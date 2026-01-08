El conjunto deportivo de Maduro estaba destinado a convertirse en un meme

Cuando el presidente Trump compartió una foto no verificada de Nicolás Maduro bajo custodia de EE. UU., un rincón de internet siguió un manual conocido para las imágenes noticiosas: hablar de la ropa.

Es una imagen impactante, aunque no verificada.

La foto recortada, compartida por el presidente Donald Trump en la red Truth Social el sábado, muestra a Nicolás Maduro, el depuesto presidente venezolano, de camino a Estados Unidos en un buque de guerra. Aparece con los ojos vendados, los oídos tapados por unos auriculares para cancelación de ruido y luce un conjunto deportivo gris de Nike. A pesar de la gravedad y la conmoción de ver a un dirigente extranjero en estas circunstancias, algunas personas en internet han dejado de lado la política y han aprovechado la imagen para hablar de la ropa.

"Algunos acontecimientos mundiales pueden ser tan sísmicos y cambiar tanto los paradigmas que una forma inmediata de abordarlos es el humor negro de los memes", dijo James Harris, copresentador de Throwing Fits, un popular pódcast sobre moda masculina, que publicó un meme de Maduro con el conjunto deportivo en su página de Instagram. La publicación tuvo más de 50.000 "me gusta" y 200 comentarios.

Los memes relacionados con la moda son una forma "compartible y no partidista" de participar en el debate, dijo Jamie Cohen, profesor asociado de estudios de medios de comunicación en el Queens College de Nueva York. Predijo que podríamos esperar que en el próximo Halloween se vieran disfraces del conjunto deportivo de Maduro, aunque para ese entonces la referencia ya será muy vieja.

"Estamos tremendamente abrumados por todo lo que ocurre a la vez, y estos memes son la forma más cómoda" para participar, dijo. Dicho de otro modo: es más fácil comentar la ropa que enfrentarse a las implicaciones geopolíticas.

El conjunto Nike Tech específico que aparece en la imagen de Maduro tiene su propio significado cultural, sobre todo para los hombres más jóvenes del mundo de la música y los deportes. Ha sido el uniforme de raperos como Central Cee, estrellas del baloncesto como Kevin Durant y equipos de fútbol como el FC Barcelona. En ciudades como Nueva York, el conjunto de forro polar es un uniforme no oficial para ir a la tienda de la esquina y al gimnasio.

Y, en un giro de la sincronicidad de internet, esta imagen de Maduro aterrizó en un momento en el que el forro polar Tech Fleece es un meme en sí mismo: a partir de noviembre, los jóvenes publicaron en internet que habían cambiado sus conjuntos deportivos de poliéster por suéteres con cierre de estilo informal aunque aptos para la oficina. Se suponía que esta evolución representaba un cambio de la ropa deportiva juvenil a ropa más profesional, un símbolo de que el usuario había madurado y se había convertido en un adulto serio.

"Se desconocen las implicaciones de esta imagen y de este incidente", dijo Harris. "Pero lo que es obvio es que ver a un líder mundial con un atuendo que normalmente se asocia con niños pequeños es impactante y raro".

"Su informalidad no concuerda con su imagen", dijo Steve Rathje, profesor adjunto entrante de la Universidad Carnegie Mellon, quien investiga las interacciones entre humanos y computadoras. Añadió que "no todos los días" vemos a un líder mundial vestido así.

"Lo que es novedoso a menudo se convierte en viral, y sin duda este es un acontecimiento novedoso e inesperado", dijo Rathje. "Y el conjunto deportivo añade peculiaridad a todo el acontecimiento".

En la era de las redes sociales, los acontecimientos mundiales suelen metabolizarse rápidamente como oportunidades para conseguir participación y reacciones. A menudo, esa atención se centra en la ropa, que constituye una forma irónica y consciente de analizar a un personaje público, sin entrar en los aspectos menos detallados de su historia.

Tomemos, por ejemplo, la obsesiva discusión online sobre el aspecto y el atuendo de Luigi Mangione, pese a que está acusado de dispararle mortalmente al ejecutivo de UnitedHealthcare Brian Thompson en 2024. O cómo, tras la publicación el mes pasado de los archivos gubernamentales relacionados con el financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein, algunos en el mundo de la moda observaron que el sentido de la moda del delincuente sexual convicto recordaba a un anuncio de Ralph Lauren. En Reddit proliferaron los hilos que intentaban identificar la marca de su ropa, y en septiembre, una tienda de ropa de Miami vendió lo que afirmaba que era uno de los suéteres con monograma de Epstein por 11.000 dólares.

Aunque durante el fin de semana circularon otras imágenes de Maduro (incluida una que lo presentaba con un traje formal flanqueado por dos soldados estadounidenses, que fue rápidamente desmentida como creada por inteligencia artificial), la imagen del conjunto deportivo es la que ha llegado más lejos. Los datos de Google Trends indican que las búsquedas de Nike Tech se dispararon durante el fin de semana cuando circuló la imagen de Maduro. En el sitio web de Nike, los modelos similares de la sudadera con cierre cuestan 140 dólares, mientras que unos pantalones similares cuestan 120 dólares. El sitio web de Nike señala que sus pantalones de Tech Fleece "ofrecen una confortable calidez y comodidad hechas con nuestro forro polar de primera calidad y ligero". Un representante de Nike declinó hacer comentarios sobre el tema.

En el sitio web de Nike, los comentarios de los clientes sobre los productos Tech Fleece parecían aludir a la extradición de Maduro. "¡Símbolo de libertad! Viva Venezuela!", decía una reseña de su chaqueta con cierre. Otra, del domingo, mencionaba la operación Absolute Resolve, la misión estadounidense para detener a Maduro, y añadía: "Tech Fleece es muy cómoda". Otra reseña del sábado decía: "Es muy cómodo para vuelos largos". No estaba claro si se refería a Maduro.

Jacob Gallagher es un reportero del Times que cubre moda y estilo.