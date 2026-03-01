¿Debo preocuparme por el plástico de mi cepillo y mi hilo dental?

P: Intento reducir mi exposición a los microplásticos. ¿Hasta qué punto deben preocuparme los productos dentales?

Es casi imposible evitar por completo los microplásticos. Estas diminutas partículas de plástico se ingieren, inhalan y absorben regularmente de nuestro entorno y han sido encontrados en nuestros corazones, cerebros y otros órganos.

Las botellas de plástico, las tablas de cortar y los envases de alimentos son los culpables más conocidos, pero los investigadores constatan cada vez más que los productos dentales --como los cepillos de dientes y el hilo dental-- también pueden desprender microplásticos.

Algunos investigadores especulan que los microplásticos podrían alterar el equilibrio microbiano bucal, causar inflamación y dañar el ADN. Pero no está claro cuántos liberan realmente los productos dentales ni si la exposición se traduce en problemas de salud significativos, dijo Bapanaiah Penugonda, dentista de la Universidad de Nueva York.

Los expertos afirman que el cepillado y el uso del hilo dental siguen siendo esenciales para la salud bucodental y que, si te preocupan los microplásticos, debes enfocarte en fuentes más reconocidas como el polvo doméstico, los tejidos sintéticos y los utensilios de cocina de plástico. Pero también tenían algunas ideas sobre cómo limitar tu exposición a los microplásticos dentales.

¿Por qué los productos dentales liberan microplásticos?

La mayoría de los productos dentales cotidianos están hechos de plástico. Los cepillos de dientes suelen usar cerdas de nailon, y el hilo dental es esencialmente una hebra de plástico. Al cepillarte y pasar el hilo dental, la fricción puede dejar fragmentos diminutos o fibras en la boca, dijo Federica Di Spirito, cirujana oral en la Universidad de Salerno, Italia.

En el caso de la pasta dentífrica y el enjuague bucal, la preocupación gira en torno a sus envases. Los tubos y botellas de plástico suelen fabricarse calentando y moldeando el plástico, lo que puede provocar la filtración de microplásticos en su interior, dijo Sanjay Mohanty, ingeniero medioambiental de la Universidad de California en Los Ángeles. (Muchos dentífricos solían contener microperlas de plástico, bolitas diminutas que ayudaban a tallar y pulir los dientes, pero estas se prohibieron en Estados Unidos en 2015).

Aun así, los investigadores no pueden decir si los productos dentales son una fuente importante de microplásticos, en comparación con otros orígenes, dijo Di Spirito. En teoría, los microplásticos podrían entrar en el organismo a través de pequeñas grietas en las encías, al atravesar los tejidos bucales o simplemente por ingestión, añadió. Pero no está claro en qué medida ocurre esto realmente, o si la mayoría se escupen.

"El hecho de que se liberen microplásticos no significa que entren en nuestro cuerpo", dijo Mohanty.

¿Existen alternativas no plásticas?

En general, los expertos no recomiendan ningún cepillo de dientes, hilo dental, pasta dentífrica o enjuague en particular para reducir tu exposición a los microplásticos. Sencillamente, no se han realizado estudios suficientes sobre la cantidad que liberan los distintos productos dentales, dijo Dimitrios Michelogiannakis, ortodoncista de la Universidad de Rochester.

Y las alternativas no plásticas suelen variar en costo, comodidad y rendimiento. Con los cepillos de dientes, por ejemplo, puedes optar por mangos de bambú, que pueden reducir los residuos plásticos, pero no cambian realmente lo que ocurre dentro de tu boca. Algunos cepillos de dientes utilizan cerdas de pelo de jabalí, pero estas pueden ser ásperas y causar daños en las encías, y no se secan tan bien, lo que conlleva un riesgo de crecimiento bacteriano, dijo Michelogiannakis.

Algunas personas utilizan también hilo dental de seda, pero en un estudio en el que se comparó con tres hilos de plástico, el de seda fue calificado como el menos cómodo y agradable de agarrar, así como el más propenso a deshilacharse, desgarrarse y romperse.

Los enjuagues bucales y la pasta de dientes se venden a veces en pastillas solubles o en tubos de aluminio y botellas de cristal. Esto podría ayudar a reducir la exposición a los microplásticos, pero los expertos no pudieron decir en qué medida ni si vale la pena el precio, que a menudo es más elevado.

¿Qué hacer para reducir tu exposición a los microplásticos?

Los beneficios del cepillado y el uso del hilo dental --prevención de caries, de enfermedades de las encías e incluso de pérdida de dientes-- están bien establecidos, dijo Di Spirito, mientras que los riesgos de los microplásticos de los productos dentales aún se desconocen. Por tanto, sigue dando prioridad a la higiene dental, pero también puedes considerar algunos cambios sencillos que podrían reducir tu exposición, aunque las investigaciones son limitadas.

Cepíllate y usa hilo dental suavemente. Sé minucioso pero suave, dijo Michelogiannakis, ya que los movimientos bruscos y agresivos pueden dañar las encías y dejar potencialmente más microplásticos. Para ello, puede ser útil usar un cepillo de dientes de cerdas suaves. Y cuando te pases el hilo dental, deslízalo, haz una curva alrededor de un diente, deslízalo suavemente hacia arriba y hacia abajo, y repite la operación en el diente vecino.

Sustituye el cepillo de dientes con regularidad. Las cerdas de plástico se estropean con el tiempo, así que cámbialas al menos cada tres o cuatro meses, o antes si notas que se deshilachan o se doblan, dijo Michelogiannakis.

Evita el sol y el calor. Los plásticos pueden degradarse más rápidamente cuando se exponen a la luz ultravioleta y a altas temperaturas, dijo Mohanty. Así que mantén los productos dentales alejados de la luz solar directa y evita limpiar el cepillo con luz ultravioleta o agua muy caliente. (El agua tibia o fría está bien, dijo Michelogiannakis).

Escupe bien. Después de cepillarte los dientes o usar hilo dental, escupe cualquier resto de pasta o residuos. Los dentistas no suelen aconsejar enjuagarse los dientes después del cepillado, ya que lo ideal es que el flúor del dentífrico permanezca en los dientes. Pero enjuagarse con un poco de agua --como un sorbo de tu mano-- puede ayudar a eliminar los restos de sarro o posibles microplásticos, dijo Mohanty.

Puedes probar algunos de estos ajustes, pero no te estreses demasiado. "El mensaje clave es la gestión del riesgo y no el pánico", dijo Di Spirito.

Simar Bajaj cubre salud y bienestar.