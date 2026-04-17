¿Cómo puedo quitar las asperezas de mis pies?

P: Tengo callosidades en las puntas de los dedos de los pies y en los talones. ¿Cómo puedo deshacerme de ellas?

Andar descalzo por la casa, correr distancias largas, llevar zapatos demasiado apretados (o demasiado holgados). Todo esto puede generar fricción en la piel que, con el tiempo, puede provocar callosidades.

Estas manchas gruesas y ásperas son "la defensa natural de tu piel" contra las rozaduras y la irritación, dijo Sari Priesand, podóloga de la Universidad de Salud de Míchigan. "La piel se engrosa como respuesta", dijo, al crear una capa dura que la protege de daños mayores.

Las callosidades pueden aparecer durante todo el año, dijo Priesand, pero es posible que las notes más durante los meses más cálidos, cuando estás descalzo o llevas calzado con menos sujeción, como las sandalias. Además, la gente suele ser más activa en verano.

Los callos no siempre son motivo de preocupación. Pero si se vuelven demasiado gruesos, pueden doler o incluso agrietarse, lo que deja la piel vulnerable a las infecciones. Y a algunas personas les parecen antiestéticos.

La buena noticia, dijeron los expertos, es que eliminar y prevenir las callosidades es bastante sencillo.

La dura verdad sobre los callos

Según Jacob Beer, dermatólogo de West Palm Beach, Florida, las callosidades pueden formarse en cualquier parte del cuerpo que sufra presión o fricción con regularidad. Esto incluye las plantas de los pies, los talones y las partes inferior y lateral de los dedos. También son frecuentes en las manos: los golfistas, los levantadores de pesas y los gimnastas las tienen con frecuencia. Las personas que tienen los pies o los dedos de los pies de forma irregular, como los que tienen juanetes, dedos en martillo o pies planos, también los tienen a menudo.

Las callosidades aparecen como zonas de piel engrosadas, de color amarillento o blanquecino, que se sienten ásperas, dijo Chang Son, dermatólogo de Nueva York.

Normalmente no provocan dolor, pero si la piel se engrosa demasiado, pueden volverse sensibles e incómodas al ejercer presión sobre ellas, dijo. A veces, esto puede hacer que camines de forma irregular.

A menudo se confunden los callos con los helomas, dijo Son. Aunque ambas son zonas endurecidas de la piel que se forman como defensa contra la fricción, los helomas suelen ser más pequeños, más redondeados, más dolorosos y tienen centros profundos y duros, dijo Priesand. Los callos suelen ser más planas y abarcan una zona más amplia, explicó.

Cómo tratar y prevenir las callosidades en los pies

Para prevenir las callosidades, usa zapatos que te queden bien, que te den apoyo y que no rocen ni presionen zonas específicas del pie, dijo Beer. Esto puede incluir evitar los tacones altos o el calzado demasiado apretado o con puntera estrecha, así como los calcetines que resbalan o se amontonan en el zapato. Colocar una plantilla ortopédica puede ayudar a mejorar el ajuste del calzado y añadir sujeción.

Evita andar descalzo, tanto dentro como fuera de casa, añadió Priesand. Cuando estés dentro, puedes llevar calzado de interior, como zuecos o zapatillas de apoyo. Llevar calcetines es mejor que andar descalzo, dijo, pero no suele bastar para prevenir por completo las callosidades.

Aplicar almohadillas --pequeños cojinetes redondos, blandos y adhesivos-- en las zonas propensas a las callosidades también puede reducir la fricción, dijo Son. Y humectar los pies a diario puede ayudar a prevenir la acumulación de piel engrosada, manteniéndolos hidratados, dijo.

Si una callosidad se vuelve molesta, normalmente puedes deshacerte de ella en un plazo de dos a cuatro semanas, dijo Beer.

Quita un poco de la piel endurecida limando suavemente la callosidad con una piedra pómez o una lima de uñas, dijeron los expertos. Remojar primero los pies, o darse una ducha o un baño, ablandará la piel, facilitando la eliminación de las callosidades, dijo Priesand.

El objetivo es alisar la zona, no "arrancar toda la piel posible", lo que puede causar dolor o hemorragia, dijo Beer. Evita las limas que parecen ralladores de queso, pueden cortarte los pies y aumentar el riesgo de infección, añadió Priesand.

Si tienes diabetes o neuropatía general en los pies, habla con tu médico antes de limar una callosidad, ya que la falta de sensibilidad durante el limado podría provocar lesiones, dijo Beer.

Después, hidrata los pies con una loción que contenga el principio activo urea, dijo Son, que ayuda a descomponer la capa externa de la piel y suaviza las zonas ásperas. Elige cremas hidratantes con entre un 10 y un 40 por ciento de urea, dijo Beer. Estos productos están disponibles en farmacias y en tiendas en línea, dijo Priesand. Sugirió ponerse calcetines después para retener la humedad.

Los exfoliantes para pies, algunos de los cuales contienen ácido salicílico, afirman eliminar la piel muerta y áspera. Pero lo más probable es que no eliminen las callosidades gruesas, dijo Son. Los exfoliantes para los pies suelen eliminar solo la capa más externa de la piel y a menudo contienen alcohol, que puede ser resecante e irritante y empeorar los callos, añadió Beer.

Y aunque las pedicuras suaves pueden ayudar, cualquier raspado demasiado agresivo puede aumentar la probabilidad de lesiones, cicatrices o infecciones, dijo Son, así que actúa con precaución.

Cuándo acudir al médico

Si estos métodos no te ayudan o la callosidad se vuelve más gruesa o dolorosa, acude a un dermatólogo o a un podólogo. Los médicos pueden utilizar una cuchilla quirúrgica para reducir los callos, dijo Priesand.

También pueden diagnosticar la mancha como otra cosa; Son dijo que las callosidades pueden confundirse con helomas, verrugas o incluso cáncer de piel.