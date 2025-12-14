Segunda vuelta en Chile: lo que hay que saber

Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentan este domingo en unas elecciones profundamente polarizadas, marcadas por la preocupación por la seguridad y la migración.

Una comunista y un candidato conservador de línea dura se enfrentarán el domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile, en unas elecciones profundamente polarizadas y marcadas por la preocupación por la seguridad y la migración.

Las encuestas muestran que José Antonio Kast, padre de nueve hijos y con raíces ideológicas en el catolicismo conservador y el neoliberalismo económico, está encaminado a ganar. Su victoria como candidato del Partido Republicano de Chile supondría un fuerte giro conservador en el país, que se sumaría así a la ola de derecha que ha barrido recientemente otras naciones latinoamericanas, como Argentina y Bolivia.

Jeannette Jara, la candidata de la izquierda que ocupó el cargo de ministra de Trabajo en el gobierno del presidente Gabriel Boric y es miembro del Partido Comunista de Chile, obtuvo la mayoría de los votos en la primera vuelta del mes pasado, con un 27 por ciento.

Kast quedó en segundo lugar con el 24 por ciento, ya que el voto de la derecha se dividió entre al menos tres candidatos. Las encuestas predicen que Kast consolidará la mayoría de esos votos en la segunda vuelta, pero el resultado solo se conocerá después de que finalice la votación el domingo por la noche.

¿Cuáles son las cuestiones principales?

Hace cuatro años, cuando los chilenos eligieron a Boric como un joven presidente de izquierda que había sido líder de protestas y organizador estudiantil, el país acababa de salir de un periodo de disturbios generalizados, en que los manifestantes exigían mayor igualdad y justicia social.

Ahora, esas cuestiones están prácticamente ausentes del debate político, que se ha centrado en cambio en la seguridad y la migración ilegal, lo que ha contribuido a reforzar la popularidad de la derecha.

En los últimos años, los delitos violentos han aumentado en Chile, con un incremento del 50 por ciento en el número de víctimas de homicidio en 2024 en comparación con 2018. Este aumento, que se atribuye en gran medida a la penetración de redes criminales internacionales, ha traumatizado profundamente a los chilenos.

Ahora, el 63 por ciento de los chilenos considera que la delincuencia es su principal preocupación, el doble de la media mundial, según una reciente encuesta de Ipsos.

Su segunda principal preocupación, según muestran las encuestas, es el control de la migración, otra cuestión sobre la que los candidatos de derecha han prometido tomar medidas drásticas. Más de 300.000 migrantes indocumentados viven en el país, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile.

Pablo Longueira, veterano político de derecha y exministro chileno, afirmó que la seguridad, el narcotráfico, la migración ilegal descontrolada y las organizaciones criminales son los temas que han definido estas elecciones.

¿Quiénes son los candidatos?

Aunque Kast, de 59 años y exdiputado, ha dado prioridad absoluta a la seguridad en su programa y en su campaña de este año, su carrera política anterior se había caracterizado por centrarse en los valores católicos conservadores, como la oposición al aborto.

Kast también ha expresado cierta admiración por la dictadura militar chilena, liderada por el general Augusto Pinochet, que gobernó el país durante casi dos décadas a partir de principios de la década de 1970. Aunque condenó los abusos contra los derechos humanos del régimen, que mató o desapareció a miles de personas, elogió sus logros económicos y en una ocasión afirmó que, si Pinochet estuviera vivo, votaría por él.

Durante la campaña presidencial de este año, la tercera en la que participa, Kast ha evitado en gran medida referirse a estos temas controvertidos; se ha enfocado en cambio en la delincuencia y ha propuesto recortar el presupuesto del gobierno en 6000 millones de dólares.

Jara, de 51 años, ha tratado de disipar el temor de que pudiera ser una extremista; ha propuesto políticas de centroizquierda, se ha enfocado en aumentar el salario mínimo y ha prometido reducir las facturas de electricidad e introducir un subsidio estatal para los chilenos de entre 25 y 40 años para ayudarles a comprar una casa.

También ha prometido tomar medidas enérgicas contra la delincuencia y la migración ilegal, pero muchos críticos la han estigmatizado por pertenecer al Partido Comunista en un país que lleva mucho tiempo abrazando el neoliberalismo económico.

Jara ha tratado de aprovechar su pragmatismo y su experiencia gubernamental, al tiempo que se ha distanciado del gobierno de Boric, que es bastante impopular. A pesar de ello, se le considera en gran medida una continuación del gobierno actual, en un momento en el que el sentimiento antigobierno es muy fuerte.

¿Qué dicen las encuestas?

Las últimas encuestas predicen que Kast podría obtener el 57 por ciento de los votos y Jara el 43 por ciento. Sin embargo, Chile ha reintroducido recientemente el voto obligatorio, lo que hace que el resultado sea más difícil de predecir.

Tampoco estaba claro por quién votaría el 20 por ciento de los votantes que anteriormente habían elegido al candidato Franco Parisi, un economista y excomentarista de YouTube que proponía una combinación de políticas.

Las urnas estarán abiertas de 8 a. m. a 6 p. m., hora local, del domingo, y se espera que los primeros resultados se conozcan alrededor de las 8 p. m.