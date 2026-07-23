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El gobierno de Trump retirará las citaciones emitidas a periodistas del Times

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Un juez federal cuestionó el manejo de las citaciones por parte del gobierno, las cuales el Times calificó como un intento de intimidar a la prensa libre.

El Departamento de Justicia dijo el jueves que retiraría las citaciones que solicitaban registros telefónicos y el testimonio ante un gran jurado de periodistas de The New York Times que habían informado sobre las especificaciones de seguridad del nuevo avión Air Force One del presidente Donald Trump, de fabricación catarí.

"El gobierno está preparado para retirar unilateralmente las citaciones en este momento", dijo Sean Buckley, uno de los funcionarios de más alto rango en la fiscalía federal en Manhattan, en una audiencia en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos.

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La decisión del gobierno se produjo después de que el juez Arun Subramanian cuestionara duramente a los abogados del Departamento de Justicia durante casi una hora sobre su manejo de las citaciones, que The Times había intentado anular. El periódico calificó las citaciones como un esfuerzo por intimidar a sus reporteros.

Subramanian dijo que el Departamento de Justicia no tenía prohibido volver a citar a los reporteros del Times si el gobierno seguía los procedimientos adecuados.

El caso se había convertido en un punto de conflicto dentro de los esfuerzos del gobierno de Trump para aumentar la presión sobre las organizaciones de noticias independientes.

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Michael M. Grynbaum escribe sobre la relación entre los medios de comunicación, la política y la cultura. Es corresponsal de medios del Times desde 2016.

Jonah E. Bromwich cubre temas de justicia penal en la región de Nueva York para el Times. Su trabajo se centra en la influencia política y su impacto en el Estado de derecho en los tribunales federales y estatales del área.

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