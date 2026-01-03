El círculo cercano de Maduro habría sobrevivido a los ataques de EE. UU.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez, siguiente en la línea de sucesión, y otros altos cargos venezolanos, emitieron declaraciones desafiantes tras la captura de Maduro.

Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores. Pero el sábado por la mañana el círculo cercano de Maduro parecía haber sobrevivido a los ataques estadounidenses contra el país, aunque no estaba claro de inmediato quién ostentaba el poder.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, la siguiente en la línea de sucesión presidencial, figuraba entre los funcionarios venezolanos que hicieron declaraciones o apariciones públicas tras los ataques estadounidenses contra objetivos en el país.

Aunque circularon informes de que Rodríguez se encontraba en Rusia en el momento de los ataques, Rodríguez se encuentra en Caracas, según tres personas cercanas a ella. Los medios de comunicación estatales rusos también negaron las informaciones de que se encontrara en Moscú.

Otros altos cargos aliados de Maduro que al parecer sobrevivieron a los ataques fueron Vladimir Padrino López, ministro de Defensa y militar de mayor rango de Venezuela, y Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores y uno de los principales operadores de Maduro.

La supervivencia de estos funcionarios sugiere que el gobierno de Venezuela sigue funcionando, al menos de forma inestable, en las horas posteriores a que Maduro y la primera dama fueran apresados y sacados del país.

Si el círculo íntimo de Maduro permanece intacto y al timón de las instituciones de Venezuela, eso también plantea interrogantes sobre lo que ocurrirá a continuación.

Una simulación militar de guerra llevada a cabo en el primer mandato del presidente Trump evaluó lo que podría suceder si se derrocara a Maduro, pronosticando caóticas luchas de poder en las que unidades militares, facciones políticas rivales y grupos guerrilleros se disputarían el control del país.

No está claro cómo influirá la intervención en las ambiciones de la oposición venezolana de ejercer el poder. Edmundo González, diplomático retirado, es considerado vencedor legítimo, por un amplio margen, de las elecciones presidenciales de 2024.

Al no poder tomar posesión tras las votaciones, González huyó a España, cediendo el protagonismo a María Corina Machado, la líder de la oposición que tenía prohibido postularse y que recibió el Premio Nobel de la Paz 2025.

Trump pareció vacilar a la hora de respaldar a Machado.

"Bueno, tenemos que examinarlo ahora mismo", dijo en Fox News el sábado por la mañana cuando le preguntaron si la apoyaría. "Tienen una vicepresidenta, como sabes. Quiero decir, no sé qué tipo de elecciones fueron esas, pero, ya sabes, la elección de Maduro fue una vergüenza".

Trump también insinuó que su gobierno seguiría atacando a los funcionarios del gobierno venezolano si se ponen del lado de Maduro.

"Si se mantienen leales, el futuro es muy malo, muy malo para ellos", dijo.

A su vez, en un mensaje telefónico en la televisión estatal, Rodríguez, la vicepresidenta, aludió a lo que describió como "instrucciones" de Maduro, y llamó al pueblo y a las fuerzas armadas a defender a Venezuela.

Rodríguez también exigió a Trump que aportara pruebas de que Maduro está vivo y condenó la intervención estadounidense como un acto de "agresión militar" que violaba la soberanía del país.

Educada en parte en Francia, Rodríguez encabezó una reforma favorable al mercado que había dado, antes de la campaña militar estadounidense dirigida contra Maduro, una apariencia de estabilidad económica de Venezuela tras un prolongado colapso.

Su hermano mayor, Jorge Rodríguez, otro miembro del círculo cercano, presidente de la Asamblea Nacional y principal estratega político de Maduro, compartió en Telegram un comunicado de Rodríguez en el que calificaba la intervención de complot para apoderarse de las reservas de petróleo de Venezuela.

Por su parte, Cabello, el ministro de Relaciones Interiores, apareció en la televisión estatal e instó a los venezolanos a apoyar al gobierno de Maduro. Aunque aliado de Maduro, Cabello también es visto como un rival interno en las estructuras de poder de Venezuela.

Cabello, militar retirado, está al frente del aparato represivo de Venezuela. Como partidario de la línea dura y con un estilo político cáustico, su perfil público había ido en aumento a medida que Estados Unidos intensificaba su campaña contra Venezuela en las últimas semanas.

El ministro de la Defensa, Padrino López, también apareció en la televisión estatal tras los ataques estadounidenses, que calificó de acto de "agresión militar criminal". Es conocido como un sobreviviente de la agitación política en Venezuela, ya que ha ocupado su cargo durante los últimos 11 años.

Genevieve Glatsky colaboró con la reportería desde Bogotá, Colombia y Jack Nicas desde Ciudad de México.

Simon Romero es corresponsal del Times para México, América Central y el Caribe. Reside en Ciudad de México.

Anatoly Kurmanaev cubre Rusia y su transformación tras la invasión de Ucrania.

