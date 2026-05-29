EE. UU. e Irán podrían haber llegado a un borrador de plan. Lo que hay que saber

Funcionarios estadounidenses e iraníes afirman que se acercan a los términos de un acuerdo preliminar. Sin embargo, aún existen puntos conflictivos, sobre todo en relación con el estrecho de Ormuz.

Durante semanas, los mediadores entre Irán y Estados Unidos han intentado llegar a un acuerdo preliminar que, en última instancia, podría poner fin a la guerra. Estos esfuerzos se han visto frustrados en repetidas ocasiones, ya que las partes enfrentadas se han acusado mutuamente de dar largas al asunto o de tergiversar las condiciones.

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Ahora, los funcionarios que participan en las conversaciones afirman que se está debatiendo un nuevo borrador de memorando que está más cerca de obtener la aprobación de ambas partes, aunque existen discrepancias en algunos de los términos. El presidente Donald Trump aún no ha dado su visto bueno.

Se trataría de un marco inicial, que allanaría el camino a negociaciones más sustanciales --y muy probablemente más difíciles y prolongadas-- para determinar el futuro del programa nuclear iraní, las sanciones estadounidenses al país y el fin formal de la guerra.

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En los últimos días, se han producido breves intercambios de disparos entre las fuerzas estadounidenses e iraníes, lo que ha aumentado la presión sobre los negociadores para que lleguen a un acuerdo.

Los diplomáticos que participan en las conversaciones señalaron que cuanto más se prolongara la discusión, más frustradas podrían sentirse ambas partes y podrían aumentar los intercambios de disparos, lo que podría poner en peligro aún más el esfuerzo diplomático en general.

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A continuación, se detallan algunos aspectos que se debaten en la última propuesta, según un funcionario iraní, funcionarios estadounidenses y dos diplomáticos que participan en las últimas conversaciones, quienes hablaron bajo condición de anonimato para poder discutir el borrador.

El fin de los combates, ¿pero por cuánto tiempo?

Es probable que el acuerdo estipule las condiciones de un pacto de no agresión entre Washington y Teherán.

Los mediadores dicen que se espera que tenga un componente regional, que, según funcionarios iraníes y uno de los diplomáticos, incluiría el cese de los combates en Líbano. A pesar del alto el fuego en ese país, ambas partes lo han violado repetidamente. Además, Israel recientemente ha intensificado una ofensiva militar contra el grupo militante Hizbulá, respaldado por Irán.

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Sin embargo, aún existen algunas incógnitas. Dado que las negociaciones se han llevado a cabo a través de los paquistaníes y los qataríes, nunca ha quedado claro si los estadounidenses y los iraníes han estado trabajando en la misma versión del memorando, o quién tiene exactamente la autoridad en el lado iraní para señalar un acuerdo.

Los dos diplomáticos informados de los últimos términos dijeron que el acuerdo preliminar establecía el fin de las hostilidades durante un periodo inicial de 60 días, lo que permitiría las negociaciones entre ambas partes, con la posibilidad de prorrogarlo.

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Sin embargo, la versión del borrador descrita por el funcionario iraní dice que los términos incluían una "declaración del fin de la guerra" en todos los frentes, incluido Líbano, mientras duraran las negociaciones. Dos funcionarios iraníes dijeron que los términos del memorando de entendimiento se refieren solo al periodo de negociaciones para un acuerdo más amplio y permanente.

El estrecho de Ormuz sigue siendo un importante escollo

Se esperaba que el acuerdo permitiera un periodo de libre navegación a través del estrecho de Ormuz, la vía marítima vital para la navegación comercial por la que pasaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas del mundo antes de la guerra.

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Los ataques iraníes cerraron de facto el estrecho poco después de que comenzara el ataque estadounidense-israelí en febrero, lo que convulsionó la economía mundial. En respuesta, la Marina estadounidense impuso su propio bloqueo naval de los puertos y puestos energéticos de Irán en el golfo Pérsico.

Según la interpretación estadounidense del memorando, el estrecho se reabriría inmediatamente, dijo un funcionario, pero el bloqueo estadounidense se mantendría, aunque se reduciría por etapas dependiendo de cuánto tráfico marítimo previo a la guerra restableciera Irán. La idea es incentivar a Irán para que desmine el estrecho rápidamente.

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El diplomático informado sobre el último marco de negociación dijo que Irán había aceptado permitir que el tráfico marítimo volviera a los niveles previos a la guerra durante 30 días, mientras ambas partes negociaban un acuerdo definitivo. A pesar de esta esperanza, el proceso de desminado y apertura del estrecho podría llevar semanas. Teherán sigue debatiendo con Washington qué ocurriría después, añadió.

El funcionario iraní dijo que el acuerdo supondría el levantamiento del bloqueo naval estadounidense "en un plazo de 30 días" y la apertura del estrecho de Ormuz mientras duren las conversaciones. Estados Unidos no ha fijado ningún plazo, dijo un funcionario estadounidense.

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Los negociadores iraníes se aferran a su argumento de que Irán y Omán, cuyo territorio bordea el estrecho, tienen derecho a determinar si imponen algún tipo de tarifa de servicio a los buques que pasen después de ese periodo, según los mediadores.

El miércoles, el presidente Trump repitió su afirmación de que, en última instancia, la vía navegable internacional debe permanecer abierta a todos, sin peajes ni tasas.

Algunos negociadores estadounidenses han sugerido que el estatus a largo plazo del estrecho se trasladaría a una segunda ronda de conversaciones, dijo el diplomático.

