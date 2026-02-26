En los archivos Epstein faltan documentos sobre una mujer que acusó a Trump

Los documentos publicados por el Departamento de Justicia mencionan brevemente una acusación no verificada de que Donald Trump la agredió en la década de 1980, cuando era menor de edad. Pero varios memorandos relacionados con su testimonio no figuran en los archivos.

El vasto conjunto de documentos publicados por el Departamento de Justicia a partir de sus investigaciones sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein no incluyó algunos materiales clave relacionados con una mujer que acusó al presidente Donald Trump, según una revisión de The New York Times.

Se trata de memorandos del FBI en los que se resumen las entrevistas realizadas por la agencia en relación con las denuncias presentadas en 2019 por una mujer que, tras la detención de Epstein, declaró haber sido agredida sexualmente tanto por Trump como por el financista décadas antes, cuando era menor de edad.

La existencia de esos memorandos quedó al descubierto en un índice que enumeraba los materiales de investigación relacionados con su testimonio y que fue publicado de manera oficial. Según ese índice, el FBI realizó cuatro entrevistas relacionadas con sus denuncias y redactó un resumen de cada una. Pero el Departamento de Justicia solo hizo público uno de los resúmenes, que describe sus acusaciones contra Epstein. Los otros tres han desaparecido.

Los documentos hechos públicos tampoco contienen las notas de base de las entrevistas, que según el índice forman parte del mismo archivo. El Departamento de Justicia publicó notas de entrevista similares en relación con los interrogatorios del FBI a otros posibles testigos y víctimas.

No está claro por qué faltan estos materiales. El Departamento de Justicia dijo en un comunicado al Times el lunes que "los únicos materiales que se retuvieron eran confidenciales o duplicados". En una nueva declaración el martes, el departamento también señaló que algunos documentos podrían haberse retenido debido a "una investigación federal en curso." Los funcionarios no abordaron directamente por qué no se hicieron públicos los memorandos relacionados con la denuncia de la mujer.

El relato de la mujer sobre haber sido agredida por Trump en la década de 1980 figura entre una serie de acusaciones no corroboradas contra hombres conocidos --incluido el presidente-- que aparecen en los millones de documentos difundidos por el Departamento de Justicia.

Cuando los archivos se hicieron públicos a finales del mes pasado, las autoridades describieron el conjunto como todo el material enviado por el público al FBI. "Algunos de los documentos contienen acusaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que fueron enviadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020", dijo entonces el Departamento en un comunicado, en el que calificaba tales afirmaciones de "infundadas y falsas".

Trump ha negado reiteradamente haber cometido irregularidades. En un comunicado el martes, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo que Trump había "sido totalmente exonerado de cualquier asunto relacionado con Epstein".

Un abogado que representó anteriormente a la mujer en una demanda contra el patrimonio de Epstein declinó hacer comentarios.

La ausencia de esos registros profundiza las dudas sobre cómo ha gestionado el Departamento de Justicia la publicación de los archivos sobre Epstein, ordenada por una ley firmada por Trump el año pasado tras la presión bipartidista del Congreso.

Según la ley, el Departamento de Justicia puede censurar material que pueda servir para identificar a las víctimas de Epstein, que represente violencia o abuso sexual infantil, o que pueda perjudicar a una investigación federal en curso. Pero la ley prohíbe expresamente a los funcionarios federales retener o censurar materiales "por motivos de vergüenza, daño reputacional o sensibilidad política" de figuras públicas.

Algunos legisladores y sobrevivientes de los abusos de Epstein han condenado duramente al departamento por la forma en que gestionó las censuras, señalando que se dejaron expuestos datos que identificaban a algunas víctimas y que se incluyeron fotografías de mujeres jóvenes desnudas en la publicación, mientras que el material relacionado con las denuncias contra otros hombres fue fuertemente censurado.

La mujer que presentó la acusación contra Trump se presentó en julio de 2019, días después de que los investigadores federales detuvieran a Epstein por cargos de tráfico sexual, según consta en los archivos públicos de los avisos que el FBI recibió durante ese periodo. Afirmó que había sido agredida repetidamente por Epstein cuando era menor de edad en la década de 1980, según un resumen de una entrevista que le hizo el FBI el 24 de julio de 2019.

