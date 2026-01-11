Trump es el terremoto político que sacude América Latina

Donald Trump, presidente de EEUU

Cuando amaneció el 3 de enero, WhatsApp ya se había llenado de mensajes frenéticos de jefes de Estado de toda América Latina, que se debatían sobre cómo responder al que quizá sea el mayor acontecimiento político de la región en décadas.

Era lo que algunos habían deseado y otros habían temido: Estados Unidos acababa de irrumpir en Venezuela y capturar a su presidente.

Las respuestas pusieron de manifiesto las líneas divisorias que ya estaban fracturando a América Latina.

Las tres naciones más grandes de la región —Brasil, México y Colombia, todas ellas gobernadas por izquierdistas— criticaron la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos con diversos grados de indignación y diplomacia.

Una lista cada vez mayor de países de derecha, entre ellos Argentina, El Salvador y Ecuador, aplaudieron al presidente Trump.

Y un grupo de naciones más pequeñas, como Guatemala y Perú, mantuvieron un perfil bajo para que Washington no se diera cuenta.

Seguidores de Maduro piden la liberación del ex dictador venezolano (REUTERS/Fausto Torrealba)

Las reacciones divergentes muestran cómo la administración Trump, cada vez más agresiva, está alterando la política de América Latina. Aunque sus respuestas públicas pueden ser diferentes, todos parecen compartir un objetivo común en una nueva era de intervencionismo estadounidense: la autopreservación.

“Todos los países están tratando de evitar un conflicto con Trump”, dijo Jorge G. Castañeda, exministro de Relaciones Exteriores de México.

Trump ha dejado muy claro que quiere controlar América, afirmando explícitamente que “el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado”.

Una mirada a los cuatro países más grandes de América Latina muestra la nueva presión que Trump está ejerciendo sobre la región, así como los límites con los que se está encontrando.

México

Pocos líderes extranjeros están tan expuestos a las exigencias de Trump como la presidenta Claudia Sheinbaum de México.

Para satisfacerlas, su Gobierno se ha enfrentado a los cárteles de la droga, ha intensificado la vigilancia en la frontera y ha impuesto aranceles de hasta el 50 % a muchos productos chinos.

A cambio, Trump dice que le gusta, aunque sigue amenazando con ataques unilaterales dentro de su país. El jueves, Trump pareció pasar de la retórica a los planes. “Vamos a empezar ahora a golpear en tierra con respecto a los cárteles”, dijo a Fox News. “Los cárteles están controlando México”.

Esa promesa, días después de que aviones estadounidenses bombardearan Venezuela, apretó el cerco sobre Sheinbaum. Sheinbaum, por su parte, ha ofrecido una reacción bastante cautelosa con respecto a Venezuela.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum (EFE/David Guzmán)

Sheinbaum ha rechazado categóricamente la acción militar estadounidense dentro de otros países, especialmente el suyo, pero sus respuestas sobre Venezuela han sido cuidadosamente redactadas. “La intervención nunca ha traído la democracia, nunca ha generado prosperidad y nunca ha creado una estabilidad duradera”, declaró el lunes.

Para evitar antagonizar a Trump y a Estados Unidos, el mayor socio comercial de su país con diferencia, Sheinbaum también se ha mostrado cautelosa a la hora de vincular a México de forma demasiado contundente a las condenas mundiales del ataque a Venezuela, según un alto funcionario mexicano que habló bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones privadas.

Aunque aceptó firmar un rechazo conjunto a la acción de Estados Unidos —junto con Brasil, Colombia, Chile, Uruguay y España—, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México no lo hizo público. Esa declaración de 280 palabras también evitó mencionar a Estados Unidos por su nombre.

Después de que Sheinbaum hablara con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil el jueves, el líder brasileño publicó que los dos líderes “repudian los ataques”. Sheinbaum no publicó nada.

Luego, el viernes, la líder interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habló con Lula y con el presidente Gustavo Petro de Colombia. Pero Sheinbaum no habló con ella, dijo el funcionario mexicano.

En cambio, su Gobierno está cada vez más preocupado por los ataques estadounidenses en su territorio y se centra en tratar de prevenirlos golpeando más duramente a los cárteles y profundizando la colaboración en materia de seguridad con Estados Unidos, dijo el funcionario mexicano.

Trump y Lula mantuvieron una reunión bilateral el pasado mes de octubre en el marco de la cumbre de la ASEAN, en Malasia (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Brasil

Lula tiene más libertad para plantar cara a Estados Unidos.

Cuando Trump impuso aranceles elevados a Brasil para intentar frustrar el proceso penal contra un aliado, el expresidente Jair Bolsonaro, Lula denunció la injerencia en el sistema judicial brasileño y se mantuvo firme.

Quizás sorprendentemente, Lula salió ganando: Bolsonaro fue a la cárcel; Lula consiguió una reunión amistosa con Trump; y Trump retiró los aranceles.

Pero Brasil no es México. La rebeldía de Lula es posible en gran parte gracias al tamaño de Brasil, su distancia con respecto a Estados Unidos y, lo que es más importante, su enorme relación económica con China. El comercio de Brasil con China duplica aproximadamente su comercio con Estados Unidos.

