Meta pone la mira en los mercados de predicción

Una aplicación experimental, llamada internamente Arena, iría tras los clientes de Polymarket y Kalshi.

Polymarket y Kalshi, los mercados de predicción en los que los usuarios pueden apostar por cosas tan variadas como el resultado del Super Bowl o la duración del discurso presidencial del Estado de la Unión, han sido algunos de los sitios web de más rápido crecimiento en internet.

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Mark Zuckerberg se ha dado cuenta de ello y quiere sumarse a la tendencia.

Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, encargó recientemente a un pequeño equipo de su empresa la creación de una aplicación para celulares similar a Polymarket y Kalshi, dijeron dos empleados con conocimiento del asunto. Los usuarios no apostarían dinero, y la aplicación probablemente se basaría en un sistema de puntos similar al de los videojuegos, dijo una de las personas, aunque la empresa no ha descartado el uso eventual de apuestas con dinero real.

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La aplicación se conoce internamente como Arena y funcionaría de forma independiente de las aplicaciones de redes sociales de Meta, entre las que se incluyen Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger, dijeron los empleados, quienes hablaron bajo condición de anonimato para poder comentar sobre planes confidenciales. Meta pretende hacer crecer la aplicación aprovechando su amplia audiencia en las redes sociales y animándola a usarla, dijeron.

Esta iniciativa, que las fuentes internas calificaron de experimental pero de máxima prioridad, forma parte de un esfuerzo más amplio de Zuckerberg por crear nuevos tipos de aplicaciones basadas en los comportamientos sociales emergentes en internet. Más de 3560 millones de personas visitan una o más de las aplicaciones de Meta cada día, una cifra que ha suscitado dudas sobre si dichas plataformas han alcanzado su punto de saturación.

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Arena es una de un puñado de aplicaciones que Meta está poniendo a prueba. Otras incluyen a Meta Photos, que crearía nuevos tipos de contenidos multimedia mediante inteligencia artificial, dijeron los empleados.

Meta declinó comentar al respecto.

Durante años, Zuckerberg ha perseguido el crecimiento analizando cómo cambia el comportamiento de los usuarios en internet y, a continuación, imitando rápidamente a competidores en rápido crecimiento, como Snap y otros, al clonar sus aplicaciones y funciones.

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Esos esfuerzos han tenido un éxito desigual. Meta ya ha tenido dificultades con nuevas aplicaciones independientes anteriormente, en gran parte porque ha resultado complicado conseguir que los usuarios las encuentren y las descarguen. En 2019, bajo un equipo denominado "Experimentación de nuevo producto", los empleados intentaron crear diversas aplicaciones sociales, incluidas algunas centradas en los pódcasts y los viajes, así como en la música y las citas. Pocas lograron ganar terreno, dijeron tres personas familiarizadas con los proyectos.

Sin embargo, dado que Facebook e Instagram ofrecen cada vez más contenido centrado en el video, los directivos de Meta consideran que hay menos espacios dentro de las aplicaciones para probar nuevas ideas de productos, dijeron estas personas. Esto ha llevado a la empresa a centrar su atención en aplicaciones independientes.

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No es la primera vez que Meta experimenta con los mercados de predicción. En 2020, lanzó Forecast, una aplicación de mercado de predicción de colaboración colectiva que animaba a los usuarios a hacer conjeturas sobre el mundo en los primeros días de la pandemia de la COVID-19. La aplicación se posicionó como una forma de compartir conocimientos de colaboración colectiva. Utilizaba un sistema de puntos para realizar predicciones sobre el futuro. Meta cerró la aplicación en 2022.

Desde entonces, los mercados de predicción se han convertido en un fenómeno cultural, con presencia en los principales eventos deportivos y en la retransmisión de los Globos de Oro. En 2025, Kalshi y Polymarket registraron 50.000 millones de dólares en operaciones en línea. Este año, el total ya ha superado los 130.000 millones de dólares.

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Ese éxito ha llamado la atención de otras empresas. Un operador de mercados de predicción puede obtener beneficios cobrando comisiones por cada apuesta, lo que supone una fuente de ingresos potencialmente enorme. Empresas de apuestas tradicionales como FanDuel y DraftKings han comenzado a ofrecerlos, al igual que Gemini, una plataforma de intercambio de criptomonedas. Trump Media & Technology Group, la empresa de redes sociales del presidente Donald Trump, también ha puesto en marcha planes relacionados con los mercados de predicción.

Kalshi se negó a hacer comentarios. Polymarket no respondió a una solicitud de comentarios.

El auge de las apuestas en los mercados de predicción ha suscitado un intenso escrutinio legal. Dado que estos mercados ofrecen porcentajes de probabilidad sobre prácticamente cualquier tema, crean nuevas oportunidades para que las personas utilicen información privilegiada con el fin de obtener beneficios.

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En concreto, un patrón de operaciones sospechosas en Polymarket ha suscitado inquietudes en Washington. En abril, los fiscales federales de la ciudad de Nueva York acusaron a un miembro de las fuerzas especiales de Estados Unidos de utilizar información confidencial para realizar apuestas sobre el plan ultrasecreto para capturar a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Según los fiscales, el soldado ganó más de 400.000 dólares apostando por la operación.

La preocupación por el uso de información privilegiada y otros posibles abusos ha puesto el foco en la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por su sigla en inglés), la poco conocida agencia federal que supervisa los mercados de predicción. La agencia, que nunca ha sido especialmente grande, se ha reducido bajo el gobierno de Trump, lo que la ha dejado con su plantilla más reducida en años, justo cuando sus responsabilidades se han ampliado rápidamente.

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El senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut, criticó el martes los planes de Meta en una publicación en las redes sociales: "Meta copió las máquinas tragamonedas para que los niños se volvieran adictos a Instagram. Ahora Zuckerberg está convirtiendo su empresa en un mercado de predicción".

Añadió que el modelo de negocio de Meta consistía en "ganancia por adicción" y animó a la gente a apoyar dos proyectos de ley que él mismo copatrocina en el Congreso: la Ley de Seguridad Infantil en Internet y la Ley de Seguridad e Integridad de los Mercados de Predicción.

Fuentes internas de Meta han advertido que Arena sigue en fase de desarrollo y es posible que no llegue a lanzarse.

Sin embargo, mientras los ejecutivos buscan formas de mantener el éxito de las redes sociales más grandes del mundo, Zuckerberg parece estar recurriendo a su ya conocida estrategia de desarrollo de productos: seguir a los usuarios.

Mike Isaac es corresponsal de tecnología para el Times, radicado en San Francisco. Cubre regularmente Facebook y Silicon Valley.

David Yaffe-Bellany escribe sobre la industria de criptomonedas para el Times desde Nueva York. Puede ser contactado en davidyb@nytimes.com