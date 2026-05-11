Una caries no siempre necesita empaste

¿Cómo sabes si tu dentista te ha dado el diagnóstico adecuado? ¿Cuándo debes buscar una segunda opinión? Esto es lo que debes saber para tu próxima cita con el odontólogo.

Un empaste en el dentista puede ser doloroso, caro y, en general, una experiencia miserable. Una corona o una endodoncia es aún peor. Sin embargo, lo haces porque tu dentista te dice que debes hacerlo.

PUBLICIDAD

Pero en un número sorprendente de casos, puedes tener otra opción. Donde un dentista ve una corona, otro puede ver solo un empaste. Y donde uno recomienda taladrar, otro puede sugerir probar primero un dentífrico con receta. En otras palabras, el pronóstico de un dentista no siempre es la última palabra. La formación, la filosofía personal y la economía pueden influir.

"Un dentista que se graduó en 2026 y otro que lo haya hecho en 1999 pueden tener dos planes de tratamiento completamente distintos", dijo Shelbey Arevalo, directora ejecutiva del Programa Nacional de Defensa Dental, que ayuda a los pacientes a orientarse en el sistema de salud dental.

PUBLICIDAD

Entonces, ¿cómo sabes si te han dado el pronóstico adecuado para ti? ¿Y cuándo debes buscar una segunda opinión? Esto es lo que debes saber para tu próxima visita.

No todos los dentistas están de acuerdo sobre cuándo se debe perforar

PUBLICIDAD

Las caries son cualquier daño en la superficie de un diente causado por el ácido producido por las bacterias de tu boca. Cuanto más profunda sea la caries, mayor será el problema. Aunque esto pueda parecer evidente, a menudo no lo es.

Sara Stuefen, dentista de Vinton, Iowa, y portavoz de la Asociación Dental Americana, dijo que si el ácido está desgastando el esmalte exterior, pero no ha llegado a la siguiente capa del diente, llamada dentina, hay que decidir si intervenir o no.

PUBLICIDAD

"A veces aún tenemos una oportunidad", dijo. Un mejor cepillado y el uso del hilo dental, además de reducir el consumo de dulces o café, podrían detener el daño.

"Muchos de nuestros pacientes no se dan cuenta de que se puede revertir una carie cuando está en sus primeras fases", añadió Diana K. Nguyen, profesora clínica asociada de Odontología de la Universidad de California en San Francisco.

PUBLICIDAD

Una vez que la caries penetra en la capa más blanda de la dentina, la mayoría de los dentistas recomiendan inmediatamente un empaste. Pero incluso entonces, los enfoques difieren. Algunos dentistas utilizarán una corona una vez que el 50 por ciento del diente haya desaparecido o esté empastado. Otros pueden fijar ese umbral más alto.

Las normas de atención están cambiando

PUBLICIDAD

Como cualquier rama de la medicina, la odontología evoluciona de manera constante. Una de las mayores tendencias es hacia la odontología mínimamente invasiva, que limita la perforación cuando es posible.

"En los últimos 50 ó 60 años, nos hemos vuelto mucho más conservadores que antes", dijo Margherita Fontana, catedrática de Odontología de la Universidad de Míchigan. "Hay muchas intervenciones preventivas que cuestan muy poco".

PUBLICIDAD

Por ejemplo, sabemos desde hace décadas que los dentífricos y enjuagues bucales con flúor de venta con receta pueden ayudar a detener y revertir las caries tempranas, dijo Nguyen. A veces, los dentistas también pueden detener las caries con barnices de flúor y prevenirlas con selladores dentales, que antes se recomendaban solo para los niños, dijo Fontana.

También hay productos más nuevos y menos estudiados que pueden ayudar a reconstruir un diente. Uno es el Curodont, un líquido que los dentistas aplican en un punto problemático y que atrae el calcio y el fosfato de la saliva, reconstruyendo el esmalte dental. Otra es la pasta MI, que libera minerales en los dientes de una persona, dijo Nguyen.

PUBLICIDAD

Los dentistas también han desarrollado alternativas a las endodoncias a lo largo de las décadas, añadió Fontana. A veces, una caries profunda cercana al nervio de un diente puede sellarse, un poco como una tumba egipcia, en un método denominado eliminación selectiva de la caries.

