial 2026

Shakira y su mensaje para Harry Kane, luego de su doblete con Inglaterra en el Mundial 2026

Natalia Bedoya y los secretos de su espectáculo teatral, ‘Romance’: “Es más revolucionario hablar de amor que hablar de la guerra”

La actriz Diana Ángel respondió a los comentarios de Abelardo de la Espriella sobre el ajiaco con mensaje satírico: “Desde la megacárcel”

Qué lleva Ryan Castro en su bolso de lujo: los artículos que siempre carga y la compra que le recomendó J Balvin

Isabella Ladera, que está embarazada, relató angustiante experiencia tras el doble terremoto en Venezuela: “Un llamado de urgencia”

Deportes

Colombia vs. Ghana: hinchas se citaron en Monserrate, en Bogotá, para orar y pedir que no influya el “brujo ghanés” en el partido del Mundial 2026

Colombia vs. Ghana: hinchas se citaron en Monserrate, en Bogotá, para orar y pedir que no influya el “brujo ghanés” en el partido del Mundial 2026

Exfigura de la selección de Ghana lanzó advertencia a la selección Colombia de cara al duelo por el Mundial 2026: “No le tememos a nadie”

La selección Colombia jugará ante Ghana por el Mundial 2026 en el estadio más ruidoso del mundo: esta es la historia del recinto deportivo

Portugal vs. Croacia: hora y dónde ver en Colombia el duelo Cristiano Ronaldo y Luka Modrić en el Mundial 2026

Colombia ya tiene árbitro para enfrentar a Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026: Luis Díaz y James Rodríguez lo padecieron