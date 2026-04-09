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Este es el menú lunar de Artemis II

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Los astronautas de la misión tienen horarios programados para el desayuno, la comida y la cena con menús basados en sus preferencias personales y necesidades nutricionales.

¿Qué hay en el menú para cuatro astronautas encerrados en una pequeña cápsula durante 10 días seguidos?

Los astronautas de la misión Artemis II tienen horarios programados para el desayuno, la comida y la cena con menús fijos basados en sus preferencias personales y necesidades nutricionales. Algunos alimentos de la cápsula Orión están listos para comer, mientras que otros deben rehidratarse con agua a bordo.

El lunes, la tripulación despertó y comenzó con el desayuno del día del sobrevuelo. Los responsables de la NASA dijeron que incluía salchichas para el desayuno, cuscús con frutos secos, fresas, tortillas, muffins con cubierta de maple, avena con manzana y canela, huevos revueltos, sémola de maíz y mantequilla, ensalada de mango y una hamburguesa de salchicha.

Otras opciones de comida incluyen granolas con arándanos, quiche de verduras, brisket o falda de ternera a la barbacoa, ejotes picantes y macarrones con queso.

Los alimentos se formularon y seleccionaron para reducir el riesgo de que flotaran migajas en la cápsula en microgravedad.

A cada astronauta se le permiten dos bebidas de sabor al día, como café, té verde, un batido de mango y durazno, limonada o sidra de manzana.

Hay un total de 43 tazas de café, nueve condimentos y cinco salsas picantes a bordo. Para satisfacer cualquier antojo de dulces, hay galletas, chocolate, tarta y almendras recubiertas de caramelo.

La tripulación utiliza un dispensador de agua portátil para rehidratar los paquetes de comida y bebida, y un calentador de alimentos para llevarlos a la temperatura deseada.

Los científicos del Laboratorio de Sistemas Alimentarios Espaciales del Centro Espacial Johnson trabajaron con la tripulación mucho antes del día del lanzamiento para elaborar sus comidas espaciales individualizadas. Probaron y clasificaron los alimentos en función de sus preferencias.

El reto consistía en equilibrar la nutrición, la seguridad y los gustos personales al tiempo que se respetaban los estrictos límites de masa y volumen de la compacta cabina, dijo en un video de la NASA Xulei Wu, responsable del sistema alimentario de la NASA. La comida es responsable no solo de "las calorías y los micronutrientes de los miembros de la tripulación, sino también de levantar el ánimo de la tripulación", dijo. "Es muy importante".

La ciencia de la alimentación para el espacio ha avanzado mucho desde el comienzo de la era espacial. Los primeros alimentos espaciales eran del tamaño de un bocado, adecuados para comer con los dedos, o estaban hechos puré y se exprimían directamente en la boca desde un tubo parecido a la pasta de dientes. Los astronautas de la misión Apolo 7, en 1968, comieron cubitos de pan con sabor a canela, compota de manzana, ensalada de pollo y sándwiches de queso, con poco margen para modificaciones personales.

Los menús del vuelo sufrieron muchas modificaciones a lo largo del programa después de que se descubriera que los astronautas presentaban desequilibrios nutricionales, una importante pérdida de peso corporal y náuseas durante el vuelo. El Apolo 14 fue la primera vez que una tripulación espacial regresó a la Tierra sin un cambio significativo de peso corporal, según los "Resultados biomédicos del Apolo", una publicación de la NASA.

Christina Koch, una de los astronautas de la misión Artemis II, dijo en el video de la NASA que compartir las comidas con los demás miembros de la tripulación en el espacio "representa unión y algo un poco fuera de lo común".

"Es como una acampada", dijo.

Ashley Ahn cubre noticias de último momento para el Times desde Nueva York.

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