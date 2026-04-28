4 extranjeros estaban en el operativo antidroga de Chihuahua, dicen autoridades de México

Autoridades mexicanas dieron a conocer que había más extranjeros presentes en la redada antinarcóticos tras la que murieron dos hombres identificados como agentes de la CIA.

Cuatro extranjeros --y no dos-- estaban en el terreno la semana pasada durante un operativo contra los cárteles en el norte de México, tras el cual se registró un accidente automovilístico que causó la muerte de dos hombres que, según se confirmó posteriormente, eran agentes de la Agencia Central de Inteligencia, según dijo el lunes una fiscala del estado mexicano de Chihuahua.

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Los dos agentes de la CIA, junto con dos funcionarios mexicanos, murieron el 19 de abril cuando su vehículo se precipitó por una remota carretera de montaña en Chihuahua al regresar de un operativo dirigido por las fuerzas armadas de México para desmantelar un gran laboratorio clandestino de metanfetamina. Al principio, las autoridades estatales dijeron que solo dos extranjeros participaron en la operación.

El episodio desencadenó un tenso enfrentamiento entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobierno del estado de Chihuahua, al que ha dirigido gran parte de su frustración. La mandataria ha dicho en repetidas ocasiones que su gabinete de seguridad no tenía conocimiento de las actividades de la CIA sobre el terreno en Chihuahua y ha advertido que podrían haber sido ilegales, por lo que inició una investigación federal sobre el asunto.

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Sheinbaum también ha exigido información a Estados Unidos para aclarar el papel de los dos agentes de la CIA en el operativo y determinar si eso infringía las leyes de seguridad de México, que prohíben que agentes extranjeros operen en el país sin autorización federal previa.

En declaraciones a los periodistas el lunes por la noche, Wendy Paola Chávez, fiscala especial de Chihuahua, dijo que en realidad había cuatro extranjeros en el lugar de los hechos, no solo los dos agentes de la CIA, aunque no confirmó si los otros dos agentes eran estadounidenses o si eran integrantes de la CIA.

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Dijo que los cuatro extranjeros iban vestidos como civiles, con el rostro cubierto en su mayor parte, y no llevaban armas ni identificación. Indicó que trabajaban directamente con el jefe de la agencia estatal de investigación y que su participación era limitada, "sin interacción operativa directa", excepto con el director de la agencia, quien también murió en el accidente. También dijo que los dos agentes no identificados intentaron rescatar a las víctimas del accidente en colaboración con agentes mexicanos.

Chávez afirmó que no se informó de su presencia a los militares de mayor rango, y el director de la agencia no informó a sus superiores que los cuatro agentes extranjeros iban a participar.

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La fiscalía ha pedido a la embajada estadounidense, que reclamó los dos cadáveres, información sobre las identidades y funciones de los otros dos extranjeros.

Durante el fin de semana, el gobierno mexicano dijo que los dos agentes de la CIA muertos en el accidente no tenían autorización formal para llevar a cabo operaciones en el país. Uno de los dos funcionarios entró en el país como visitante --"sin permiso para realizar actividades remuneradas"-- y el otro llegó con pasaporte diplomático, según dijo el gabinete de seguridad federal mexicano en un comunicado.

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En medio de las repercusiones de lo sucedido, el fiscal general del estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, renunció el lunes, alegando "omisiones" e "inconsistencias" por parte de su equipo que, según dijo, no le informó de la presencia de personal estadounidense durante la operación de redada antidroga que condujo a la incautación de seis laboratorios de drogas.

Su renuncia se produjo tras una semana de versiones cambiantes y contradictorias por parte de su despacho sobre el papel de los estadounidenses en el operativo. Las autoridades estatales dijeron inicialmente que los hombres murieron cuando regresaban "de una operación de desmantelamiento de laboratorios clandestinos". Posteriormente, los funcionarios estatales dijeron que eran parte de un programa de capacitación autorizado con el fin de enseñar a sus homólogos mexicanos a manipular drogas sintéticas peligrosas.

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Posteriormente, Jáuregui dijo que el personal estadounidense no había participado en el operativo en sí, que describió como dirigido por fuerzas mexicanas, y añadió que los "instructores" estadounidenses llegaron después con fines de formación, "como la enseñanza en el manejo de drones".

Sheinbaum dijo el martes que la investigación sobre la presencia de agentes de la CIA en la operación antidroga debe continuar tras la dimisión del fiscal general.

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"Tiene que seguir la investigación. No para con una renuncia", dijo durante una conferencia de prensa. La fiscalía federal también está investigando el caso, dijo Sheinbaum.

Sus comentarios se producen en un momento tenso en las relaciones entre Estados Unidos y México porque el presidente Donald Trump ha aumentado la presión para que el gobierno mexicano haga más contra los cárteles de la droga, diciendo en ocasiones que lanzaría acciones militares estadounidenses contra los cárteles en territorio mexicano, una propuesta que Sheinbaum ha rechazado en repetidas ocasiones. Impulsadas en parte por la presión de Trump, las autoridades mexicanas han llevado a cabo una amplia represión contra los grupos de los cárteles.

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Sheinbaum dijo el martes que el gobierno de Trump estaba proporcionando información sobre la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua a raíz de una nota diplomática enviada por México la semana pasada, y añadió que los funcionarios estadounidenses habían respondido que "ellos quieren respetar la ley y la Constitución de México".

Sheinbaum dijo que no pensaba expulsar a más agentes estadounidenses tras el incidente, pero añadió que había dicho al gobierno de Estados Unidos que "a México se le respeta".

Paulina Villegas es reportera del Times radicada en Ciudad de México, cubre temas relacionados con las organizaciones criminales, el tráfico de drogas y otros asuntos que afectan a la región.