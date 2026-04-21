Tim Cook dejará de ser director ejecutivo de Apple

Tim Cook, director ejecutivo de Apple, dijo el lunes que dejaría el cargo después de casi 15 años de dirigir una empresa que ha aprovechado la enorme popularidad del iPhone para convertirse en una de las más influyentes y valiosas del mundo.

Cook, de 65 años, pasará a desempeñar un nuevo papel como presidente ejecutivo de Apple en septiembre y lo sucederá en el cargo John Ternus, de 50 años, jefe de ingeniería de hardware de Apple.

La jubilación de Cook pondrá fin a una de las carreras directivas más exitosas de la historia empresarial estadounidense. Durante su periodo al frente de Apple, los beneficios anuales se cuadruplicaron hasta superar los 110.000 millones de dólares, mientras que su valor se multiplicó por más de diez hasta alcanzar los 4 billones de dólares.

Cook sustituyó al cofundador de Apple, Steve Jobs, poco antes de la muerte de Jobs en 2011, tras haberse ganado la reputación de perfeccionar los entresijos de un negocio mundial de electrónica de consumo. Desde entonces, Apple ha definido cómo funciona una empresa tecnológica moderna, con productos ensamblados en una cadena de suministro que se extiende desde las gigantescas operaciones que Cook ayudó a crear en China hasta India y Brasil, y un popular negocio minorista que opera en los cinco continentes.

"Se puso los zapatos más grandes del mundo --los zapatos más grandes que nadie en el planeta ha tenido que ponerse-- y ha hecho un trabajo increíble", dijo Peter Oppenheimer, director financiero de Apple de 2004 a 2014.

Ternus se incorporó a Apple en 2001 y fue ascendiendo a medida que supervisaba el desarrollo de las Mac y los iPad. Será el octavo director ejecutivo de Apple desde su fundación hace 50 años y el tercero desde que Jobs regresó en 1997 para sacar a la empresa del borde de la quiebra.

"Estoy lleno de optimismo sobre lo que podemos lograr en los próximos años", dijo Ternus en un comunicado. "Prometo dirigir con los valores y la visión que han llegado a definir este lugar tan especial durante medio siglo", añadió.

Ternus se hará cargo de una empresa que no ha creado un producto nuevo de gran éxito en varios años y que se enfrenta a interrogantes sobre su modelo de negocio. Apple ha perdido a varios altos ejecutivos en los últimos meses, lo que preocupa a los inversionistas sobre la profundidad de su próxima generación de directivos y su estrategia a largo plazo, en particular con la inteligencia artificial. La empresa se ha mantenido en gran medida al margen mientras el resto de la industria tecnológica se ha comprometido a gastar cientos de miles de millones de dólares en el desarrollo de la IA.

Apple también navega por aguas políticas cada vez más agitadas, como el latigazo de los aranceles del gobierno de Trump, un inminente juicio antimonopolio y las tensiones geopolíticas con China.

En los últimos años, Cook, por necesidad, se ha convertido en el principal diplomático de la industria tecnológica, y ha realizado visitas periódicas a Washington y Pekín para tratar de gestionar las agendas, a menudo contradictorias, del presidente Trump y de Xi Jinping, el líder chino.

Sin embargo, Apple sigue siendo una de las empresas más rentables del mundo, gracias a la estabilidad de las ventas de sus iPhone, productos como el Apple Watch y servicios como iCloud y Apple Pay.

Cook se incorporó a Apple en 1998 tras trabajar con el fabricante de computadoras Compaq, transformó la forma en que Apple gestionaba su inventario de productos y se convirtió en su director de operaciones en 2007. En un discurso de graduación pronunciado en 2010 en la Universidad de Auburn, dijo que Apple y Jobs le habían proporcionado "la oportunidad de realizar un trabajo verdaderamente significativo cada día".

