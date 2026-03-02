The New York Times

Eclipse lunar: cómo y dónde ver la luna de sangre

El fenómeno podrá observarse la madrugada del martes en Norteamérica y Centroamérica, así como en la costa occidental de América del Sur.

La madrugada del martes la Luna se pintará de carmesí cuando atraviese la sombra de la Tierra durante un eclipse lunar total.

Los eclipses lunares se producen cuando nuestro planeta se desliza entre el sol y la luna, lo que impide temporalmente que la luz del sol incida sobre la superficie lunar. Un eclipse lunar total es el más dramático, y suele denominarse luna de sangre.

Cualquier persona que se encuentre en el lado de la Tierra donde sea de noche puede observar la luna de sangre. Pero lo que veas, y cuándo lo veas, dependerá del lugar en el que te encuentres.

¿Qué es una luna de sangre?

Hay distintos tipos de eclipses lunares. Lo que verás depende de la profundidad a la que la Luna se adentre en la sombra de nuestro planeta, que consta de una parte interior más oscura conocida como umbra y una parte exterior llamada penumbra.

Un eclipse lunar total se produce cuando la Luna se desliza por completo dentro de la umbra, durante lo cual la mayor parte de la luz solar que ilumina la superficie lunar queda bloqueada por la Tierra. Pero parte de la luz solar se escapa por los bordes de la Tierra y a través de su atmósfera, que dispersa más fácilmente la luz azul. Eso deja la luz roja, que atraviesa más fácilmente la atmósfera, para iluminar la cara de la Luna y hacer que brille de color escarlata.

La intensidad del rojo de la Luna depende de la composición de la atmósfera durante un eclipse lunar total. Las nubes, las tormentas de polvo y las erupciones volcánicas pueden hacer que la superficie lunar parezca más roja.

¿Cuándo y dónde puedo ver el eclipse lunar?

Los observadores de la Luna de Norteamérica y Centroamérica, así como de la costa occidental de América del Sur, podrán ver el eclipse lunar la madrugada del martes. También será visible desde Asia Oriental y Australia el martes por la noche.

El acontecimiento puede verse a simple vista. La NASA recomienda buscar un lugar oscuro, lejos de luces brillantes, para verlo mejor.

Los eclipses totales lunares se producen por fases. Según la NASA, la Luna empezará a deslizarse hacia la penumbra de la Tierra, la parte exterior de su sombra, a las 3:44 a. m., hora del Este. Durante esta fase, la superficie lunar se oscurecerá ligeramente.

A las 4:50 a. m., la Luna alcanzará la parte más oscura de la sombra de la Tierra, la umbra. Durante la hora siguiente, una parte cada vez más grande de la superficie lunar dará la impresión de estar desaparecida.

La totalidad se produce cuando la Luna queda completamente engullida por la umbra, lo que crea el efecto de una luna de sangre. Comienza a las 6:04 a. m. y dura 59 minutos.

En la costa este de Estados Unidos, el sol saldrá cuando esté terminando la totalidad, lo que dificultará ver el fenómeno. Los espectadores de la Costa Oeste podrán verlo más tiempo.

Cuando la Luna abandone la sombra de la Tierra, este proceso se invertirá. La superficie lunar se blanqueará y se hará más brillante a medida que la Luna se deslice lentamente fuera de la umbra, y luego de la penumbra. El eclipse lunar termina a las 9:23 a. m., que en algunos lugares es después de que la luna ya se haya puesto.

¿Cuándo se producirá el próximo eclipse?

Los eclipses lunares pueden producirse varias veces al año, pero no todos alcanzan la totalidad. Según la NASA, el próximo eclipse lunar será parcial, eso significa que solo una parte de la Luna entrará en la umbra de la Tierra. Ocurrirá el 28 de agosto sobre América, Europa y África. El próximo eclipse lunar total será en 2028.

Los eclipses solares y lunares suelen producirse por pares, con un par de semanas de diferencia entre ellos. Este año, el 12 de agosto, será visible un eclipse solar total sobre partes de Islandia, Groenlandia, Portugal, Rusia y España.

Katrina Miller es periodista científica del Times, con sede en Chicago. Se doctoró en física por la Universidad de Chicago.