Hay que tener en cuenta que los nuevos tratamientos preventivos pueden no estar cubiertos por los seguros, dijo Fontana.

Y aunque estas prácticas se están extendiendo, no todos los dentistas están familiarizados con ellas, dijo Stuefen. Y los nuevos dentistas pueden recibir mensajes contradictorios en su formación, añadió Fontana. Las facultades de Odontología suelen hacer hincapié en el tratamiento conservador, pero cuando los estudiantes se presentan al examen para obtener la mayoría de las licencias de odontología, no tratar una caries que está a medio camino del esmalte suele significar el suspenso.

El papel del dinero

Por supuesto, la odontología no es solo medicina: también es un negocio. Y los empastes y las coronas son más lucrativos que las limpiezas, lo que puede crear incentivos inconscientes para taladrar un diente con una caries al límite.

"Cuantas más intervenciones quirúrgicas hagas, mayor será la retribución económica", dijo Nguyen. "No puedes facturar por ver algo una y otra vez".

Otra tendencia en odontología es el auge de las organizaciones de apoyo dental (DSO, por su sigla en inglés). Se trata de instituciones corporativas que se asocian o compran consultas de dentistas y gestionan su administración. Aunque por lo general se prohíbe a las DSO influir directamente en las decisiones médicas, varios estados han interpuesto demandas y alegan una cultura empresarial que presiona a los dentistas para maximizar la ganancia. California ha aprobado recientemente una ley destinada a limitar el poder de las DSO, y Nueva York está estudiando una ley similar.

"Prometen salarios elevados, pero también esperan un determinado nivel de productividad que puede no coincidir necesariamente con una práctica más conservadora de la odontología", dijo Nguyen.

¿Qué debes hacer?

Haz preguntas.

Para hacerte una idea de un nuevo dentista, los expertos recomiendan preguntar sobre su filosofía o enfoque antes de empezar el tratamiento. Es una buena señal cuando un dentista está familiarizado con las medidas preventivas, busca enfoques minimalistas y se comunica con claridad, dijo Nguyen.

"Si el dentista se precipita y dice: 'No tengo tiempo de explicarte esto, puedes hablar con uno de mis empleados'", dijo, "yo lo consideraría como una señal de alarma".

Cuando tengas una caries, asegúrate de que entiendes el pronóstico, dijo Arévalo, del Programa Nacional de Defensa Dental. Pregunta si hay alguna opción preventiva que puedas probar antes de taladrar. ¿Hay alguna forma de evitar la sustitución de todo el diente? ¿Hay materiales más asequibles para una corona?

Cómo obtener una segunda opinión

Si tienes alguna duda sobre un diagnóstico y no sientes un dolor inmediato, siempre puedes pedir una segunda opinión. Decirle a tu dentista que quieres esto puede ser incómodo, reconoce Arévalo. Pero si un dentista te disuade de pedirla, dijo Nguyen, eso es otra señal de alarma.

En cualquier caso, una segunda opinión significa ir a otra consulta y someterse a otro examen. No basta con enviar las radiografías a un segundo dentista, añadió.

Algunos seguros dentales cubren las segundas opiniones, pero otros no. Enviar tus radiografías (que tienes derecho a solicitar) te ahorrará algo de dinero, pero Arévalo recomendó no compartir el pronóstico, para obtener una opinión imparcial.

Apuesta por la confianza

Los expertos dijeron que es útil desarrollar una relación con tu dentista, en la que te escuche y conozca tu historial, y en la que confíes en sus consejos. Y tienes que hacer el trabajo en casa.

Recuerda que los dentistas emiten juicios basándose en parte en el historial del paciente. Si tienes unos dientes inmaculados y unos hábitos excelentes, tu dentista puede estar más inclinado a no perforarte, dijo Nguyen. Pero si no vienes tan a menudo, tienes la boca llena de empastes y coronas o tomas medicamentos que pueden resecarte la boca, eso puede influir en el pronóstico.

"¿Vienes a vernos, qué, dos veces al año?". dijo Fontana, y añadió: "Puedo recomendarte productos que funcionan. Puedo utilizar cosas en consulta para ayudar a prolongar el pronóstico de todo lo que vamos a hacer. Pero, en última instancia, depende de ti".

Erik Vance es editor de plantilla de la sección Well del Times, donde se ocupa de temas relacionados con la condición física y un estilo de vida saludable.