Aunque Cook rara vez hablaba de su vida personal, aparte de su infancia en Alabama y sus años universitarios en Auburn, también se convirtió en uno de los ejecutivos homosexuales más destacados de la rama corporativa en Estados Unidos.

A pesar de años de éxito, Cook nunca se sacudió la percepción de que no era un visionario tecnológico como Jobs. Cuando tomó el timón de Apple en 2011, el lanzamiento de nuevos iPhone ya se había convertido en hitos culturales, seguidos muy de cerca al igual que los últimos éxitos de taquilla de Hollywood.

"Es muy difícil innovar cuando tienes el tamaño de Apple", dijo Mike Slade, quien asesoró a Apple y a Jobs en estrategia de productos y mercadotecnia de 1998 a 2004. Añadió que el legado de Cook fue "la mejora continua en todos los aspectos y nuevos productos fantásticos".

En los últimos años, Apple ha subido los precios de sus dispositivos y se ha apoyado en sus servicios para crecer, vendiendo más software para su uso en los más de mil millones de iPhone que se utilizan en todo el mundo. Su negocio de servicios no ha dejado de crecer en la última década, y últimamente representa alrededor de una cuarta parte de sus ingresos anuales.

Pero Apple ha obtenido resultados desiguales en otras partes de su negocio, con una ralentización del crecimiento de los wearables, que incluyen los AirPods, y unas ventas a veces mediocres en China. En 2024, la empresa hizo una decepcionante incursión en la realidad aumentada a través de sus auriculares Vision Pro.

Por lo demás, la relación de Apple con China se ha convertido en un punto vulnerable. Además de que el país representa, en ocasiones, una cuarta parte de los ingresos anuales de Apple, se calcula que la empresa fabrica en China el 80 por ciento de sus iPhone.

Cook ha forjado una relación con Donald Trump, quien ha criticado a Apple por no fabricar los iPhone en Estados Unidos. El año pasado, Cook obsequió a Trump con un regalo de oro de 24 quilates, mientras su empresa trataba de evitar las amenazas del presidente de imponer aranceles a sus dispositivos. En 2019, Trump llamó a Cook "Tim Apple", un error que el ejecutivo asumió cambiando brevemente su apellido por el logotipo de Apple en la X.

"Él me llama, y otros no", dijo Trump en 2019. "Otros salen y contratan a consultores muy caros, y Tim Cook llama directamente a Donald Trump. Bastante bien, y yo también aceptaría esa llamada".

Ahora, entre sus nuevas responsabilidades, es probable que Ternus actúe como emisario de Apple en Washington. El ingeniero de hardware se incorporó a Apple cuatro años después de graduarse en la Universidad de Pensilvania, en 1997.

Inicialmente, Ternus trabajó en las pantallas de los Mac de Apple y, con el tiempo, se convirtió en un lugarteniente clave de Dan Riccio, un antiguo líder de ingeniería de la empresa. A medida que Riccio ascendía en Apple, las responsabilidades de Ternus se ampliaron para incluir equipos que trabajaban en las Mac y los iPad. Ternus sucedió a Riccio en 2021.

Ahora, Ternus se enfrentará a una preocupación que persiguió a Cook durante todo su mandato: ¿Apple puede crear nuevos productos que cambien el sector sin Jobs al timón?

"John va a tener que encontrar la manera de que Apple vuelva a fabricar productos que hagan mella en el universo", dijo Cameron Rogers, quien trabajó en Apple en mercadeo de productos de 2005 a 2022. "Las grandes empresas no mueren, se vuelven irrelevantes".

Kirsten Noyes colaboró con investigación.

Kalley Huang es una reportera del Times en San Francisco, y cubre a Apple y la industria de la tecnología.

Tripp Mickle informa sobre algunas de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, como Nvidia, Google y Apple. También escribe sobre tendencias en toda la industria tecnológica, incluidos despidos y la inteligencia artificial.

Kirsten Noyes colaboró con investigación.