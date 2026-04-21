Un soldado israelí en Líbano destrozó una estatua de Jesús

El ejército de Israel está investigando al soldado. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lamentó cualquier daño causado a "los creyentes de Líbano y de todo el mundo".

El ejército israelí dijo el lunes que estaba investigando a uno de sus soldados después de que fuera fotografiado en el sur del Líbano golpeando con un mazo la cabeza de una estatua de Jesús crucificado que se había caído de una cruz.

El ejército dijo que había confirmado que la fotografía era auténtica y que la estatua había sido efectivamente dañada, pero también afirmó que aún no se había determinado cuándo se produjo el vandalismo. Sucedió en Debl, pueblo cristiano situado a pocos kilómetros al norte de la frontera israelí.

El primer ministro Benjamín Netanyahu condenó las acciones del soldado y dijo sentirse "estupefacto y entristecido" por eso. Expresó su pesar por cualquier daño causado "a los creyentes de Líbano y de todo el mundo".

Prometió que el ejército "tomaría medidas disciplinarias debidamente rigurosas contra el infractor".

El ejército declaró que la conducta del soldado era "totalmente incompatible con los valores que se esperan de sus soldados" y dijo que estaba trabajando para ayudar a la comunidad de Líbano a devolver la estatua a su lugar.

A última hora de la tarde del lunes, el ejército dijo que había identificado al soldado que empuñó el mazo y que el Mando Norte del ejército estaba realizando una investigación.

Akl Naddaf, alcalde de Debl, dijo que la estatua estaba en el jardín de una casa particular, en una zona donde los residentes no pueden entrar desde que se vieron obligados a huir hace aproximadamente un mes por la ofensiva israelí.

"También esperamos que el ejército israelí abra una investigación sobre las casas que están destruyendo en Debl y sobre la rotura de estatuas de santos en su interior", dijo.

Líbano alberga la mayor proporción de cristianos de todos los países de la región. Los cristianos son uno de los tres grupos demográficos dominantes del país, junto con los musulmanes suníes y chiíes.

Los cristianos de Israel dijeron estar conmocionados por la fotografía, que se hizo viral el domingo por la noche.

"Quería creer que no era real", dijo Farid Jubran, portavoz del Patriarcado Latino de Jerusalén, que agrupa a los católicos latinos en Israel, los territorios palestinos, Jordania y Chipre.

"Es desgarrador ver semejante acto de agresión contra un símbolo tan importante, el símbolo de los cristianos de todo el mundo", añadió Jubran. Pidió un castigo lo suficientemente firme como para garantizar cierta medida de disuasión.

Netanyahu dijo en una publicación en redes sociales que "Israel aprecia y defiende los valores judíos de tolerancia y respeto mutuo entre judíos y fieles de todas las religiones".

Sin embargo, los ataques israelíes contra cristianos y lugares cristianos son cada vez más frecuentes desde el ataque dirigido por Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza, de dos años de duración, y provocó un giro a la derecha entre muchos israelíes.

Un informe anual del Centro Rossing para la Educación y el Diálogo, un grupo interreligioso de Jerusalén, documentó "un patrón continuo y creciente de intimidación y agresión" de acoso o violencia dirigida a los cristianos de Israel por parte de judíos israelíes en 2025.

Describió 155 incidentes, entre ellos 61 agresiones físicas a personas y 52 ataques a propiedades eclesiásticas. La expresión más común de hostilidad fue escupir a las iglesias y a los miembros del clero, a menudo a plena luz del día o incluso delante de agentes de policía, según el informe.

Esta hostilidad se debe en parte a la preocupación de los judíos por el proselitismo cristiano y a la creencia de algunos de que el cristianismo es idolatría, según escribió el centro en otro informe.

El centro observó un fuerte aumento de los casos de acoso verbal, que, según dijo, reforzaba la percepción entre los cristianos de que se les considera "huéspedes no deseados" en Israel, en lugar de una parte legítima e integral del tejido religioso y social de Tierra Santa.

Hana Bendcowsky, que dirige un proyecto del Centro Rossing para enseñar el cristianismo a los judíos israelíes, dijo que la hostilidad hacia los no judíos estaba siendo alimentada por el auge del nacionalismo israelí y por la creciente sensación de que "todo el mundo es antisemita, que todo aquel que no sea nosotros debe ser rechazado y no debe estar aquí".

Citó la ignorancia generalizada y una actitud entre algunos israelíes de "superioridad judía", y dijo que muchos no apreciaban que, como mayoría en su país, los judíos tenían "una responsabilidad hacia la minoría".

Bendcowsky lamentó que nadie del entorno del soldado lo detuviera.

"No hay suficiente educación sobre lo inapropiado y perjudicial que es este tipo de cosas, no solo para nuestra imagen", dijo. "Es perjudicial para nuestras almas, para nuestra identidad, para nuestra humanidad".

Dayana Iwaza colaboró con reportería desde Beirut.

David M. Halbfinger es el jefe del buró en Jerusalén y dirige la cobertura en Israel, Gaza y Cisjordania. También ocupó ese cargo de 2017 a 2021. Fue editor de política en el Times de 2021 a 2025.

Dayana Iwaza colaboró con reportería desde Beirut.