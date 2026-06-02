Hegseth elimina de una lista de ascensos de la Marina a oficiales negros y mujeres

Las acciones de Hegseth, que parecen violar las normas del sistema de ascensos, fueron descritas por cuatro funcionarios actuales y antiguos del departamento que hablaron bajo condición de anonimato.

En una medida que afecta de forma desproporcionada a oficiales mujeres y a oficiales pertenecientes a minorías, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, bloqueó recientemente los ascensos de al menos siete oficiales de la Marina que habían sido seleccionados por una junta de almirantes superiores de las fuerzas navales.

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El resultado final de la intervención de Hegseth es una lista de 22 candidatos a almirantes de una estrella que tienen pocas similitudes con el conjunto de las fuerzas que ayudarán a dirigir.

Al menos dos de los oficiales eliminados por Hegseth de la lista de ascensos son mujeres y dos son hombres negros. Otros tres son hombres blancos.

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Las acciones de Hegseth, que parecen violar las normas que rigen un sistema de ascensos que debería ser apolítico y basado en los méritos, fueron descritas por cuatro funcionarios actuales y antiguos del Departamento de Defensa que hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos sensibles de personal.

En la nueva lista de oficiales de una estrella, que se hizo pública a finales de mayo, no se incluyó a ninguna mujer, a pesar de que este género representa alrededor del 21 por ciento de los integrantes de la Marina en servicio activo. La lista solo incluye a dos oficiales que no son blancos, aunque los marinos que se identifican como minorías raciales constituyen alrededor del 38 por ciento de los miembros de la Marina en servicio activo.

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La eliminación de los oficiales de la lista de una estrella por parte de Hegseth es muy inusual, dijeron los funcionarios actuales y antiguos del departamento. Según las normas del Pentágono, el secretario de Defensa solamente puede retirar a oficiales de la lista por flaquezas morales, mentales, físicas o profesionales que pongan en duda su aptitud para dirigir.

Las medidas de Hegseth son las más recientes de una serie de despidos e intervenciones en el personal que parecen estar motivadas por su política contraria a la diversidad y no por el rendimiento de los oficiales. En conjunto, podrían reestructurar los altos mandos del ejército en los próximos años.

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Sean Parnell, portavoz jefe del Pentágono, no quiso explicar por qué Hegseth retiró a los oficiales de la lista para recibir una estrella de la Marina. "Los ascensos militares se conceden a quien se los ha ganado", dijo Parnell. "El departamento nunca tendrá en cuenta el color de piel o el género de un miembro del servicio como factor en los ascensos". La Marina declinó hacer comentarios.

Desde que asumió el cargo, Hegseth ha despedido o marginado a casi tres decenas de altos mandos militares como parte de una campaña más amplia destinada a purgar el Pentágono de dirigentes a los que ha descalificado como "tontos", "imprudentes" y "woke". Se ha negado sistemáticamente a explicar por qué ha decidido despedir a oficiales o retirarlos de las listas de ascensos.

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Su escrutinio ha recaído en gran medida sobre las mujeres y las minorías, quienes se han llevado la peor parte de los despidos. Casi el 60 por ciento de los oficiales superiores a los que ha despedido Hegseth son mujeres o personas negras, dijo el senador por Rhode Island Jack Reed, principal demócrata del Comité de Servicios Armados, en un testimonio reciente ante el Senado. Las mujeres y las minorías representan actualmente menos del 20 por ciento de todos los generales y almirantes.

"Está vaciando la banca militar de experiencia y de oficiales superiores con el mejor rendimiento, al tiempo que hace que los oficiales jóvenes se pregunten si deben seguir sirviendo", dijo Reed a Hegseth en otra audiencia reciente.

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Entre los despedidos se encontraban el general Charles Q. Brown Jr., el segundo estadounidense negro que fue jefe del Estado Mayor Conjunto, y la almirante Lisa Franchetti, la primera mujer que dirigió la Marina.

Este año, Hegseth también retiró a cuatro coroneles --dos hombres negros y dos mujeres-- de la lista de candidatos a general de una estrella del ejército, a pesar de las objeciones del secretario del ejército, Daniel P. Driscoll. Driscoll insistió en que los oficiales tenían un largo historial de servicio ejemplar y no habían hecho nada malo.

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Los oficiales seleccionados para el rango de una estrella son elegidos por una junta de almirantes o generales que revisan cientos de expedientes personales en el transcurso de reuniones que pueden durar dos semanas. Solo alrededor del 5 por ciento de los que cumplen los requisitos para ascender a una estrella son elegidos, lo que la convierte en la junta más competitiva del ejército estadounidense.

Después, las listas son revisadas por los secretarios del servicio y el secretario de Defensa, quien, según las normas del Pentágono, puede tachar nombres en circunstancias limitadas, como la aparición de nueva información que plantee dudas sobre la idoneidad de los oficiales para el servicio.

