Qué debes saber si viajas a México tras la violencia por los cárteles

La muerte de un líder de un cártel y los disturbios posteriores han provocado cancelaciones de vuelos, bloqueos de carreteras, interrupciones de cruceros y alertas de buscar "refugio".

Una ola de violencia en México, relacionada con la muerte del líder de un cártel de la droga, ha estallado en varias ciudades que son destinos populares para los turistas estadounidenses, y ha derivado en cancelaciones de vuelos, bloqueos de carreteras, interrupciones en los cruceros y alertas de buscar "refugio" por parte del gobierno de Estados Unidos.

Las grandes perturbaciones en los viajes son inusuales en un país donde los turistas están en gran medida aislados de la violencia. México recibió un número récord de visitantes internacionales en 2025 y es, por mucho, el destino internacional más popular para los viajeros estadounidenses.

Esto es lo que deben saber los viajeros que se encuentran en México o se dirigen al país.

¿Qué partes están afectadas?

Los disturbios se produjeron en su mayoría en las ciudades de Guadalajara y Puerto Vallarta, dos populares destinos turísticos del estado de Jalisco, aunque la violencia se ha extendido a otros lugares.

El domingo y el lunes, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una serie de alertas de seguridad vinculadas con "operaciones de seguridad en curso y los bloqueos de carreteras y la actividad delictiva derivados de ellas", en las que se recomendó a los ciudadanos estadounidenses en varios lugares --como Puerto Vallarta, Guadalajara, Tijuana, Cancún y Cozumel-- que "deben permanecer en sus hogares hasta nuevo aviso".

La alerta más reciente, emitida el lunes por la tarde, afirmaba que "la situación ha vuelto a la normalidad" en los estados de Quintana Roo (donde se encuentran Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum), Sinaloa y Tamaulipas.

Los viajeros en algunas de esas zonas han informado haber presenciado tiroteos, explosiones y coches y autobuses incendiados. El domingo hubo caos en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y fue relacionado con los hechos de violencia del cártel debido a imágenes en las redes sociales que mostraban a viajeros que huían del edificio. En Puerto Vallarta se suspendieron los taxis y los viajes compartidos.

¿Qué ocurre si viajo a otro lugar de México?

Las advertencias de viaje del Departamento de Estado se referían a más de una decena de estados mexicanos. Muchos son menos populares entre los turistas, como Tamaulipas y partes de Michoacán, Guerrero y Nuevo León.

Varias de las zonas afectadas por los disturbios ya figuraban en las listas de "no viajar" y "reconsidere viajar" del Departamento de Estado estadounidense.

Los viajeros deben consultar lasalertas más recientes de la Embajada de Estados Unidos para estar al día.

¿Las compañías aéreas están cancelando vuelos ?

Varias de las principales aerolíneas estadounidenses, como Alaska, American, Delta y United, han cancelado vuelos y emitido avisos de viaje para los aeropuertos de Puerto Vallarta y Guadalajara, eximiendo de las tarifas por cambios a los pasajeros cuyos itinerarios se vean afectados.

Los viajeros deben consultar a sus compañías aéreas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo en una conferencia de prensa el lunes que esperaba que los vuelos cancelados, sobre todo los que iban y venían de Puerto Vallarta, se restablecieran por completo a más tardar el martes.

¿Cómo están respondiendo los hoteles?

Los hoteles de las zonas afectadas se han visto obligados a atender tanto a los viajeros que no pueden llegar como a los que no pueden marcharse.

Francisco Castellón, supervisor del Hilton Vallarta Riviera, un complejo con todo incluido de Puerto Vallarta, dijo que el hotel estaba renunciando a las tarifas por cambios para los huéspedes cuya llegada estaba prevista entre el 22 y el 25 de febrero. También dijo que el hotel iba a alojar a los huéspedes que estuvieran ahí a partir del 21 de febrero y no pudieran marcharse.

Un portavoz de Airbnb dijo en un comunicado que la empresa había puesto en marcha su política de grandes eventos perturbadores para todo Jalisco, así como para otras regiones afectadas, y proporcionaría apoyo para cancelaciones y reembolsos.

¿Y los cruceros?

Los operadores de los tres cruceros que tenían previsto hacer escala en Puerto Vallarta en los próximos días han cancelado sus visitas, alegando motivos de seguridad.

El Zuiderdam de Holland America tenía previsto visitar la ciudad turística el lunes, y los barcos Norwegian Bliss y Royal Princess tenían previstas escalas el miércoles. "Estamos revisando nuestro itinerario y mantendremos informados a los huéspedes sobre un posible puerto de reemplazo", dijo Princess Cruises en un comunicado.

Ceylan Yeğinsu colaboró con reportería.

Stephen Hiltner es editor, redactor y fotógrafo de la sección de viajes del Times.

