Jeff y Lauren Sánchez Bezos serán presidentes honorarios de la Gala del Met

La noticia apareció escondida en la segunda página de un reciente comunicado de prensa del museo.

Lauren Sánchez Bezos se convierte oficialmente en una de las reinas de la Gala del Met.

El lunes por la mañana, el Museo Metropolitano de Arte (Met) emitió un comunicado de prensa en el que anunciaba el código de vestimenta para la gala de recaudación de fondos del Instituto del Traje, evento que se celebra el primer lunes de mayo. Una fantasía deslumbrante de celebridades, moda y fabulosidad, que suele describirse como "la fiesta del año".

Y aunque la propia indicación de lo que deben llevar los invitados --"la moda es arte" es la directriz oficial-- podría ser suficientemente noticiosa por sí sola, aún más sorprendente fue el detalle enterrado en la segunda página del anuncio: "Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos fungirán como presidentes honorarios de la velada".

Anteriormente, Bezos y Sánchez Bezos habían sido nombrados patrocinadores principales tanto del acto como de la exposición que celebra, pero esta era la primera vez que se les ungía como presidentes honorarios de la fiesta, un cargo que suele conllevar un lugar en la fila de recepción y una posición en lo alto de la escalinata del Met.

Sin embargo, el anuncio se hizo menos como una gran revelación a lo Bezos que como un apéndice fácil de pasar por alto. La noticia figuraba al final de un largo párrafo en el que se enumeraban a las otras presidentas de la fiesta (Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour), así como los 24 integrantes del comité anfitrión de la fiesta. Si lees demasiado deprisa, casi podrías perdértelo.

¿Acaso era ese el objetivo? El museo se negó a comentar por qué esperó a dar a conocer esta noticia en concreto. Por lo general, la información relacionada con la Gala del Met se revela en distintos momentos --para avivar la expectación-- y este es el tercer anuncio relacionado con la gala de 2026 que el museo ha hecho. Pero este es un caso inusual en el que los patrocinadores principales también serán los presidentes honorarios. La noticia no se reconoció inmediatamente, quizá porque incluso la participación inicial de los Bezos provocó cierta protesta, o quizá porque el acuerdo no se había cerrado hasta ahora.

De hecho, cuando el año pasado se publicó en la cuenta de Instagram del Met la noticia de que los Bezos patrocinaban el acto, varios comentaristas se mostraron en desacuerdo con la elección.

La relación entre la pareja y Anna Wintour, directora editorial mundial de Vogue, directora global de contenidos de Condé Nast y artífice de la Gala del Met, se considera cada vez más un reflejo de la época, para bien o para mal. Todo empezó cuando Wintour puso a Sánchez Bezos, en su boda, en la portada digital de Vogue en junio, después de publicar un perfil igualmente elogioso en 2023.

Sánchez Bezos es una de las pocas novias que han aparecido en la portada de Vogue (otras fueron Melania Trump en 2005 y Kim Kardashian en 2014), y a muchos espectadores les pareció como si Wintour estuviera vendiendo la revista, o al menos su elegante alma, a Bezos, con vistas, quizá, a vender Condé Nast. A algunos les pareció que el poder, el dinero y el interés propio eran lo que importaba a la hora de decidir quién merecía la atención de Vogue.

Incluso la política puede dejarse de lado. Wintour es una anti-Trumpista declarada --ha dicho que el presidente es la única persona a la que nunca invitaría al Met--, mientras que Bezos y Sánchez Bezos hicieron conocidas donaciones al fondo de investidura de Donald Trump y asistieron a la toma de posesión el pasado enero, Sánchez Bezos con un traje blanco con un corpiño de encaje que estaba a la vista.

Desde hace tiempo se rumorea que Bezos podría ser un posible comprador-salvador de la empresa matriz de Vogue, en parte porque lleva mucho tiempo intentando atraer la alta costura hacia Amazon, y Vogue es el conducto clásico de la alta costura. Aunque esto no ha sucedido, asociarse con la Gala del Met puede ser la mejor alternativa. Amazon ha patrocinado el evento en el pasado, y la pareja debutó en la gala en 2024, pero el patrocinio actual es privado, no corporativo, y enmarca a los Bezos como herederos de los Astor, los Whitney y los Vanderbilt.

La propia Wintour describió a Sánchez Bezos a la CNN como una "gran amante del vestuario y, obviamente, de la moda" y dijo: "Estamos muy agradecidos por su increíble generosidad".

Cuando la pareja fue fotografiada sentada con Wintour en los desfiles de alta costura de Dior y Schiaparelli en enero, y Sánchez Bezos cambió sus característicos minivestidos encorsetados por dos elegantes trajes de falda de gran dama, la relación pareció alcanzar una nueva etapa. Más tarde, Sánchez Bezos fue vista de compras con el "arquitecto de la imagen" Law Roach en varios talleres de alta costura, y el momento Met parecía un hecho consumado.

Ahora todas esas sospechas se han confirmado. El 4 de mayo, los Bezos ocuparán su lugar en la cúspide de la fiesta. Y la imagen resultante puede ser para muchos la prueba afirmativa de que se ha convertido en la expresión más visceral de una nueva edad dorada.

Vanessa Friedman ha sido la directora de moda y la crítica jefe de moda del Times desde 2014.