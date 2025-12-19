Las 25 películas más destacadas de 2025

Todos los años, los críticos de The New York Times publican una lista con las 10 mejores películas del año. Pero en la redacción hay muchos expertos en cine y, en un año estupendo para la gran pantalla, queríamos saber qué les llamó más la atención. Así que hemos encuestado a los 16 miembros de la redacción que desempeñan un papel importante en nuestra cobertura cinematográfica. Estas son nuestras 25 películas más destacadas de 2025, por orden alfabético.

Exterminio: La evolución

Mírala en Netflix. Alquílala o cómprala en las otras principales plataformas.

Danny Boyle resucitó su Reino Unido plagado de zombis de Exterminio (2002) para esta historia de un muchacho desesperado por salvar a su madre. En las pantallas abundan los monstruos que ahora han evolucionado, pero el respeto con que se afronta la muerte marca la diferencia. Lee la reseña.

Código negro

Mírala en Amazon Prime. Alquílala o cómprala en las otras principales plataformas.

Steven Soderbergh ofrece una dosis letal de espionaje sexy y astuto en este filme de suspenso protagonizado por Cate Blanchett y Michael Fassbender como espías casados que son tan elegantes y sofisticados que es imposible no caer en sus trucos. Lee la reseña (en inglés).

Blue Moon

Alquílala o cómprala en las principales plataformas.

Ethan Hawke asombra interpretando al letrista Lorenz Hart, que bebe para ahogar sus penas al tiempo que es incapaz de enfrentarse al nuevo Broadway o a su antiguo ser. Lee la reseña (en inglés).

Bugonia

Alquílala o cómprala en las principales plataformas.

Algunos dirán que Teddy (Jesse Plemons) es un loco conspiranoico, pero ha investigado y sabe que la directora ejecutiva de la empresa local (Emma Stone) es una extraterrestre. Por otra parte, se trata de una película de Yorgos Lanthimos, así que abróchate el cinturón. Lee la reseña.

Abrázame en la luz

Puedes verla en transmisión en directo en Apple TV.

Este documental sobre la lucha de la poeta Andrea Gibson contra el cáncer es tan desgarrador como profundo. Y le permite a Gibson, quien murió en julio, lanzar un recordatorio urgente: nuestro momento para encontrar la alegría es ahora. Lee la reseña (en inglés).

Eddington

Puedes verla en HBO Max. Alquílala o cómprala en las otras principales plataformas.

Ari Aster, un maestro del terror, dio un volantazo con esta farsa de la época de las pandemias sobre un sheriff conservador y un alcalde liberal enfrentados con resultados espeluznantes. Aunque no es exactamente terror, la exploración que hace la película de la masculinidad tóxica y la radicalización política es bastante inquietante. Lee la reseña (en inglés).

Frankenstein

Puedes verla en transmisión en directo en Netflix.

Guillermo del Toro logró por fin uno de sus principales sueños con esta saga, y aunque a menudo se desvió de la novela de Mary Shelley, captó el corazón de su esplendor gótico y su angustia, al tiempo que ofrecía destellos de esperanza que no resultan empalagosos. Lee la reseña.

Friendship

Mírala en HBO Max. Alquílala o cómprala en las principales plataformas.

Esta comedia --llámala de pena ajena o negra, ambas descripciones funcionan-- protagonizada por Tim Robinson en el papel de un tipo molesto cuya obsesión por su vecino (Paul Rudd) se pasa de la raya es lo suficientemente surrealista como para desorientar y lo suficientemente real como para desconcertar. Lee la reseña (en inglés).

Hamnet

En cines.

Es posible que esta meditación profundamente conmovedora sobre el arte, la vida y, especialmente, la muerte, lleve el nombre del hijo de Shakespeare que murió con solo 11 años, pero es Agnes, la esposa del Bardo interpretada por Jessie Buckley, quien nos dejó destrozados. Lee la reseña (en inglés).

Hedda

Puedes verla en Amazon Prime.

La obra clásica de Ibsen Hedda Gabler se siente fresca y vigorizante en la actualización de la directora Nia DaCosta, que sitúa la historia de una esposa atrapada, su marido y el amante de esta en un Reino Unido de los años cincuenta más diverso. El corazón palpitante de la película es la mordaz interpretación de Tessa Thompson. Lee la reseña (en inglés).

If I Had Legs I'd Kick You

Alquílala o cómprala en las principales plataformas.

El drama de Mary Bronstein sobre una mamá que a duras penas se enfrenta a la misteriosa enfermedad de su hija ha dividido al público. Pero si hay algo en lo que están de acuerdo es en la valiente interpretación de Rose Byrne como la madre que experimenta gran estrés. Lee la reseña (en inglés).

Un simple accidente

Cómprala en las principales plataformas.

Unos exprisioneros del régimen iraní descubren a un hombre que creen que fue el guardia que los torturó. La palabra clave es "creen". Lee la reseña (en inglés).

