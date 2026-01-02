Venezuela libera a decenas de presos políticos

Al menos 80 personas fueron excarceladas, entre ellas una con vínculos con Estados Unidos. Más de 800 personas siguen detenidas por oponerse al gobierno de Nicolás Maduro, dicen ONG.

El gobierno venezolano liberó al menos a 80 presos políticos el jueves, incluido uno con vínculos con Estados Unidos, según organizaciones de derechos humanos. La liberación de presos durante las fiestas es un hecho habitual, pero este año se produce en medio de una represión más amplia de la disidencia en el país.

La liberación de estos presos siguió a una medida similar a finales de diciembre, lo que eleva a casi 200 el número de detenidos políticos liberados en el último mes, según grupos de derechos humanos.

Entre las personas liberadas el jueves se encontraba Jonathan Torres Duque, un venezolano que había estado viviendo en Estados Unidos antes de viajar de regreso a su país, donde fue detenido a finales de 2024.

Torres residía legalmente en Estados Unidos bajo la designación de Estatus de Protección Temporal, que posteriormente fue cancelada por el gobierno de Donald Trump.

La mayoría de las otras personas liberadas habían sido encarceladas por participar en las protestas que siguieron a las cuestionadas elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, una organización venezolana de derechos humanos.

El presidente Nicolás Maduro perdió las elecciones de manera contundente, según diversos análisis de las actas electorales difundidas por la oposición, pero ignoró los resultados y sofocó las protestas posteriores.

Miles de personas han sido encarceladas por protestar contra la declaración de victoria de Maduro o por participar en la campaña electoral de la oposición.

Maduro ha intensificado la represión en los últimos meses en medio de la escalada de tensiones con Estados Unidos, y ha criminalizado de hecho cualquier oposición a su gobierno. El gobierno venezolano no ha hecho comentarios sobre la liberación de los presos.

Organizaciones de derechos humanos calculan que entre 800 y 900 hombres y mujeres permanecen encarcelados en Venezuela por motivos políticos. Los grupos de derechos humanos afirman que la mayoría ha sido acusada de delitos como terrorismo, incitación al odio y conspiración para derrocar al gobierno por ejercer derechos políticos básicos. Pocos han sido condenados.

El año pasado, el gobierno de Trump negoció la liberación de 17 ciudadanos y residentes permanentes estadounidenses retenidos por Venezuela, incluso mediante un intercambio de prisioneros por venezolanos detenidos en El Salvador.

Sin embargo, a medida que el gobierno ha intensificado en los últimos meses una campaña de presión contra el gobierno de Maduro, las fuerzas de seguridad venezolanas han detenido a varios otros ciudadanos estadounidenses. Maduro lleva mucho tiempo utilizando a los estadounidenses detenidos como ficha de negociación en conversaciones con Washington.

La principal alianza opositora de Venezuela, encabezada por la nobel de la paz María Corina Machado, ha calificado las recientes liberaciones de presos de "puerta giratoria" que desvía la atención del clima de miedo más generalizado que reina en el país.

"Lo que el régimen muestra como 'liberaciones' buscan una distensión política y diplomática", escribió la organización política de Machado en un comunicado tras la liberación de presos a finales de diciembre. "En realidad ahora más que nunca se necesita mayor presión al régimen criminal para poner fin al aparato represivo y el horror al que están sometidos los venezolanos.".

Rhoda Torres, madre de Torres Duque, dijo que el gobierno venezolano había acusado a su hijo de terrorismo y de operar como un "espía estadounidense" que conspiraba para derrocar a Maduro. Su familia niega las acusaciones.

Torres dijo que el jueves por la mañana recibió inesperadamente una llamada de su hijo, que ahora tiene 26 años, en la que le pedía que fuera a buscarlo luego de salir de la cárcel.

"Ya está en casa", dijo en una llamada telefónica desde Caracas, y señaló que se encontraba en buen estado de salud.

Tibisay Romero colaboró con la reportería desde Valencia, Venezuela.

Anatoly Kurmanaev cubre Rusia y su transformación tras la invasión de Ucrania.

Annie Correal es una reportera del Times que cubre México, Centroamérica y el Caribe.

Tibisay Romero colaboró con la reportería desde Valencia, Venezuela.