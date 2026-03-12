Una estatua de Trump y Epstein en la pose de 'Titanic' aparece en Washington

Se trata de la más reciente estatua satírica creada por Secret Handshake, un grupo de artistas anónimos.

Ha aparecido en el National Mall una estatua de color dorado inspirada en la pose de Titanic, pero en lugar de mostrar a Jack sosteniendo a Rose mientras ella finge volar, representa al presidente Donald Trump y al difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein.

En una placa situada en la base de la estatua se leía: "La trágica historia de amor entre Jack y Rose se construyó a base de viajes lujosos, fiestas estridentes y bocetos secretos de desnudos. Este monumento honra el vínculo entre Donald Trump y Jeffrey Epstein, una amistad aparentemente construida a base de viajes lujosos, fiestas estridentes y bocetos secretos de desnudos".

La estatua, que apareció el martes y muestra a Trump mirando a un Epstein con los brazos extendidos, es la más reciente de una serie de estatuas satíricas que han aparecido en Washington desde octubre de 2024, justo antes de las elecciones presidenciales. Muchas de las instalaciones, incluida esta, que referencia la película Titanic y la amistad de Trump con Epstein, fueron creadas por un grupo anónimo de artistas llamado The Secret Handshake (El saludo secreto).

Un artista de The Secret Handshake dijo a The New York Times que el grupo empezó a pensar en formas de representar a Trump como un rey, y dieron con la que quizá sea la frase más memorable de la película, cuando Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) grita desde la proa del barco: "¡Soy el rey del mundo!".

Al añadir la icónica pose, que Jack repite más tarde en la película con Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet), la estatua, titulada "El rey del mundo", dijo el artista, era una forma descarada de llamar la atención sobre la gestión del gobierno de Trump de los archivos Epstein.

El artista dijo que la estatua puede estar en el National Mall, supervisado por el Servicio de Parques Nacionales, hasta el viernes por la noche.

En un correo electrónico enviado a The New York Times, Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, calificó a los artistas de "ricos donantes demócratas" que deberían crear estatuas de los legisladores demócratas que solicitaron dinero y reuniones a Epstein después de que fue condenado por delitos sexuales.

Dynamic SRG, una empresa neoyorquina de recaudación de fondos, pidió repetidamente a Epstein que hiciera aportaciones a las campañas de algunos de los principales políticos demócratas de Nueva York entre 2012 y 2014. La empresa también ofreció a Epstein acceso a reuniones exclusivas a cambio de donativos. Una revisión de los registros financieros de la campaña realizada por el Times no encontró pruebas de que Epstein hubiera donado a ningún candidato destacado de Nueva York durante ese periodo.

Trump ha negado repetidamente cualquier delito relacionado con Epstein, y ha restado importancia durante mucho tiempo a su relación con él, misma que comenzó a finales de la década de 1980. Acudían a muchas de las mismas fiestas en Nueva York y Florida, y su vínculo se forjó, en parte, en torno a su afición por las mujeres.

La mención en la placa de la estatua a "bocetos secretos de desnudos" era una referencia a un dibujo sugerente que parecía incluir la firma de Trump. Según informó por primera vez The Wall Street Journal, el dibujo se describe como el contorno de una mujer desnuda con la firma de Trump debajo de la cintura, y se incluyó en un libro para el 50 cumpleaños de Epstein en 2003.

El dibujo y la nota que lo acompañaba fueron citados por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y publicados en septiembre, cuando los demócratas renovaron sus llamados para que el gobierno de Trump hiciera públicos todos los archivos relacionados con su investigación sobre Epstein.

El Departamento de Justicia hizo pública una enorme cantidad de archivos en enero, después de que Trump cediera ante las crecientes presiones, y los documentos están salpicados de referencias al presidente, quien había sido amigo cercano de Epstein hasta principios de la década de 2000.

El grupo Secret Handshake erigió otra estatua de Trump y Epstein en el National Mall a finales de septiembre. Titulada "Mejores amigos para siempre", la estatua de color bronce mostraba a los dos hombres tomados de la mano y levantando las piernas con gesto festivo.

La Policía de Parques de Estados Unidos retiró la estatua al día siguiente de su aparición, porque, según dijo la agencia, no cumplía un permiso. La estatua fue devuelta al National Mall una semana después.