Las guerreras k-pop

Mírala en Netflix.

Este delicioso musical animado sobre una banda de chicas k-pop que salvan al mundo de los demonios no solo conquistó el mal, sino también el universo de la cultura pop, y generó una rabiosa afición intergeneracional a la que podemos apoyar. Lee la reseña (en inglés).

Lurker

Mírala en Mubi. Alquílala o cómprala en las otras principales plataformas.

Una afición a la que no podemos apoyar es la que explora esta película, que no es exactamente un thriller, en la que una estrella del pop en ascenso (Archie Madekwe) añade a su séquito a un aparente hombre común (Théodore Pellerin). Lee la reseña (en inglés).

Marty supremo

En cines el 25 de diciembre

Parece una sátira: ¿un drama deportivo sobre tenis de mesa? Pero el director Josh Safdie aporta la enérgica energía de Diamantes en bruto (que hizo con su hermano, Benny) para darle a Timothée Chalamet su mejor filme hasta la fecha.

Una batalla tras otra

Alquílala o cómprala en las principales plataformas.

La epopeya estadounidense de gran carga política de Paul Thomas Anderson, protagonizada por Leonardo DiCaprio en el papel de un revolucionario fracasado que vuelve a la lucha, ahora también por la vida de su hija, equilibra la acción trepidante con el humor negro, y ya ha sido declarada como una obra maestra. Lee la reseña.

La vecina perfecta

Mírala en Netflix.

Este documental sobre el asesinato en 2023 de una mujer de Florida a manos de su vecina, confeccionado casi íntegramente con imágenes de cámaras corporales de la policía, cámaras de seguridad domésticas, salas de interrogatorios e informes de noticias, representa la evolución del género del true crime, o crimen real. Lee la reseña (en inglés).

Un buen ladrón

Alquílala o cómprala en las principales plataformas.

¿Te acuerdas de las estrellas de cine? Claramente, Channing Tatum sí, y así le da alma y encanto a esta historia de un delincuente profesional que acaba viviendo en un Toys 'R' Us después de escapar de la cárcel. Lee la reseña (en inglés).

El agente secreto

En cines.

En la soleada Recife, Brasil, en la década de 1970, un viudo se esconde de los ejecutores de la dictadura. Ven por la brillante interpretación de Wagner Moura, quédate por la imborrable escena de Udo Kier como superviviente del Holocausto. Lee la reseña (en inglés).

Valor sentimental

En cines.

Cuando muere su madre, una famosa actriz de teatro (Renate Reinsve) y su hermana deben enfrentarse a su aún más famoso padre, que es director (Stellan Skarsgard), del que estaban distanciadas en este drama maravillosamente humano de Joachim Trier. Lee la reseña (en inglés).

Pecadores

Mírala en HBO Max. Alquílala o cómprala en las otras principales plataformas.

La espectacular superproducción de vampiros de Ryan Coogler, protagonizada por Michael B. Jordan en el papel de dos gemelos que abren un bar en el Mississippi de la época de Jim Crow, también triunfa como una reflexión sobre las ataduras del pasado y la naturaleza mística e inmortal de la música. Lee la reseña (en inglés).

Sirât. Trance en el desierto

Volverá a los cines en 2026.

Un padre que busca a su hija desaparecida en Marruecos se entera de que podría estar en otro concierto, al otro lado del Sahara. Eso es todo lo que debes saber para adentrarte en este drama de acción de Oliver Laxe que aún nos tiene conmocionados.

Lo siento, cariño

Mírala en HBO Max. Alquílala o cómprala en las otras principales plataformas.

Esta no es la clase de película independiente en la que la gente no puede verbalizar sus problemas. Pero nombrarlos y aceptarlos son cosas muy distintas en este hermoso drama de la escritora y directora Eva Victor. Lee la reseña (en inglés).

Sueños de trenes

Mírala en Netflix.

En esta adaptación de la apreciada novela de Denis Johnson, el arco de una vida anodina resulta épico cuando seguimos al obrero interpretado por Joel Edgerton desde principios del siglo XX hasta la era espacial. Lee la reseña (en inglés).

La hora de la desaparición

Mírala en HBO Max. Alquílala o cómprala en las otras principales plataformas.

En este éxito de terror sobre las artes oscuras, el director Zach Cregger liberó un torrente de giros, vueltas, ramitas rotas y caras golpeadas, al tiempo que conjuró a uno de los mayores iconos de la cultura pop del año a partir de una villana manchada de labial carmín y con peluca roja. Lee la reseña (en inglés).

Escrito por Maya Salam y Stephanie Goodman. Votantes de la redacción: Salam, Goodman, Sarah Bahr, Brooks Barnes, Kyle Buchanan, Barbara Chai, Joe Coscarelli, Tanner Curtis, Leah Greenblatt, Sia Michel, Kellina Moore, Mekado Murphy, Nicole Sperling, Rumsey Taylor, Reggie Ugwu y Amanda Webster.

