EE. UU. anuncia una operación militar en Ecuador contra el 'narcoterrorismo'

Reportajes Especiales - News

El Comando Sur de EE. UU. dijo que la operación conjunta con Ecuador era un esfuerzo para "combatir la lacra del narcoterrorismo", pero no aportó otros detalles sobre la operación.

Estados Unidos y Ecuador llevaron a cabo operaciones militares conjuntas contra "organizaciones designadas como terroristas" en el país sudamericano, según dijo el Pentágono el martes por la noche, en lo que pareció ser una importante ampliación de los ataques unilaterales del ejército estadounidense contra embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico oriental a las que el gobierno de Donald Trump ha acusado de transportar drogas.

"Las operaciones son un poderoso ejemplo del compromiso de los socios en América Latina y el Caribe para combatir la lacra del narcoterrorismo", dijo en un comunicado el Comando Sur de Estados Unidos, que no aportó más detalles sobre las maniobras.

El general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, dijo en un comunicado "elogiamos a los hombres y mujeres de las fuerzas armadas ecuatorianas por su compromiso inquebrantable con esta lucha, al demostrar valentía y determinación mediante acciones continuas contra los narcoterroristas en su país".

Esta es una noticia en desarrollo. Vuelve a consultarla para estar al día.

