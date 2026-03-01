Trump lanza un mensaje a los iraníes para que tomen el control de su gobierno

El ambiguo llamamiento del presidente Trump se produce después de que socavara los medios de comunicación financiados por Estados Unidos que normalmente habrían ayudado al gobierno a llegar a la gente dentro del país.

Mientras el presidente Donald Trump anunciaba los primeros golpes de un ataque dirigido por Estados Unidos contra Irán, dijo a los soldados del país que "depongan las armas" e instó a su pueblo a que "tome las riendas de su gobierno".

"Será suyo", dijo el presidente.

El mensaje estaba plagado de ambigüedad. Trump no dejó claro ante quién debían rendirse los soldados iraníes, ni cómo podrían los iraníes derrocar a sus gobernantes.

"No es como si hubiera soldados estadounidenses allí y pudieran deponer las armas ahora mismo", dijo Philip Gordon, alto funcionario de política exterior en los gobiernos de Barack Obama y Joe Biden. En cuanto al llamamiento del presidente al pueblo iraní para que derroque a su régimen, Gordon dijo: "¿Qué pueblo iraní? Son 90 millones".

En conflictos pasados, Estados Unidos recurrió a medios de comunicación financiados con fondos federales para hacer llegar su mensaje, junto con el periodismo crítico, más allá de las líneas enemigas. Creó la Voz de América durante la Segunda Guerra Mundial y Radio Free Europe durante la Guerra Fría. Estos medios siguieron existiendo tras la caída del Muro de Berlín, con ramificaciones en idiomas locales dirigidas a audiencias de todo Medio Oriente, de los antiguos países soviéticos y de otros lugares.

Pero muchos críticos afirman que los recortes del gobierno de Trump a la radiodifusión financiada por el gobierno han perjudicado la capacidad de Estados Unidos para llegar al pueblo iraní --y ganarse su confianza--justo cuando Washington le pide que se levante.

El gobierno de Trump "ha desmantelado algunas de las herramientas más potentes de las que dispone" para hacer llegar su mensaje, dijo Ilan Berman, experto en Irán del Consejo de Política Exterior Estadounidense, un laboratorio de ideas de Washington.

"Este enfoque de minimis no es adecuado para el momento", dijo Berman, quien también es miembro del consejo de Radio Free Europe/Radio Liberty.

El año pasado, Trump escribió en las redes sociales que la Voz de América era "un DESASTRE TOTAL DE IZQUIERDISTAS", y puso en licencia remunerada a casi todos sus 1400 periodistas y personal de apoyo. Intentó, sin conseguirlo, cerrar Radio Free Europe/Radio Liberty, conocida como RFE/RL, un grupo independiente financiado por Estados Unidos, entre cuyas emisoras se encuentra Radio Farda, en lengua persa.

Kari Lake, la aliada de Trump que ahora dirige la entidad matriz que supervisa los medios de comunicación financiados por el gobierno, revirtió algunos de los recortes al servicio persa de la Voz de América cuando Israel y Estados Unidos bombardearon Irán el pasado junio, según informes de la prensa. Pero siguió reprendiendo a la RFE/RL, al afirmar en enero que sus emisoras no habían "alineado su mensaje con la política exterior estadounidense".

Durante mucho tiempo, la RFE/RL había transmitido a Irán a través de una instalación de radio estadounidense en Kuwait, que le permitía ser escuchada en el país incluso cuando el gobierno bloqueaba el acceso a internet. El año pasado perdió la posibilidad de utilizar ese transmisor durante varios meses en medio de la disputa con Lake, y su alcance seguía siendo limitado cuando Israel y Estados Unidos atacaron Irán el sábado.

"Farda se construyó para este momento", dijo Steve Capus, presidente de Radio Free Europe/Radio Liberty, en una entrevista el sábado, mientras él y su personal se afanaban por hacer frente a las interrupciones del acceso a internet y de la distribución por satélite en Irán. "Nuestro trabajo consiste en empoderar al pueblo de Irán dándole acceso a información oportuna y relevante, y amplificando sus voces".

Capus dijo que el sábado, la Agencia para los Medios Globales de Lake había acordado transmitir la programación de Farda en las ondas de radio AM desde el transmisor de Kuwait a expensas de Radio Free Europe/Radio Liberty.

"Seguimos trabajando para transmitir eficazmente nuestra programación en cualquier medio de distribución disponible", dijo Capus, y calificó el acuerdo del sábado de "gran primer paso".

Después de que Trump anunciara los ataques a Irán el sábado, la Voz de América publicó rápidamente una traducción al persa de su discurso en la cuenta del presidente en Truth Social. Lake dijo en un comunicado que "VOA Persa se puso en marcha pocas horas después de la operación de esta mañana, y transmitió el mensaje del presidente Trump y actualizaciones en tiempo real al valiente pueblo de Irán a través de diversos métodos, incluido el satelital".

"Qué momento tan glorioso estamos viviendo", escribió Lake en X.

En la página de inicio en persa de Voice of America, un titular parafraseaba el mensaje de Trump a los soldados iraníes: "Depongan las armas o se enfrentarán a una muerte segura".

Gordon dijo que el riesgo al que se enfrenta Estados Unidos en medio de los mensajes confusos es que buscar un cambio de régimen sin tropas terrestres puede crear "aún más vacío de seguridad en el que surgirán todo tipo de fuerzas diferentes".

Gordon fue secretario de Estado adjunto para Europa cuando la OTAN libró una guerra aérea contra el coronel Muamar el Gadafi de Libia en 2011 y ayudó a una rebelión que finalmente provocó la muerte del dictador, pero sumió al país en un caos aún mayor.

En Irak, Libia y Afganistán, dijo, el ejército estadounidense intentó provocar el cambio de régimen de distintas maneras. Pero, dijo, "todos los casos fueron similares en el sentido de que se convirtieron en un costoso desastre".

Minho Kim colaboró con reportería.

Anton Troianovski escribe para el Times sobre política exterior y seguridad nacional estadounidense desde Washington. Anteriormente fue corresponsal extranjero con sede en Moscú y Berlín.

