Tiroteo en Teotihuacán: una turista canadiense muere y otros resultan heridos

El hombre armado abrió fuego en el yacimiento arqueológico de Teotihuacán, a las afueras de Ciudad de México, antes de quitarse la vida. Entre los heridos había seis estadounidenses.

Una turista canadiense murió en una balacera y varias personas resultaron heridas, incluidas estadounidenses, dijeron las autoridades, cuando un hombre abrió fuego el lunes en uno de los destinos turísticos más populares de México: las pirámides de Teotihuacán, a las afueras de la Ciudad de México.

Después, el hombre se mató de un disparo, dijeron las autoridades.

Las fuerzas de seguridad estatales y federales acudieron al yacimiento arqueológico tras recibir una llamada de emergencia, según un comunicado de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, que colinda con Ciudad de México, la capital del país.

Se encontraron dos personas muertas, de las cuales, según un comunicado, "una de ellas, el probable agresor". Más tarde, el lunes por la noche, las autoridades federales dieron a conocer una lista con los nombres de otros 13 turistas que habían resultado heridos. Siete de ellos presentaban heridas de bala, entre ellos dos menores, de 6 y 13 años, originarios de Colombia y Brasil. Todos fueron trasladados a hospitales. No estaba claro cómo habían resultado heridos algunos turistas.

Entre los heridos en el tiroteo se encuentran seis ciudadanos estadounidenses de entre 26 y 61 años, incluidos dos que habían recibido disparos, según la lista.

Se cree que el tiroteo en las pirámides de Teotihuacán es el primero de este tipo en la historia moderna del lugar.

El Gabinete de Seguridad de México afirmó en un comunicado que una mujer canadiense había muerto durante el tiroteo, pero no la identificó. Una portavoz de la embajada de Canadá en Ciudad de México señaló que no podían compartir información personal sobre la víctima debido a las leyes canadienses de protección de datos.

Videos que circularon por internet el lunes muestran a turistas agachándose al pie de la Pirámide de la Luna, la segunda más grande de Teotihuacán, mientras se oyen disparos. Se oye gritar a una mujer: "¡Llamen a la policía!". Se ve una figura solitaria en la pirámide junto a lo que parece ser un grupo de personas que yacían cerca.

Laura Torres, una turista que visitaba Teotihuacán, dijo a los periodistas en el lugar de los hechos que había entrado caminando cuando oyó los disparos.

"Vi al chico que estaba disparando arriba, en la pirámide, y sí, había mucha gente", dijo Torres, quien afirmó haber oído hasta 20 disparos.

Los guías turísticos que habían llevado a grupos de personas al lugar empezaron a conducirlos fuera, dijo. Entonces, Torres vio cómo le disparaban a una turista.

"Estaba como a mitad de la pirámide, acostada", dijo. "No debió haber pasado esto".

La fiscalía del Estado de México informó el lunes, en un comunicado, que el presunto agresor había sido identificado como Julio César Jasso Ramírez, de nacionalidad mexicana. Según el comunicado, al parecer actuó solo.

Anita Anand, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, confirmó que una ciudadana canadiense había muerto durante el tiroteo y dijo que otra canadiense --de 29 años, según la lista del gobierno mexicano-- había resultado herida. Dijo que los funcionarios consulares estaban prestando asistencia a sus familias.

"Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente", dijo en redes sociales la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Añadió que el gobierno mexicano había estado en contacto con la embajada de Canadá. "He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos", dijo.

Las autoridades mexicanas también se mantuvieron en contacto con las embajadas de los otros turistas que habían resultado heridos, ocho de los cuales seguían hospitalizados el lunes por la noche, según las autoridades. Un portavoz de la fiscalía del Estado de México dijo que se había iniciado una investigación.

Teotihuacán, una ciudad antigua de pirámides y palacios anterior a los aztecas, llegó a tener hasta 125.000 habitantes en su época de mayor esplendor. Cada año, miles de turistas acuden al sitio arqueológico, tanto extranjeros como nacionales, atraídos por sus tres grandes pirámides. Al día de hoy, los investigadores siguen haciendo descubrimientos allí.

En 2025, Teotihuacán fue el segundo yacimiento arqueológico más visitado de México, con 1,8 millones de visitantes ese año. Con motivo de la próxima Copa Mundial, el gobierno del Estado de México anunció que estaba preparando un espectáculo nocturno inmersivo para los turistas que acudan allí. Las autoridades mexicanas esperan que el torneo de fútbol atraiga a casi 5,5 millones de aficionados. Para salvaguardar los partidos, México prevé desplegar 10.000 efectivos de seguridad en todo el país.

El mes pasado, el gobierno canadiense instó a sus ciudadanos, en un aviso de seguridad periódico, a "ejercer un alto grado de precaución" al visitar México.

A pesar de los altos índices de violencia en todo México, la zona arqueológica de Teotihuacán suele considerarse segura para los visitantes. Han muerto turistas en el yacimiento, a menudo tras caídas o por otros problemas de salud.

Emiliano Rodríguez Mega es reportero e investigador del Times que cubre México, Centroamérica y el Caribe. Radica en Ciudad de México.