Fuerzas especiales de EE. UU. rescatan a un tripulante del avión derribado en Irán

Un oficial de la Fuerza Aérea de un F-15E Strike Eagle derribado el viernes por Irán pasó un día en territorio hostil con poco más que una pistola como protección.

Un oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos cuyo avión de combate había sido derribado en Irán fue rescatado por fuerzas de operaciones especiales estadounidenses en una misión arriesgada que se llevó a cabo el sábado por la noche, en la que los comandos se adentraron en territorio enemigo, dijo el presidente Donald Trump en las redes sociales a primera hora del domingo.

El rescate se produjo tras una carrera de vida o muerte entre las fuerzas estadounidenses e iraníes que se prolongó durante dos días para llegar hasta el aviador herido, quien es oficial de sistemas de armas, dijeron funcionarios estadounidenses actuales y anteriores. Al final, los comandos del Equipo SEAL 6 de la Marina rescataron al oficial en una operación masiva en la que participaron cientos de soldados de operaciones especiales y otro personal militar.

No hubo bajas estadounidenses entre el equipo de rescate, dijo Trump. Todos los elementos y el oficial de armas regresaron sanos y salvos, dijo un alto cargo militar estadounidense. Aviones de rescate trasladaron al aviador herido a Kuwait para que recibiera tratamiento médico.

"¡LO TENEMOS!", exclamó Trump en la publicación en las redes sociales. "Este valiente Guerrero estaba tras las líneas enemigas, en las traicioneras montañas de Irán, perseguido por nuestros enemigos, que se acercaban más y más cada hora".

Trump dijo que el oficial rescatado, un coronel de la Fuerza Aérea, había "sufrido heridas, pero se pondrá bien".

Los dos tripulantes del F-15E Strike Eagle, la primera aeronave que se ha perdido por fuego enemigo en la guerra de un mes de duración, se habían eyectado de la cabina el viernes después de que el ejército iraní alcanzara su avión. El piloto del jet fue rescatado rápidamente, pero no se pudo encontrar a su oficial de sistemas de armas, lo que desencadenó una búsqueda urgente con importantes consecuencias para Trump y la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron el 28 de febrero.

Encontrar al aviador derribado, quien se había ocultado tras las líneas enemigas con poco más que una pistola como defensa, había sido la máxima prioridad del ejército estadounidense en las últimas 48 horas.

Tras eyectarse del F-15E, el oficial se escondió en una grieta de la montaña, y su ubicación fue inicialmente desconocida tanto para los estadounidenses que intentaban rescatarlo, como para los iraníes que intentaban capturarlo.

La CIA inició una campaña de engaño para intentar confundir a las fuerzas iraníes y convencerlas de que el aviador ya había sido rescatado y estaba saliendo del país en un convoy terrestre, dijo un alto funcionario del gobierno. La agencia también descubrió finalmente el escondite del aviador y transmitió la información al Pentágono, que organizó la operación de rescate, dijo el alto funcionario del gobierno.

El eufórico mensaje de Trump que celebraba el rescate del oficial de la Fuerza Aérea contrastó con su amenaza del sábado por la mañana de atacar la infraestructura energética de Irán si el gobierno no abría el estrecho de Ormuz al tráfico de mercancías.

"Se acaba el tiempo: 48 horas antes de que todo el Infierno caiga sobre ellos", escribió Trump.

El derribo del F-15E y el accidente de otro avión de guerra estadounidense, un A-10 Warthog, poco después, el viernes, suscitaron dudas sobre cuánta capacidad conservaba Irán tras un mes de ataques. Trump calificó el rescate como prueba de que las defensas de Irán habían quedado gravemente dañadas, si no destruidas.

"El hecho de que hayamos podido llevar a cabo estas dos operaciones sin que muriera NI UN SOLO estadounidense, ni siquiera un herido, demuestra una vez más que hemos logrado un Dominio y una Superioridad Aéreos abrumadores sobre los cielos iraníes", escribió.

En la misión para salvar al tripulante se emplearon cientos de soldados de las fuerzas especiales y otros miembros del personal militar, decenas de aviones de guerra y helicópteros estadounidenses, y capacidades de inteligencia cibernética, espacial y de otros tipos.

El aviador evadió a las fuerzas iraníes durante más de 24 horas, y en un momento dado subió a pie por una cresta de 2 kilómetros, según dijo un alto cargo militar estadounidense. Aviones de ataque estadounidenses lanzaron bombas y abrieron fuego contra convoyes iraníes para mantenerlos alejados de la zona donde se ocultaba el aviador. Cuando los comandos estadounidenses convergieron hacia el aviador derribado, dispararon sus armas para mantener a las fuerzas iraníes alejadas del lugar del rescate, pero no se enzarzaron en un tiroteo con los iraníes, dijo un oficial militar estadounidense.

El aviador estaba equipado con una baliza y un dispositivo de comunicación segura para coordinarse con las fuerzas que organizaban el rescate. Pero el aviador restringió el uso de su señal de luz, porque las fuerzas iraníes podrían haberla detectado también.

Un alto cargo militar estadounidense describió la misión de rescate del aviador como una de las más difíciles y complejas de la historia de las operaciones especiales estadounidenses, dado el terreno montañoso, las heridas del aviador y las fuerzas iraníes que se apresuraban a llegar al lugar.

En un giro final tras el rescate del oficial de armamento, dos aviones de transporte que llevarían a las fuerzas especiales y al aviador a un lugar seguro se quedaron atascados en una base remota en Irán. Los comandantes decidieron enviar tres aviones para extraer a todo el personal militar estadounidense y al aviador, e hicieron explotar los dos aviones que no utilizaron antes de que cayeran en manos iraníes.

El caza F-15E fue derribado en una región de Irán donde existe una importante oposición al gobierno iraní. Por ello, es posible que el aviador contara con la población local para refugiarse y recibir ayuda.

El accidente también atrajo la atención de las fuerzas militares iraníes, que, según informes, estaban rastreando la zona. El gobierno iraní pidió ayuda a la población local para encontrar al aviador derribado, y había ofrecido una recompensa por su captura.

La CIA también interviene a menudo para establecer contacto con civiles dispuestos a ayudar a los soldados vulnerables a mantenerse con vida, un proceso conocido como "recuperación asistida no convencional".

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times. Ha informado sobre asuntos militares estadounidenses y antiterrorismo durante más de tres décadas.

Helene Cooper es corresponsal del Pentágono. Anteriormente fue editora, corresponsal diplomática y corresponsal de la Casa Blanca.

Greg Jaffe cubre el Pentágono y el ejército de Estados Unidos.

Julian E. Barnes cubre las agencias de inteligencia estadounidenses y asuntos de seguridad internacional para el Times. Ha escrito sobre temas de seguridad durante más de dos décadas.