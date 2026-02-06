Una elegía para mi Washington Post

Entre las letras de canciones, resultados deportivos y citas de películas que me atiborran la mente, hay algunos textos clave que he memorizado. El Discurso de Gettysburg, por ejemplo. El Salmo 23. El preámbulo de la Constitución, además de las primeras frases de la Declaración de Independencia (después de “el consentimiento de los gobernados”, la cosa se vuelve confusa).

Y hay otro manifiesto circulando por ahí, uno que aprendí hace unos 21 años, cuando empecé a trabajar en The Washington Post. Es menos conocido en el mundo, pero no por ello menos vital para mi visión del mundo.

Se llama “Los siete principios para la conducta de un periódico”.

Estos principios, de unas 150 palabras en total, fueron obra de Eugene Meyer, el expresidente de la Reserva Federal que compró The Post en una subasta en 1933 y se convirtió en la primera de cuatro generaciones de su familia en dirigir el periódico. El 5 de marzo de 1935, el nuevo propietario de The Post publicó sus siete principios, que abordaban la misión del periódico, su estilo, su liderazgo, su independencia; en definitiva, su espíritu.

Ahora, The Washington Post está en crisis: su sala de redacción está siendo diezmada y sus ambiciones de cobertura están siendo recortadas, y todo esto después de que sus orgullosos e incansables periodistas fueran reducidos a la indignidad de suplicar públicamente por sus empleos, solo para ser ignorados por un propietario inconcebiblemente rico. Lamento la pérdida de The Post, y parte de mi dolor es personal. Trabajé en su redacción durante muchos años y forjé allí profundas amistades, y, como residente de la zona de Washington desde hace mucho tiempo, sigo siendo un devoto lector del Washington Post.

Pero también siento pena por los ideales, creencias y prioridades que han sostenido a la institución y que se plasman en los principios de Meyer. Constituyen la ética que anima a The Washington Post y, para mí, a la práctica del periodismo. Y están en peligro.

Cuando empecé a trabajar en The Post en el verano de 2005, los principios de Meyer estaban expuestos en el vestíbulo del primer piso del antiguo edificio del Washington Post en la calle 15, en el centro de Washington D. C. Los veía a diario, así que pronto me los supe de memoria. Era mi primer trabajo en un periódico, y no estaba seguro de poder hacerlo, no con reporteros legendarios en cada sección y con Ben Bradlee todavía en la cafetería. Así que, durante mis primeras semanas allí, me obsesioné con los siete principios, como si asimilarlos me asegurara un lugar.

Después de que Donald Graham, el querido presidente del Post (y nieto de Meyer), vendiera The Post a Jeff Bezos en 2013 y la redacción se trasladara a una elegante ubicación en la calle K, los principios de Meyer nos acompañaron hasta allí, un recordatorio de la cultura y las tradiciones de The Post. “Los valores de The Post no necesitan cambios”, declaró Bezos en una carta tranquilizadora al personal del Post el día del anuncio, pero muchas otras cosas sí. Realizó inversiones muy necesarias en el periódico, mejoró su sitio web, mostró respeto por la independencia de la redacción e incluso animó a los periodistas del Post a cubrir Amazon, y al propio Bezos, como quisieran. También parecía estar muy orgulloso de su adquisición. En un discurso al personal en 2016, calificó a The Post de “audaz” y elogió su “fanfarronería” y su “rudeza”.

“Instituciones importantes como The Post tienen una esencia, un corazón, un núcleo”, dijo Bezos, y sería una “locura” cambiarlo. Eso es parte de lo que este lugar es. Es parte de lo que lo hace tan especial.

El logotipo de The Washington Post, en la entrada del edificio en Washington, D.C., EE. UU. (REUTERS/Ken Cedeno)

Durante mis 17 años en el periódico, mientras pasaba de editor de noticias a editor de sección y a crítico literario, los principios de Meyer fueron una guía constante. Recuerdo la exposición en el nuevo edificio, elegante pero un poco difícil de leer (el nuevo texto estaba hecho con gruesas letras de linotipia de latón, y tenía que entrecerrar los ojos para leerlo). Siempre con seriedad, hacía una peregrinación al lugar aproximadamente cada semana, solo para asegurarme de que los principios de The Post permanecieran en mi memoria y en mi mente.

Cuando me fui a The Times en 2022, The Post estaba atravesando una época turbulenta, tanto cultural como financiera, pero yo confiaba en que su esencia permanecería.

Ahora, esa confianza se ha visto quebrantada, si no destrozada. Bezos y su editor, Will Lewis, han recortado más de un tercio de la redacción, destrozando su cobertura deportiva, internacional, local, artística y literaria. Incluso el reportero especializado en Amazon ha sido despedido. Me han dicho que los siete principios de Eugene Meyer siguen colgados en la redacción, pero ahora son más un reproche que un recordatorio.

