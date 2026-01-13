Trump dice que Renee Good fue 'irrespetuosa' con las fuerzas del orden

El presidente ha dado a entender que la mujer, que murió abatida a tiros a manos de un agente del ICE, tuvo un comportamiento cuestionable.

El presidente Donald Trump ha añadido otra justificación para el episodio mortal en el que Renee Good murió abatida a tiros por un agente del ICE en Minnesota: se comportó mal.

"Como mínimo, esa mujer fue muy muy irrespetuosa con las fuerzas del orden", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One el domingo por la noche.

En los días transcurridos desde que Good, de 37 años, fue abatida a tiros por Jonathan Ross, agente del ICE, los funcionarios del gobierno de Trump han utilizado diversos argumentos para tratar de justificar el episodio. Lo han calificado de acto de defensa propia, y Trump ha afirmado falsamente que Good "atropelló" al agente. JD Vance, el vicepresidente, ha argumentado que Ross tiene "inmunidad absoluta".

Aunque Trump sigue afirmando que el agente del ICE actuó en defensa propia, sus comentarios más recientes dan a entender que la falta de respeto a las fuerzas del orden podría contribuir a justificar la muerte. Los comentarios plantean serias dudas sobre el uso de la fuerza por parte de quienes llevan a cabo las medidas represivas de Trump contra la migración, y subrayan hasta qué punto el impulso del presidente es condenar todo lo que hacen sus críticos y defender las acciones de sus partidarios.

Cuando un periodista le preguntó si creía que era necesaria la fuerza letal en este caso, Trump dijo: "Fue una gran falta de respeto a las fuerzas del orden. La mujer y su amiga fueron muy irrespetuosas con las fuerzas del orden".

El gobierno federal ha defendido las acciones del agente como legítimas y necesarias, mientras que las autoridades locales han rechazado esa versión. Trump se refirió a un "crujido" que oyó en los videos de los disparos para apoyar su afirmación de que el agente del ICE estaba en peligro.

"Parece que la idea general es controlar la narrativa e insinuar a la opinión pública que ella estaba equivocada y ellos tenían razón", dijo Barbara McQuade, exfiscala de Estados Unidos y profesora de derecho en la Universidad de Míchigan. "Y también, creo, para enviar el mensaje de que el público tiene que obedecer a las fuerzas del orden en la calle, y para intimidar a los manifestantes".

Y añadió: "Si la gente tiene miedo de que le disparen o la detengan por observar o protestar pacíficamente, o incluso por hablar de más, creo que la idea es que eso hará que la gente se autocensure o atempere su comportamiento, que se quede en casa".

Mike Fox, miembro del Proyecto de Justicia Penal del Instituto Cato, dijo que aunque fuera cierta la acusación de Trump de que Good era una "agitadora profesional", eso no justificaría su asesinato.

"Hasta donde yo sé, no son agitadores profesionales", dijo Fox. "No es más que una mujer local que vivía en la comunidad. Pero eso no importa, ¿verdad? No puedes matar a alguien porque tenga una conducta con la que no estés de acuerdo o que te parezca desagradable o deplorable. Si los policías pudieran matar a la gente cada vez que se sienten molestos o frustrados, Dios mío, tendríamos problemas".

En los momentos previos a los disparos del miércoles en Mineápolis, Good le dice al agente que no está enfadada con él, y Ross empieza a rodear su vehículo. Ella da marcha atrás cuando él cruza por delante del todoterreno, luego empieza a avanzar y gira a la derecha. Ross está cerca del faro izquierdo cuando realiza tres disparos, que resultaron en la muerte de Good.

Una investigación del Wall Street Journal reveló que la muerte de Good fue una de 13 incidencias en las que agentes federales de inmigración han utilizado la fuerza letal contra civiles en vehículos desde julio.

A bordo del Air Force One, Trump dijo que los agentes del ICE se han enfrentado a sus propias dificultades.

"Estas personas han sido acosadas y amenazadas todos los días", dijo el presidente. "Tenían bandas tocando para que no pudieran dormir en el hotel. Veo lo que les están haciendo. Los amenazan constantemente".

Al igual que Trump, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió el lunes las acciones del ICE, y denostó a los manifestantes que se oponen a la actuación de los agentes.

"Este gobierno seguirá apoyando incondicionalmente a los valientes hombres y mujeres del ICE, incluido ese agente de Mineápolis que actuó de forma absolutamente justificada al utilizar la defensa propia contra una lunática que forma parte de un grupo, un grupo organizado, para interponerse e impedir las operaciones de las fuerzas del orden", dijo Leavitt.

Vanita Gupta, exfiscala general adjunta que supervisó tanto la división de derechos civiles, con facultad de procesar a los agentes federales, como la división civil, que puede defenderlos, calificó de "sin precedentes" la prisa del gobierno por descalificar a Good.

"Ser 'irrespetuosa' no justifica el uso de la fuerza letal", dijo Gupta. "Los esfuerzos públicos inmediatos de la Casa Blanca por dar la vuelta a los hechos, entre ellos denostar a la víctima, no cambian la ley federal".

Jamie Raskin, congresista por Maryland y principal demócrata en el Comité Judicial, contrastó el trato dado por Trump a Good con los elogios y apoyo que el presidente brindó a los cientos de alborotadores que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021 y atacaron a la policía.

El 6 de enero de este año, el gobierno de Trump publicó una página en su sitio web en la que acusaba a la policía del Capitolio de instigar el motín y decía que un alborotador pro-Trump al que la policía mató durante el tumulto había sido "asesinado".

"Trump acaba de indultar a casi 1600 insurrectos", dijo Raskin, "cientos de los cuales atacaron violentamente a agentes de policía y les llamaron de todo, desde traidores hasta cerdos y epítetos racistas, y se burlaron de ellos sin piedad y los difamaron durante horas". Añadió que "la muy dudosa caracterización de Donald Trump de que Renee Good fue irrespetuosa no solo es sospechosa desde el punto de vista de los hechos, sino que es jurídicamente irrelevante".

"La policía no tiene derecho a disparar a la gente en la cabeza porque considere que ha actuado de forma irrespetuosa", dijo Raskin. "Ese criterio jurídico habría conducido a una matanza el 6 de enero".

Luke Broadwater cubre la Casa Blanca para el Times.

Katie Rogers es corresponsal del Times para la Casa Blanca y reporta sobre el presidente Trump.