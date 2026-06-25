Irán toma medidas para afianzar su control sobre el estrecho de Ormuz

Un nuevo seguro obligatorio, por ahora gratuito, sería un paso de Irán hacia el control de la vía navegable.

Según los expertos, Irán está avanzando en su esfuerzo por afianzar su control del estrecho de Ormuz y obtener ingresos de esta vía navegable mediante nuevas entidades y procedimientos. Estos pasos se producen mientras se están llevando a cabo negociaciones con Estados Unidos y los países vecinos de Irán sobre la gestión de esta ruta marítima estratégica.

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El director del principal organismo regulador de seguros de Irán, Mousa Rezaei, dijo el domingo que se había creado una nueva compañía de seguros dedicada exclusivamente al estrecho de Ormuz, según informaron los medios estatales iraníes. Y a finales de la semana pasada, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, creada por Irán en mayo, exigió a los buques que se registraran y contrataran una nueva póliza de seguro iraní obligatoria que, por ahora, es gratuita.

Los expertos en transporte marítimo ven estas medidas como un intento de afirmar el control iraní sobre toda la vía navegable, que comparte con Omán. Parecen ser el preludio a la exigencia por parte de Irán de pagos a los buques que antes transitaban sin tarifas ni necesidad de su consentimiento, dicen los expertos.

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Los requisitos iraníes podrían sentar un precedente peligroso para el transporte marítimo mundial, según los expertos, y ya están complicando aún más una situación de por sí confusa en el estrecho.

"Estamos en territorio desconocido", dijo Richard Meade, editor en jefe de Lloyd's List, un servicio de noticias sobre transporte marítimo, en una entrevista el lunes.

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La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico no respondió a una solicitud de comentarios.

Las exigencias en materia de seguros surgieron después de que Estados Unidos e Irán firmaran la semana pasada un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz. Ese acuerdo dejó la discusión de cuestiones difíciles --incluida la gestión del estrecho-- para futuras conversaciones. Y Omán, Irán y otras naciones del Golfo "encontrarán un marco de seguridad adecuado para el estrecho en el futuro", dijo la semana pasada el vicepresidente JD Vance.

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Pero las exigencias iraníes intentan legitimar la autoridad de la nueva entidad mientras se llevan a cabo esas negociaciones más amplias, dijo Salvatore Mercogliano, historiador marítimo y exmarino mercante que presenta el programa de YouTube What's Going On With Shipping?

El periodo de seguro gratuito vence a los 60 días, que es la duración del acuerdo inicial de alto al fuego entre Teherán y Washington y el plazo durante el cual el acuerdo inicial garantiza el libre paso. Después de ese tiempo, Irán podría exigir a los buques que paguen el seguro a través de su nueva compañía aseguradora dedicada al estrecho, dijo Mercogliano, y cobrar por riesgos que no existían hasta que Irán empezó a atacar barcos.

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El nuevo seguro que ofrece Irán protege contra riesgos como los ataques y la detención de marineros, problemas que, según los expertos, Irán creó después de que Estados Unidos e Israel atacaran el país en febrero y este respondiera atacando buques comerciales.

Irán ha convertido la vía navegable en un arma al hacerla demasiado peligrosa para las empresas, según los expertos.

Mercogliano dijo en una entrevista que los nuevos procedimientos administrativos llevaron un paso más allá esta transformación que hizo Irán del estrecho en un arma. Comparó la exigencia del seguro con una mafia que exige dinero a cambio de protección o con alguien que intentara vender un seguro contra inundaciones "mientras controla las compuertas de la presa".

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El nuevo seguro iraní también plantea dudas legales. Según el derecho internacional, cobrar un peaje solo por pasar por el estrecho sería ilegal, aunque cobrar por servicios --como ser remolcado o eliminar residuos, por ejemplo-- podría ser legal.

Desde marzo, Irán ha estado barajando la idea de cobrar a los barcos que pasan por el estrecho, y ha calificado los pagos como "servicios" sin especificar qué ofrecería exactamente, lo que ha generado alarma internacional. El mes pasado, mantuvo conversaciones con Omán sobre esta propuesta.

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Pero limitarse a llamar a algo "servicio" no basta para convertir un peaje ilegal en una solicitud legítima de pago por servicios, según abogados especializados en derecho marítimo.

La exigencia de un seguro por parte de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico "elude de hecho" el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y allana el camino para que Irán exija tarifas en el futuro, dijo Meade, de Lloyd's List.

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"En realidad, se trata de un peaje con otro nombre", dijo.

Una vocera de la Organización Marítima Internacional declaró a The New York Times que el requisito de seguro publicado por la autoridad "no se ha presentado oficialmente a la OMI y no forma parte de ningún proceso ni registro oficial".

Dijo que el derecho de los barcos a transitar por el estrecho "no puede ser suspendido ni obstaculizado por los Estados de sus costas" y que "no existe ningún fundamento establecido en el derecho internacional" que permita imponer peajes o tarifas obligatorios. Sin embargo, no descartó "mecanismos de cooperación para ayudar a gestionar un estrecho" entre Estados.

El nuevo requisito de seguro también plantea problemas prácticos para los transportistas y los buques. Al tener que pagar para mitigar los riesgos de Irán, las empresas podrían meterse en problemas con Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro impuso sanciones a la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico a finales de mayo. Estados Unidos calificó a esta entidad como un nuevo intento de Irán "de monetizar su campaña de terrorismo patrocinado por el Estado mediante la extorsión a los buques", y el Tesoro advirtió contra el pago a dicha autoridad, y afirmó que quienes lo hicieran podrían ser objeto de sanciones.

Irán también está sujeto a diversas sanciones por parte de Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea y las Naciones Unidas. Aunque se ha debatido el levantamiento de las sanciones como parte de un acuerdo más amplio relacionado con el cumplimiento por parte de Irán de sus compromisos para poner fin a su programa nuclear, en este momento, contratar un seguro contra riesgos de guerra en Irán supone en sí mismo un riesgo potencial.

Ante la confusión que reina sobre la navegación por el estrecho, los transportistas se encuentran en un "purgatorio", atrapados entre un pasado que no se puede recuperar y un futuro que sigue sin estar claro, dijo Meade.

Ephrat Livni es una reportera del Times que cubre las noticias de último momento en todo el mundo. Radica en Washington.