Espero que los actuales líderes del Post se detengan en la exposición alguna vez, entrecierren los ojos y echen otro vistazo.

El periodismo, debo admitirlo, es una profesión idealizada y autocomplaciente. A mis colegas y a mí nos encanta hablar de nuestra importancia para la supervivencia de la República, de nuestro “oficio” (así llamamos a informar, escribir y editar) y, especialmente, de nuestro pasado. Siempre hay una época dorada del periodismo que recordamos con añoranza, que esperamos recuperar y que los mejores entre nosotros representan tan claramente.

Me doy cuenta de que añorar los principios de Meyer puede parecer más nostalgia de tiempos pasados. Pero lo que admiro de la lista es precisamente lo sencilla que es, lo desprovista de adornos y egocentrismo que está y, a pesar de sus nueve décadas de existencia, lo relevante que sigue siendo para los objetivos del periodismo moderno.

Principio n.° 1: La primera misión de un periódico es decir la verdad, tan fielmente como sea posible.

Principio n.° 2: El periódico debe decir TODA la verdad, en la medida de lo posible, sobre los asuntos importantes de Estados Unidos y del mundo.

No hay que caer en la superficialidad del “mi verdad”. Hay una verdad real y debemos decirla; esa es la misión del periodista. Pero ese celo conlleva una humildad inherente, plasmada en las últimas ocho palabras del primer principio de Meyer. La verdad es esquiva. Podemos rodearla y acercarnos cada vez más, pero puede que nunca la comprendamos por completo. Los hallazgos del periodismo son necesariamente incompletos, un hecho que debería inspirar nuestros esfuerzos y limitar nuestra certeza. Siempre hay más en la historia.

Ese “TODA” en mayúsculas del segundo principio combina ambición con imparcialidad: no significa simplemente que debamos informar sobre todo tipo de temas, sino que debemos informar sobre cada historia desde cada perspectiva relevante. Luego, tras una mayor modestia obstinada (“en la medida en que pueda aprenderla”), se hace un llamado a ejercer juicio sobre lo que es noticia (“asuntos importantes”), solo para terminar de nuevo en la ambición, con el imperativo de cubrir no solo nuestro país, sino el mundo. Gran parte de este principio se ve socavado por la decisión de reducir la cobertura que The Post hace de “Estados Unidos y el mundo”.

Principio n.° 3: Como divulgador de noticias, el periódico observará la decencia que le son obligatorias a cada persona en privado.

Principio n.° 4: Lo que publique debe ser lectura apropiada tanto para jóvenes como para mayores.

Para mí, el tercer principio no se limita a evitar el lenguaje grosero o los temas indecentes; en cambio, me detengo en la palabra “privado”. Al escribir, ¿me expreso con la decencia y la consideración que esperaría en conversaciones privadas, cara a cara? ¿O dejo que el poder y la distancia de la pluma —o del micrófono o de la cámara— relajen mis estándares? Cuando leo el cuarto principio, pienso en mis propios hijos. No tenía hijos cuando me uní al Post; ahora tengo tres. ¿Los haré sentir orgullosos con lo que escribo y mi forma de trabajar? ¿Será mi periodismo relevante para sus desafíos, sus vidas? Esa relevancia también puede hacer que algo sea “lectura apropiada”.

N.° 5: El deber del periódico es con sus lectores y con el público en general, y no con los intereses privados de sus dueños.

N.º 6: En la búsqueda de la verdad, el periódico estará dispuesto a sacrificar su patrimonio material, si ello fuera necesario para el bien público.

Esuve presente en el edificio del Post el 5 de agosto de 2013, cuando Don Graham y Katharine Weymouth, editora y sobrina de Don, nos anunciaron que venderían el periódico a Bezos. Algunos empleados estaban llorando; la mayoría parecíamos estar en shock. Pero me animó la carta de Bezos al personal ese día. «El deber del periódico seguirá siendo para con sus lectores y no para con los intereses privados de sus dueños», dijo.

Aunque no invocó explícitamente los principios Meyer, esta fue una referencia casi textual al n.º 5. Bezos parecía haber investigado y entendía la esencia del Post. El nuevo dueño también dijo que tendría «la valentía de decir: sigan la historia, cueste lo que cueste». Esto parecía una afirmación del sexto principio: buscar la verdad incluso si el coste en nuestra fortuna material fuera elevado.

