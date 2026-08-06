Trump dijo que el avión de Catar iría a su biblioteca. Eso podría cambiar

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Un funcionario dijo que no se ha tomado una decisión definitiva sobre qué avión irá a la biblioteca presidencial de Trump, por lo que el futuro de la aeronave catarí sigue sin definirse.

Cuando Catar donó un avión Boeing para que fuera usado como un Air Force One temporal, el presidente Donald Trump dijo que la aeronave de lujo se iría con él cuando dejara el cargo, pero solo como exhibición en su biblioteca presidencial.

Esos planes parecen haber cambiado.

Un funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato para tratar un tema delicado, dijo el miércoles que aún no se ha tomado ninguna decisión definitiva sobre qué avión irá a la biblioteca.

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A principios de esta semana, Eric Trump, hijo del presidente, quien está muy involucrado en el proyecto de la biblioteca, le dijo a NBC News en un mensaje de texto que "no es el plan por el momento" llevar la aeronave catarí a la biblioteca, que está proyectada para el centro de Miami.

Una persona con conocimiento de las conversaciones dijo que Trump había estado considerando dar de baja uno de los dos aviones más antiguos del Air Force One para exhibirlo en la biblioteca, pero que también planeaba llevarse la aeronave catarí. No estaba claro si ese plan seguía en consideración.

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La decisión de Trump de aceptar el avión de 400 millones de dólares ha suscitado preocupaciones de seguridad y cuestionamientos éticos, tanto por las prisas para adaptarlo como avión presidencial como por lo apropiado de aceptar un regalo de ese tipo de un gobierno extranjero.

El presidente ha insistido en que el avión es un regalo para el Departamento de Defensa de Estados Unidos --y no para él personalmente-- y que no lo usaría después de dejar el cargo.

Trump ha hablado del avión como un nuevo símbolo de la fuerza y la grandeza de Estados Unidos desde que lo recorrió por primera vez en febrero de 2025. Además, es significativamente más nuevo que su propio avión privado, un Boeing 757 conocido informalmente como Trump Force One.

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Reacondicionar la aeronave catarí ha costado cientos de millones de dólares, aunque el costo exacto no se ha hecho público. Tras surgir dudas sobre si el avión cuenta con suficientes capacidades defensivas para servir como el Air Force One, la Casa Blanca dijo que sería retirado del servicio durante aproximadamente un mes este otoño para realizar "mejoras y actualizaciones adicionales" no especificadas.

Cuando se le preguntó en mayo de 2025 si planeaba intentar quedarse con la aeronave catarí donada para su uso personal como un avión aún operativo una vez que dejara el cargo, Trump respondió: "Iría directamente a la biblioteca después de que deje el cargo. No lo usaría. No".

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La Casa Blanca y el Departamento de Justicia firmaron conjuntamente un memorando el año pasado, el cual nunca se hizo público, que afirmaba que era legal que el gobierno federal aceptara el regalo, el cual luego sería transferido a la biblioteca presidencial de Trump.

La aeronave catarí ha sido descrita como un avión "de transición" para los viajes presidenciales mientras la Fuerza Aérea espera los dos aviones encargados a Boeing, cuya entrega lleva mucho tiempo retrasada, que reemplazarán a los actuales aviones Air Force One.

Al menos dentro de la Fuerza Aérea, no se ha tomado ninguna decisión sobre el destino del avión catarí, dijo el miércoles un funcionario de la Fuerza Aérea. Las posibilidades incluyen su uso continuo como un tercer Air Force One, después de que Boeing entregue sus dos nuevos aviones a partir de 2028, o podría ser utilizado por otros funcionarios del gobierno federal para viajes gubernamentales.

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El avión catarí reacondicionado actualmente es propiedad del gobierno de Estados Unidos, han dicho funcionarios de la Casa Blanca y de la Fuerza Aérea.

Antes de que la aeronave catarí reacondicionada o los aviones 747 a punto de ser retirados, utilizados como Air Force One desde principios de la década de 1990, pudieran ser donados o transferidos a un tercero, tendrían que ser designados oficialmente por el gobierno como propiedad excedente, dijo el miércoles un funcionario del Pentágono.

El secretario de la Fuerza Aérea, en consulta con la oficina del secretario de Defensa, controla luego lo que sucede con ellos, dijo el miércoles un funcionario del Pentágono.

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Normalmente, eso implica ofrecer primero la aeronave para que la usen otras agencias gubernamentales o incluso la Guardia Nacional. Pero, a la larga, el avión puede ser donado si se retira por completo del servicio.

La última vez que la Fuerza Aérea retiró formalmente uno de sus aviones presidenciales oficiales Air Force One, la Fundación Presidencial Ronald Reagan solicitó la donación del Boeing 707 retirado a la biblioteca Reagan en California, la cual fue aprobada en agosto de 2001 por el entonces secretario de la Fuerza Aérea, James Roche.

El modelo de la biblioteca Reagan es al que los funcionarios de Trump han aludido como el marco de referencia para lo que Trump había querido.

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"Es algo que hizo Ronald Reagan: de hecho retiraron de servicio el avión y lo pusieron en su biblioteca", dijo Trump en mayo de 2025, sobre la posible donación a su propia futura biblioteca, ofreciendo su propia versión incorrecta de esta historia. "En realidad ha hecho que la biblioteca sea más exitosa, así que estuvo bien".

Maggie Haberman es corresponsal en la Casa Blanca para el Times y reporta sobre el presidente Donald Trump.

Eric Lipton es un periodista de investigación que profundiza en una amplia gama de temas, desde el gasto del Pentágono hasta los productos químicos tóxicos.