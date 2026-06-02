La capital mundial de las papas fritas tiene un problema: demasiadas papas

Durante meses, mil toneladas de papas estuvieron apiladas a casi cinco metros de altura en un almacén de la granja de Kris D'haeyere. Aunque ofreció venderlas por solo un par de euros la tonelada, nadie quiso comprarlas.

Así que D'haeyere hizo lo impensable: este mes devolvió la cosecha a sus campos en el este de Bélgica, la forma más barata de deshacerse de suficientes papas como para preparar 200 millones de porciones de papas fritas.

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Otros agricultores están haciendo lo mismo, ya que Europa se enfrenta a un excedente de cinco millones de toneladas métricas del tipo de papa utilizado para las fritas.

Durante meses, el precio de una tonelada métrica de papas en el mercado al contado de Bélgica, el mayor exportador mundial de papas fritas congeladas, se ha mantenido exactamente en cero. Hace tres años era de casi 600 euros (690 dólares).

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La gran sobreabundancia de papas de 2026 es el resultado de varios factores, algunos meteorológicos y otros geopolíticos

El buen tiempo produjo la mayor cosecha europea de papas en ocho años, justo cuando los agricultores tenían dificultades para vender sus cosechas porque los aranceles del gobierno de Donald Trump golpearon sus exportaciones y nuevos competidores asiáticos les arrebataron cuota de mercado. Más recientemente, la guerra en Irán ha elevado los precios de la energía y los fertilizantes y ha llevado a los consumidores a reducir gastos, achicando márgenes de ganancia que ya eran tan delgados como una papa frita finita.

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"Claro que es malo", dijo D'haeyere, de 58 años, "pero así es la vida". Sus papas sin vender habían comenzado a brotar, lo que las hacía imposibles de colocar. Le generó una pérdida de 160.000 euros en suelo, semillas, fertilizantes, mano de obra y otros costos, y lo obligó a echar mano de sus ahorros, dijo.

D'haeyere plantó casi 7 hectáreas de papas para la próxima temporada, una fracción de las 28 hectáreas que suele plantar en su granja de 150 hectáreas en Hermalle-sous-Huy, Bélgica.

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En Alemania, otro importante productor de papas, un agricultor con 4000 toneladas de papas sin salida organizó una serie de repartos gratuitos en Berlín, a los que los locales llaman "Kartoffel-Flut", o inundación de papas.

Pero en ningún lugar se ha sentido con más intensidad el desequilibrio entre la oferta y la demanda de papas que en Bélgica, el mayor exportador mundial de papas fritas congeladas.

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Las frites son un símbolo nacional, y las friteries --como los belgas francófonos llaman a los puestos que venden conos de cartón repletos de papas fritas-- están por doquier en las plazas públicas del país. Los belgas cubren sus frites con una variedad de elaboradas salsas, entre ellas la andalouse, una mezcla de mayonesa con pasta de tomate y pimientos, y la dallas, que lleva cebolla frita, tomate y hierbas.

Bélgica exportó 3300 millones de dólares en papas cocidas y congeladas en 2025, casi el triple de lo registrado una década antes, según la agencia de estadísticas de la Unión Europea.

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Mantener ese ritmo de crecimiento será difícil.

La guerra de Irán es la última fuente de tensión en la cadena de suministro de papas fritas congeladas, dijo Christophe Vermeulen, director ejecutivo de Belgapom, la asociación belga de procesadores de papa. El aumento de los costos de la energía encarece la refrigeración y el transporte. El disparado costo de los fertilizantes también encarece la agricultura, ya que los barcos que transportan ingredientes fertilizantes no pueden salir del golfo Pérsico debido al bloqueo del estrecho de Ormuz.

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El bloqueo también ha dificultado exportar papas fritas a países como Catar, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, todos grandes consumidores de papas fritas. Los países del Golfo probablemente necesitarán menos papas fritas de todas formas, con menos turistas hospedándose en resorts y comiendo en restaurantes, dijo Vermeulen.

Más cerca de casa, la creciente inflación ha llevado a muchos europeos a pensárselo dos veces antes de salir a comer a restaurantes, donde se consume la mayor parte de las papas fritas, dijo Niels van der Boom, analista de DCA Market Intelligence, especializada en mercados de materias primas.

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Estos retos llegan cuando los aranceles estadounidenses a las importaciones han encarecido las papas fritas europeas en Estados Unidos, su segundo mayor mercado después del británico. Las exportaciones de papas fritas congeladas de la Unión Europea a Estados Unidos descendieron un 8 por ciento en los 12 meses que terminaron el 28 de febrero, según la revista World Potato Markets. Las ventas a Arabia Saudita, el tercer mayor mercado para las papas fritas europeas, cayeron un 11 por ciento en ese mismo periodo, y probablemente han bajado aún más desde el inicio de la guerra de Irán.

Las importaciones de papas fritas europeas a Medio Oriente, en su conjunto, apuntan a una caída porcentual de dos dígitos desde que empezó la guerra, calculó Cedric Porter, editor de World Potato Markets.

"Nos perjudica", dijo Vermeulen, "sobre todo en un sector que tiene márgenes pequeños".

Los márgenes son modestos en parte porque los agricultores europeos, en comparación con los productores de otras regiones, se rigen por regulaciones mucho más estrictas, dijo Jean-Pierre Van Puymbrouck, agricultor de Walhain, Bélgica. Los productos químicos agrícolas prohibidos en Europa desde hace más de una década siguen estando autorizados en algunos otros países, dijo.

"Eso complica claramente la competencia leal", dijo Van Puymbrouck, de 52 años, quien también es vicepresidente de Belpotato, un gremio del sector. "Al exportar a otro país que no tiene las mismas limitaciones que nosotros, no estamos al mismo nivel". Aunque dijo estar protegido de la reciente caída en los precios de la papa porque fijó precios en contratos plurianuales por adelantado, el excedente podría significar precios más bajos en el futuro también para él.

La industria de la papa también enfrenta lo que podría ser un problema a más largo plazo: los consumidores están eligiendo tentempiés más saludables en lugar de papas fritas.

En Estados Unidos, uno de cada ocho adultos declara tomar medicamentos GLP-1 para bajar de peso, como Ozempic y Wegovy. Estos medicamentos suelen llevar a las personas a reducir significativamente no solo su ingesta calórica sino también su deseo por alimentos procesados y fritos, como las papas fritas de bolsa y las papas fritas.

La demanda mundial de papas fritas congeladas sigue creciendo, pero a una tasa reciente del 2,5 por ciento anual, frente al crecimiento del 5 por ciento de hace cinco años, dijo Porter.

Los productores europeos de papas también se enfrentan a la competencia de China, India y Egipto, que recientemente han empezado a vender papas fritas congeladas a precios mucho más bajos. El volumen de papas fritas congeladas exportadas desde China e India es inferior al 10 por ciento de lo que exporta Europa, pero se duplicó el año pasado respecto al anterior.

Pero, ¿pueden las papas de estos exportadores emergentes competir en sabor? Porter probó papas fritas de Europa, China e India el año pasado y dijo que no hubo un ganador claro. "Si tienes un restaurante con márgenes estrechos y quieres papas fritas", dijo, "buscarás las de mejor relación calidad-precio".

Van Puymbrouck heredó la granja de sus padres, y algún día piensa pasársela a su hija de 20 años. "Ella es la que continúa", dijo, "así que tiene que ir bien".

D'haeyere, sin embargo, no compartía su optimismo. "Creo que los años buenos han terminado", dijo.

Jenny Gross escribe sobre negocios y economía para The New York Times y está basada en Londres.