Un veterano militar de EE. UU. acusado de un golpe de Estado fallido en Venezuela está prófugo

El gobierno estadounidense dijo que el ex boina verde, Jordan Goudreau, llevaba meses desaparecido y que se había encontrado un monitor de tobillo que se le había asignado escondido en un mueble.

Un ex boina verde estadounidense que fue detenido y acusado tras dar un golpe de Estado fallido contra Nicolás Maduro, en Venezuela, lleva meses en paradero desconocido y se le considera prófugo, según documentos judiciales presentados esta semana.

El veterano, Jordan Goudreau, de Melbourne, Florida, fue acusado en 2024 de conspiración para exportar a Colombia rifles de estilo militar, dispositivos de visión nocturna, láseres, silenciadores y otros equipos militares sin licencia, para utilizarlos en "actividades en Venezuela".

En una presentación judicialesta semana, el Departamento de Justicia dijo que Goudreau no se había presentado a una audiencia sobre la fianza a finales de octubre. La responsable de su fianza es una cineasta llamada Jennifer Gatien, quien realizó un documental sobre su intento de golpe de estado titulado Men of War.

Dijo que Goudreau había "declarado de manera muy clara que no volvería a la cárcel", y que creía, basándose en la "conducta y las declaraciones de Goudreau, que tenía intención de huir".

En octubre, Goudreau estaba ingresado en un centro del Departamento de Asuntos de Veteranos en Tampa, Florida. Al no comparecer ante el tribunal, se emitió una orden de detención contra él. Según documentos judiciales, las autoridades policiales se enteraron más tarde de que el dispositivo de control de tobillo que tenía asignado se había encontrado envuelto en papel de aluminio y escondido en un mueble.

Se recuperaron imágenes de video que lo captaban saliendo del centro de veteranos y el gobierno no ha podido detenerlo, a pesar de los esfuerzos realizados, dijo el tribunal. Los abogados de Goudreau no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Un portavoz del FBI, que suele encargarse de la detención de fugitivos que aún no se han declarado culpables, no respondió a una solicitud de comentarios. Tampoco se pudo contactar inmediatamente con Gatien, la cineasta, para que hablara al respecto.

Otro testigo, Jason Woolems, dijo en octubre que creía que Goudreau era capaz de cometer actos violentos, y recordó que Goudreau dijo tranquilamente: "No volveré a la cárcel. Me iré. Me suicidaré. No volveré".

En julio de 2024, Goudreau fue detenido en Nueva York e imputado en el Distrito Medio de Florida junto con una coconspiradora, Yacsy Alexandra Alvarez, de nacionalidad venezolana. Los fiscales dijeron que ambos habían exportado el material militar a Colombia a través de la empresa de seguridad de Goudreau, Silvercorp.

Goudreau elaboró el plan para derrocar al gobierno venezolano a lo largo de un año. La llamó "Operación Gedeón" y reclutó a funcionarios venezolanos descontentos, aunque no participó personalmente en él. Su empresa afirmó que había llegado a un acuerdo de 220 millones de dólares con la oposición venezolana para derrocar a Maduro.

La misión fue rápidamente anulada.

El 3 de mayo de 2020, dos barcos con 60 hombres salieron hacia Venezuela desde Colombia. Ocho hombres fueron asesinados por las fuerzas de seguridad venezolanas. Trece fueron puestos bajo custodia venezolana, entre ellos dos ciudadanos estadounidenses, boinas verdes que dijeron que Goudreau los había reclutado.

Goudreau dijo que los hombres habían vomitado durante todo el viaje y que casi se habían quedado sin combustible. Se ha hecho referencia a la misión como la "Bahía de los lechones", una burlona alusión a la fallida invasión de Cuba en la década de 1960, respaldada por Estados Unidos.

Hernán Alemán, un legislador venezolano que ayudó a financiar el complot, dijo en 2020 que Goudreau no participó en la incursión debido a los cierres fronterizos relacionados con la covid, por lo que permaneció en Florida. Una reseña de The New York Times sobre el documental Men of War lo describió como "parecido a un directivo intermedio condenado que hace referencia a Starship Troopers y a Heráclito".

Muchos observadores se preguntaron por qué Goudreau, un veterano condecorado que había cumplido múltiples misiones en Irak y Afganistán, dirigiría una insurrección quijotesca contra un dictador extranjero. Maduro culpó del fracaso de sus esfuerzos al gobierno estadounidense, que negó haber colaborado con Goudreau.

En un video que publicó en las redes sociales en 2020, Goudreau aparecía junto a Javier Nieto, capitán retirado del ejército venezolano. Dijeron que la operación se había lanzado "en lo más profundo del corazón de Caracas". El capitán Nieto dijo que la misión se había producido después de que se hubieran "agotado" las medidas no violentas y democráticas.

En enero, Maduro fue detenido en una redada militar estadounidense y acusado en Manhattan de delitos federales, entre ellos conspiración narcoterrorista y conspiración para importar cocaína. Se declaró inocente de todos los cargos y está recluido en un centro de detención de Brooklyn.

Susan C. Beachy colaboró con investigación.

Jonah E. Bromwich cubre la justicia penal en la región de Nueva York para el Times. Se enfoca en la influencia política y su efecto sobre el Estado de derecho en las cortes federales y estatales de la zona.

Santul Nerkar es reportero del Times y cubre las cortes federales en Brooklyn.

Susan C. Beachy colaboró con investigación.