El FBI realizó tres entrevistas posteriores para evaluar su relato en agosto y octubre de 2019 e hizo un resumen de cada una, según el índice de registros recopilado en el caso. Pero los memorandos que describen esas tres entrevistas no fueron divulgados públicamente.

Los archivos públicos sí contienen una descripción de su relato fechada en 2025, así como otras acusaciones contra hombres prominentes incluidas en los documentos. En ese memorándum de 2025, funcionarios federales escribieron que la mujer había dicho que Epstein la presentó a Trump, y que afirmó que Trump la agredió en un encuentro violento y escabroso. Los documentos indican que el presunto incidente habría ocurrido a mediados de la década de 1980, cuando ella tenía entre 13 y 15 años, pero no incluyen ninguna evaluación del FBI sobre la credibilidad de su acusación.

El examen realizado por el Times de una serie de números de identificación en las páginas individuales de los archivos públicos sugiere que más de 50 páginas de material investigativo relacionado con sus denuncias figuran en los archivos a disposición del público. La ausencia de estos materiales fue informada previamente por el periodista Roger Sollenberger en Substack y por NPR.

Robert García, representante por California y principal demócrata del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, dijo que cuando revisó el lunes las versiones sin censura de los archivos de Epstein en el Departamento de Justicia, también faltaban resúmenes de entrevistas relacionados con la denuncia de la mujer.

"Documentos que figuran en los listados, que deberían estar incluidos y que son mencionados en otros documentos, no están en los archivos", dijo García. Añadió que el Departamento de Justicia tampoco los había proporcionado al Comité de Supervisión, que el año pasado emitió una citación formal para solicitar todo el material investigativo del Departamento de Justicia relacionado con Epstein.

García dijo que el Departamento de Justicia no había dado una explicación adecuada de por qué faltaba ese material. Los demócratas planean abrir una investigación separada sobre por qué no están disponibles los documentos.

En el único resumen de la entrevista del FBI que se hizo público, la mujer dijo a los investigadores que no conoció la identidad completa de Epstein hasta 2019, cuando un amigo le envió una fotografía del hombre. Dijo que entonces reconoció a quien, según ella, la había violado.

La mujer dijo a los agentes que aún tenía la foto en su teléfono, y ellos observaron que era una foto de Epstein y Trump ampliamente difundida, según el documento. Dio permiso a los agentes para fotografiar la imagen, pero les pidió que recortaran a Trump. Cuando le preguntaron por qué, su abogado respondió que a la mujer "le preocupaba implicar a otras personas, y en concreto a cualquiera que fuera conocida, por miedo a represalias", según el memorando del FBI.

No está claro qué averiguaron exactamente los agentes del FBI sobre sus afirmaciones relacionadas con Trump en sus tres entrevistas posteriores.

La mujer pasó la mayor parte de la entrevista del 24 de julio de 2019 describiendo en detalle lo que dijo que habían sido repetidas agresiones violentas por parte de Epstein que había sufrido, como informó anteriormente The Post and Courier. Dijo que, cuando era adolescente en Carolina del Sur, le pidieron que cuidara niños en una casa de Hilton Head Island. Pero al llegar no había niños a los que cuidar, y solo estaba un hombre al que conoció como Jeff, quien, según dijo, le dio alcohol, marihuana y cocaína. Describió que él la violó en múltiples ocasiones.

La mujer se sumó más tarde, en 2019, a una demanda contra el patrimonio de Epstein. Los registros judiciales no indican si recibió alguna compensación económica. Uno de 2021 decía que no fue considerada elegible para recibir una indemnización de un fondo creado para las víctimas de Epstein, sin especificar el motivo

Julie Tate y Dylan Freedman colaboraron con reportería.

Mike Baker es reportero nacional del Times, y radica en Seattle.

Michael Gold cubre el Congreso para el Times, centrándose en políticas migratorias y supervisión legislativa.

Julie Tate y Dylan Freedman colaboraron con reportería.