Un 'fondo de inversión' de posguerra para Irán

Quizá la adición más sorprendente, y aparentemente reciente, al acuerdo sea la referencia a un fondo de inversión para Irán. El funcionario iraní y un diplomático lo cifraron en 300.000 millones de dólares, pero otros funcionarios implicados en la mediación no quisieron confirmar la cantidad.

El funcionario iraní lo describió como un "programa de reconstrucción" que se prometería a Irán en caso de que se firmara un acuerdo definitivo. Anteriormente en las negociaciones, Teherán había exigido reparaciones por los daños causados por los bombardeos, que algunos funcionarios iraníes calculan entre 300.000 millones y 1 billón de dólares.

Dos diplomáticos informados sobre el último borrador lo calificaron de "fondo de inversión" internacional, que Estados Unidos ayudaría a facilitar en caso de alcanzarse un acuerdo definitivo. Los diplomáticos indicaron que los planes para dicho fondo se discutirían con mayor detalle durante el periodo de negociaciones.

Esta propuesta parece ser una iteración de una idea anterior planteada por el enviado de Trump a Medio Oriente, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente. Ambos son inversores inmobiliarios, y algunos mediadores dijeron que habían sugerido promover proyectos inmobiliarios en Teherán y un fondo de inversión en caso de que se alcanzara un acuerdo.

Funcionarios iraníes dijeron que habían propuesto a los negociadores estadounidenses que las empresas estadounidenses, incluidas las grandes corporaciones petroleras y energéticas, pudieran entrar en Irán para realizar inversiones y acuerdos de empresas conjuntas.

Las conversaciones nucleares se aplazarían

El borrador del acuerdo, según dijeron tanto el funcionario iraní como los dos diplomáticos, incluye la promesa de que ambas partes se comprometerán a negociar el destino del uranio enriquecido de Irán.

Estas conversaciones tendrían lugar durante la segunda fase de las negociaciones, dijeron, e incluirán la forma de deshacerse de las reservas iraníes de unos 440 kilos de uranio que podrían enriquecerse rápidamente para fabricar armas. Hay otras diez toneladas de material nuclear enriquecido a niveles inferiores con las que los negociadores tendrían que tratar.

Trump dijo inicialmente que esas reservas debían enviarse a Estados Unidos, mientras que Irán quiere diluir parte del uranio enriquecido en su propio territorio bajo la supervisión de inspectores internacionales y enviar otras partes de las reservas a un tercer país. Trump dio señales de cierta flexibilidad en una publicación en las redes sociales esta semana, y dijo que diluir el enriquecimiento bajo inspectores internacionales o enviarlo a un tercer país también sería aceptable. Pero el miércoles dijo que no se sentía cómodo con que Rusia o China lo recibieran.

Según la versión del proyecto de acuerdo descrita por el funcionario iraní, Irán suspenderá su programa nuclear a cambio de que Washington se comprometa a no aumentar las sanciones mientras ambas partes negocian un acuerdo definitivo.

Según el funcionario iraní, las sanciones estadounidenses vigentes contra Irán --que se impusieron en gran medida en respuesta al programa nuclear iraní-- se levantarían con el tiempo si se llegara a un acuerdo definitivo.

En última instancia, Irán podría tener acceso a miles de millones de activos congelados

Se espera que el marco del acuerdo permita la eventual liberación de algunos de los fondos congelados de Irán, dijeron los tres funcionarios familiarizados con el borrador. Sin embargo, lo que está escrito en el documento podría no coincidir con lo que ambas partes acuerden verbalmente.

Se calcula que Irán tiene 24.000 millones de dólares de su propio dinero congelados en bancos extranjeros, e insiste en que no pueden iniciarse negociaciones significativas sin su liberación. El tema es especialmente espinoso para Trump debido a lo enérgico que ha sido en sus ataques contra el expresidente Barack Obama, después de que el gobierno de este enviara 1700 millones de dólares a Irán a cambio de la liberación de cuatro estadounidenses detenidos, lo que los críticos denominaron el escándalo de los "Palets de dinero".

Permitir la liberación de muchos más millardos que Obama podría exponer a Trump a los ataques tanto de sus oponentes como de los partidarios de línea dura contra Irán. Y ha dejado claro a sus ayudantes que no firmará ningún acuerdo en el que pueda decirse que Estados Unidos está dando pagos directos en efectivo a Irán. Trump ha atacado a Obama durante años por el dinero en efectivo que Estados Unidos entregó a Irán para resolver una disputa financiera de décadas, justo después del acuerdo nuclear firmado por Obama en 2015.

Dada esa realidad política, el equipo de Trump ha estado desarrollando ideas que implicarían que otros países, incluido Catar, entregaran fondos a los iraníes.

Se espera que una versión escrita del borrador prometa una liberación gradual de los fondos, dijeron el funcionario iraní y los dos diplomáticos informados sobre el plan. Irán ha dicho que quiere tener acceso a hasta 20.000 millones de dólares en activos congelados en Medio Oriente.

Aaron Boxerman y Maggie Haberman colaboraron con reportería.

Erika Solomon es la jefa del buró del Times para Irán e Irak.

Farnaz Fassihi es la jefa del buró del Times para las Naciones Unidas y dirige la cobertura sobre la organización. También cubre temas iraníes y ha escrito sobre los conflictos en Medio Oriente durante 15 años.

Aaron Boxerman y Maggie Haberman colaboraron con reportería.