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La imprevisibilidad de las intervenciones de Hegseth ha creado una atmósfera de ansiedad y desconfianza entre los altos mandos del ejército, dijeron los oficiales militares.

La falta de información ha exasperado tanto a los legisladores republicanos como a los demócratas. En abril, el representante Austin Scott, republicano por Georgia, preguntó al general Christopher C. LaNeve, jefe en funciones del Estado Mayor del ejército, si Hegseth había retirado los nombres de oficiales de la lista de una estrella de ese servicio como informó por primera vez The New York Times.

"Me preocupa menos la raza y el género que si lo hizo o no", dijo Scott. "¿Sacó cuatro nombres de la lista, como se ha informado?".

LaNeve, que había asumido el cargo después de que Hegseth despidiera a su predecesor, el general Randy George, dijo que el congresista tendría que preguntárselo a Hegseth.

"Bueno, si pudiera conseguir que alguien de allí respondiera, lo haría", contestó Scott.

Dos semanas después, cuando Hegseth compareció ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, reconoció que había retirado nombres de la lista de una estrella del ejército, pero se negó a explicar los motivos concretos.

"No hablamos de ello por respeto a esos oficiales", dijo. En su lugar, se refirió en términos generales a la necesidad de corregir años de "ingeniería demográfica y de género" que, según afirmó, habían mermado la eficacia de los soldados estadounidenses en el campo de batalla.

Hegseth rompió el protocolo e instó también a los altos cargos de la Marina a que incluyeran en la lista de una estrella al capitán William Francis Jr., un SEAL de la Marina que trabaja como ayudante especial de Hegseth, según dijeron funcionarios actuales y antiguos de la fuerza naval. La falta de experiencia de mando de Francis lo hizo inelegible para el ascenso según las normas de la junta y no fue seleccionado, dijeron los oficiales.

En una reciente audiencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, la representante Chrissy Houlahan, demócrata por Pensilvania y veterana de la Fuerza Aérea, preguntó a Hegseth si alguna vez había ordenado a la Marina que añadiera a la lista de ascensos a almirante a un oficial de operaciones especiales a quien le faltara el tiempo de mando necesario.

"No tengo conocimiento de a qué te refieres", respondió Hegseth. Su respuesta fue, en el mejor de los casos, engañosa.

Los oficiales eliminados de la lista de una estrella de la Marina parecen haber sido excluidos por haber participado en algún acto relacionado con la diversidad años o incluso décadas antes, dijeron funcionarios actuales y antiguos de la Marina.

Una oficial muy respetada cuyo ascenso fue retirado había servido como oficial de guerra de superficie, completó la escuela avanzada de energía nuclear de la Marina y fue seleccionada para ser ayudante principal de un almirante de cuatro estrellas en el Pentágono.

Hegseth la señaló poco después de que su nombre apareciera en un sitio web que decía estar trabajando para purgar a oficiales militares "woke". El sitio señalaba que la oficial había trabajado hace dos décadas como "oficial de enlace para la diversidad", responsable de ayudar a la Marina a reclutar y retener a mujeres y minorías.

Otra oficial en el punto de mira de Hegseth sirvió como piloto de la Marina y oficial de área extranjera, cargo en el que interactuó con ejércitos de todo el mundo.

Antes de ser seleccionado por el presidente Donald Trump para servir en el Pentágono, Hegseth se había opuesto a la inclusión de mujeres en puestos de combate. Desde entonces ha moderado su postura y ha argumentado que las mujeres deberían poder servir en funciones de combate, como lo han hecho desde 2013, si pueden cumplir las mismas normas físicas que los hombres.

Aun así, sus acciones han suscitado dudas sobre si cree que las oficiales son aptas para servir en los niveles más altos del ejército estadounidense, dijeron sus críticos.

A finales de mayo, Jessica Ruttenber, quien se retiró como teniente coronel y pilotó aviones cisterna de reabastecimiento de la Fuerza Aérea en Irak y Afganistán, se percató de la sorprendente ausencia de mujeres en la lista de oficiales de una estrella de la Marina.

No sabía que Hegseth había retirado a mujeres oficiales de la lista.

"El ejército que dejé en 2021 parece muy distinto del que vemos hoy", escribió en un ensayo publicado en internet. "En cierto modo, parece como si estuviéramos viendo retroceder en tiempo real un progreso que tanto nos ha costado conseguir. Esa es la parte en la que no puedo dejar de pensar. Porque si soy sincera, ahora me pregunto: ¿querría que mis propios hijos entraran en un sistema como este?".

Greg Jaffe cubre el Pentágono y el ejército de Estados Unidos.

Kate Kelly es una reportera de investigación que cubre la responsabilidad gubernamental para el Times.