No pretendo tener una solución sencilla —ni ninguna, de hecho— para los desafíos comerciales que aquejan a los medios de comunicación estadounidenses, ni creo que, solo porque Bezos sea rico, esté obligado a subvencionar a The Post a perpetuidad. Sin embargo, a pesar de la preocupación de la dirección por las crecientes pérdidas de The Post, me cuesta imaginar que las preocupaciones económicas sean la única razón para eliminar más de un tercio de la redacción del Post, además de los recortes previos de los últimos años. El fin de semana pasado vi el documental “Melania”, en el que, según se informa, Amazon invirtió 75 millones de dólares en total, lo que incluye un considerable presupuesto de promoción. Basándome en ese visionado, solo puedo concluir que obtener beneficios con un producto de calidad no siempre es la principal motivación de Bezos. En esa carta al personal de The Post en 2013, Bezos citó “el gobierno, los líderes locales, las inauguraciones de restaurantes, las tropas scout, las empresas, las organizaciones benéficas, los gobernadores y los deportes” como áreas importantes de cobertura para el periódico; muchas de las mismas áreas que ahora se están cerrando o reduciendo drásticamente.

Los tiempos cambian, por supuesto, al igual que las preferencias de los consumidores de noticias. Pero según el Principio n.° 6, o bien el periódico ya no está dispuesto a sacrificar su fortuna material, o bien la interpretación del propietario del bien público ha cambiado drásticamente.

Aún conservo la portada de The Washington Post del 6 de agosto de 2013, con la noticia desprovista de contenido en las seis columnas: “Grahams venderá The Post”. El artículo sobre Bezos se titulaba “El director ejecutivo es conocido por su paciencia”.

La paciencia de Bezos parece haberse agotado.

Principio Nº 7: El periódico no debe ser aliado de ningún interés especial, sino que debe ser justo, libre y sano en su visión de los asuntos públicos y de los hombres públicos.

Apenas unos días antes de las elecciones presidenciales de 2024, Bezos decidió cancelar un respaldo a Kamala Harris, la candidata demócrata. La decisión, según Will Lewis, editor del Post, fue “una declaración de apoyo a la capacidad de nuestros lectores para formarse sus propias opiniones”.

Sí, supongo que se podría interpretar como una reafirmación de este último principio de Meyer, un esfuerzo por mantener la independencia del periódico. Pero esa conclusión se vuelve menos sostenible dado el apoyo de Bezos al presidente Trump, incluyendo una donación de un millón de dólares al fondo de su investidura, la presencia de Amazon entre los donantes del proyecto del salón de baile de la Casa Blanca y la posición privilegiada de Bezos en la juramentación de Trump en la Rotonda del Capitolio el 20 de enero de 2025. Ya sea por convicción o por conveniencia, la opinión favorable de Bezos sobre este hombre público es bastante clara.

Una ex colega del Post, Ashley Parker, escribió en The Atlantic esta semana sobre “El asesinato del Washington Post”. Aquí, intento escribir una elegía por el difunto. Temo que sin la sólida cobertura del Post a la que suelo recurrir primero —libros, deportes locales, noticias internacionales, una página editorial variada y vibrante—, The Post se vuelva irreconocible para mí. Es una sensación extraña extrañar un lugar que está dejando de existir, al menos como lo conocí.

Espero que The Post perdure, incluso prospere, como empresa, pero me preocupa que lo haga a costa de su esencia, su corazón, su núcleo. Como dijo el propio Bezos hace una década, eso sería una locura. Pero también podría ser tentador. Si algo hemos aprendido durante la profundización de la lucha política en Estados Unidos, es que los principios institucionales —esas tan lamentadas “normas”— importan más cuando se ven cuestionados. Es fácil mantenerse fiel a los valores en tiempos de bonanza. Las barreras son especialmente valiosas cuando algo se opone a ellas.

En sus memorias de 1997, “Historia Personal”, Katharine Graham, la editora que dirigió The Post durante los Papeles del Pentágono y el Watergate, escribió que los siete principios de su padre “eran el corazón y el alma de sus convicciones, pero el desafío era cómo llevarlos a la práctica”. Esa es la clave de los principios. ¿Cómo los desmontamos y los ponemos en el modelo de negocio, en el periódico y en manos de los lectores, y nos aseguramos de hacerlo a diario?

Entiendo que la compasión de alguien que ya dejó el periódico puede ser considerada compasión desde la comodidad de un lugar, así que permítanme concluir con el consejo más práctico que recibí cuando me uní al Post en 2005. Fue cortesía de Steve Pearlstein, un brillante y directo columnista de negocios a quien edité al principio de mi carrera.

Si tuviera una larga carrera en el Post, me dijo Pearlstein, tendría todo tipo de jefes y editores en diferentes momentos. Y claro, esas personas supervisarían mi trabajo, realizarían mis evaluaciones de desempeño y aprobarían mis horarios de vacaciones. Pero realmente no trabajaría para ninguno de ellos. Tú trabajas para el Washington Post, me dijo. Tus responsabilidades y deberes son para con la institución y los principios que esta debe defender.

En el Washington Post, esos principios siempre han estado ahí, en la pared.

© 2026, The Washington Post.