El viernes, Lula obtuvo aún más influencia: Brasil fue uno de los cuatro países sudamericanos que lograron un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.

Lula también ha descubierto que plantar cara a Washington es una buena estrategia política en su país. Su popularidad aumentó durante su enfrentamiento y ahora es el favorito para ganar un cuarto mandato este año.

Así que cuando Estados Unidos atacó a Venezuela, Lula emitió una de las reprimendas más claras, calificándolo de “otro precedente extremadamente peligroso”.

Al mismo tiempo, Lula también ha sido diplomático. Una nueva y dura lucha con Trump, especialmente para defender a un autócrata impopular como Maduro, es arriesgada para su campaña presidencial, sobre todo teniendo en cuenta la energía de la derecha brasileña, favorable a Trump. Aunque se ha pronunciado al respecto, Lula ha evitado en gran medida mencionar a Trump.

“Por supuesto que queremos tener buenas relaciones con Estados Unidos. Es un país muy importante en todos los sentidos. Pero no hay forma de evitar condenar esta acción”, dijo Celso Amorim, asesor jefe de política exterior de Lula, en una entrevista.

Antes del ataque a Venezuela, “las cosas iban por buen camino”, añadió, refiriéndose a la relación entre Estados Unidos y Brasil. “Sigo esperando que eso sea posible”.

Como estadista veterano de América Latina, Lula ha intentado calmar las tensiones entre bastidores. En una llamada el jueves, Lula y Petro, de Colombia, discutieron la creación de una especie de coalición diplomática contra las intervenciones de Trump, con la esperanza de obtener el apoyo de México, Chile, Francia y España. Pero la idea era preliminar, según una persona presente en la conversación.

Petro y Trump mantuvieron una conversación telefónica tras la captura de Maduro (EFE/ Doug Mills)

Colombia

Petro había sido mucho menos diplomático al principio.

Tras la captura de Maduro, publicó incesantemente en Internet, discutiendo con Elon Musk, compartiendo fotos espeluznantes de lo que parecía ser una víctima y diciendo: “Latinoamérica debe emanciparse de nuevo”.

Trump, que ya había puesto en su punto de mira a Petro, endureció sus amenazas. Llamó a Petro “hombre enfermo”, lo acusó de traficar con cocaína y dijo que “no va a durar mucho tiempo”. Cuando se le preguntó si estaba considerando una acción militar contra Colombia, respondió: “Me parece bien”.

Esto desencadenó una crisis inmediata. Petro pidió a los colombianos que salieran a las calles y dijo que él mismo tomaría las armas. El Gobierno reforzó su seguridad personal.

Entonces, de repente, los dos líderes parecieron reconciliarse.

En una llamada de casi una hora el miércoles, mediada en parte por el senador Rand Paul, un republicano de Kentucky receloso de las guerras en el extranjero, el Sr. Petro habló durante la mayor parte del tiempo y se comprometió a luchar contra los cárteles de la droga. “Aprecié su llamada y su tono”, escribió Trump en Internet. Acordaron reunirse pronto.

No era el primer gesto de conciliación de Petro. Ha continuado la estrecha coordinación de Colombia con las autoridades estadounidenses contra el narcotráfico, incluyendo el aumento de la erradicación de los cultivos de coca, a pesar de que en su día se opuso a esta política.

Él también tiene realidades políticas. Mientras que Petro está limitado a un solo mandato, su sucesor, elegido por él mismo, se presenta a las elecciones de mayo, y los colombianos quieren llevarse bien con Trump para evitar más aranceles o un ataque.

Milei destacó el operativo de EEUU en el que fue capturado Nicolás Maduro (REUTERS/Jonathan Ernst)

Argentina

Argentina estuvo en su día tan sumida en la crisis financiera que apenas tenía peso en la escena internacional. Trump ha contribuido a cambiar esa situación.

El presidente Javier Milei se ha convertido en el aliado más entusiasta de Trump en la región y, por extensión, en el líder de la derecha latinoamericana.

Sus esfuerzos han dado sus frutos. Cuando Milei se enfrentaba a una crisis económica y política el año pasado, Trump le lanzó un salvavidas de 20 000 millones de dólares. Uno de los objetivos era ayudar a Milei a hacerse con el control del Congreso argentino en las elecciones de mitad de mandato. Funcionó. (También enriqueció a los aliados de Trump).

Esa ayuda ha venido acompañada de condiciones. Argentina ha aceptado los cambios que Washington ha solicitado, entre ellos los relativos a la propiedad intelectual y la apertura de sus minerales críticos. La aceptación de la influencia estadounidense por parte de Milei también ha enfurecido a muchos argentinos.

Pero en el frente internacional, Milei se encuentra en una posición relativamente cómoda. Mientras que otras naciones latinoamericanas están siendo amenazadas con el uso de la fuerza, Milei está siendo elogiado. El presidente argentino «sigue cumpliendo con toda su fuerza», escribió el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en Internet el viernes.

También están surgiendo más aliados. Impulsados por la preocupación por la inseguridad y por la influencia de Trump, Chile, Bolivia y Honduras se han inclinado hacia la derecha en los últimos meses. Y este año, Brasil, Colombia y Perú podrían seguirles, lo que daría a Trump líderes afines en toda América.

© The New York Times 2025.