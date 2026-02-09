La intérprete de lengua de señas de Bad Bunny también hará historia en el Super Bowl

The New York Times

El lenguaje de señas puertorriqueño no es el mismo que el lenguaje de signos estadounidense. Celimar Rivera Cosme captará de forma única la jerga del artista para los espectadores sordos.

Cuando Bad Bunny suba al escenario en el medio tiempo del Super Bowl el domingo, romperá una tradición de casi seis décadas de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) al actuar principalmente en español.

Algo parecido va a ocurrir para quienes son sordos o tienen dificultades auditivas.

En lugar de ofrecer una retransmisión de la actuación del medio tiempo en Lengua de Signos Estadounidense (ASL), como suele hacer cada año, la NFL dispuso que el acto musical se interprete en Lengua de Señas Puertorriqueña, un dialecto único utilizado en la isla que los investigadores académicos y otros expertos consideran en peligro de extinción.

Al utilizar la LSPR, como se conoce a la Lengua de Signos Puertorriqueña, los fans sordos pueden experimentar los éxitos de Bad Bunny --canciones con títulos como "Me Porto Bonito" y "Tití Me Preguntó"-- lo más cerca posible de lo que pretendía el cantante. No se garantiza que los más de 100 millones de personas, sordas u oyentes, que se espera que vean la innovadora actuación del rapero puertorriqueño, entiendan la letra. (No es probable que la actuación de Bad Bunny, que se emitirá en la NBC, vaya a estar subtitulada en inglés).

"Sabíamos que teníamos que ser representativos de la lengua y la cultura que se presentan en el espectáculo", dijo Anna Isaacson, vicepresidenta principal de responsabilidad social de la NFL, en un correo electrónico, y añadió: "ASL y LSPR no son lo mismo". (Aunque la LSPR derivó de la ASL a principios del siglo XX, incluye marcadores distintivos, ritmo y matices culturales).

Para ayudarle a conseguir sus objetivos, la NFL ha contratado a Celimar Rivera Cosme, natural de Puerto Rico, que tiene problemas de audición y una gran experiencia en la interpretación de las actuaciones de Bad Bunny a la lengua de señas puertorriqueña. El Super Bowl será, con diferencia, la mayor plataforma de Cosme. A través de ella espera ayudar a los espectadores a comprender mejor Puerto Rico, su lengua y a sus compañeros que también tienen discapacidades auditivas.

"Lo que está en juego aquí es mostrar que somos gente amable, y también cómo bailamos, nuestras letras, nuestra jerga", dijo Cosme a través de un intérprete. "Puerto Rico --puede que seamos una isla pequeña--, pero la gente de aquí tiene un corazón enorme enorme".

Cosme interpretó para Bad Bunny durante su gira mundial en 2022 y su residencia de 31 actuaciones en San Juan el año pasado. Las letras del artista están impregnadas de jerga y folclore locales, y el conocimiento que Cosme tiene de Puerto Rico hace que no se le escape ni una referencia o alusión.

Cuando Bad Bunny grita "Calle Sol, Calle Luna" en "La Mudanza" (canción en la que declara que no se va de Puerto Rico), Cosme conoce esas calles históricas que recorren el corazón del Viejo San Juan. Y en "Weltita", cuando Bad Bunny se refiere al cuento de "el pozo de Jacinto", Cosme conoce bien la historia popular del granjero Jacinto, quien murió cuando su vaca los arrastró a ambos al mar. Grita "¡Jacinto, dame la vaca!" desde un lugar concreto de la región noroccidental de la isla de Isabela, y el agua brotará en respuesta, o eso dice la leyenda.

Uno de los objetivos de Cosme el domingo es simplemente permitir que una multitud de la humanidad pueda atisbar la LSPR en acción. El ASL es la forma de comunicación más utilizada por las personas sordas o con problemas de audición en Estados Unidos, y está desplazando cada vez más a su homólogo puertorriqueño, al igual que ocurre con el lenguaje de señas hawaiano, utilizado en otra isla estadounidense situada a unos 10.000 kilómetros de distancia.

"Hemos estado luchando para no perder nuestra lengua, sino para conservarla", dijo Cosme. "El Super Bowl será una excelente plataforma para que utilicemos nuestra lengua".

Anabel Maler, profesora adjunta de teoría de la música en la Universidad de Columbia Británica, dijo que esperaba que los sordos de Estados Unidos se interesaran por la actuación de Cosme a pesar de estar en otra lengua.

"Si escuchamos una canción en español, no nos importa no entender toda la letra, simplemente disfrutamos de la actuación", dijo Maler. "Todos podemos seguir disfrutando de los aspectos musicales de una actuación en lengua de señas aunque no entendamos todas las palabras que dice".

Emmanuel Morgan reporta sobre deportes, cultura pop y entretenimiento.

